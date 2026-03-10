Španělská dcera CSG je pro podezření ze zapojení v korupční kauze na černé listině agentury NATO

Akcie Czechoslovak Group (CSG) dnes výrazně oslabují: v Amsterdamu ztrácí více než osm procent, v Praze na Free market přes pět procent. Důvodem je patrně zpráva serveru Follow the Money o tom, že CSG, respektive její španělská dceřiná společnost Fábrica de Municiones de Granada (FMG) byla loni zařazena na seznam suspendovaných dodavatelů agentury NATO Support and Procurement Agency (NSPA), přičemž skupina tuto informaci nezveřejnila v prospektu při svém lednovém vstupu na burzu.
NSPA je hlavní logistickou a akviziční agenturou NATO, která pro členské státy centrálně zajišťuje nákupy, podporu zbraňových systémů a logistiku operací. FMG byla na její černou listinu zařazena v červenci 2025 v rámci širšího vyšetřování pro podezření z korupce uvnitř agentury. Dodavatelé nebo zprostředkovatelé v oblasti obrany údajně zaplatili provize v hodnotě potenciálně milionů eur za získání zakázek NSPA na dodávky pro vojenskou alianci a jejich 32 členských států.
O tom, že věcí se zabývá belgická policie, která vyšetřuje současné i bývalé zaměstnance agentury kvůli nesrovnalostem a údajné korupci při pořizování vojenského materiálu a zbraní, se psalo už loni v květnu.
Interní dokumenty NSPA, které získaly deníky Follow the Money, La Lettre, Le Soir a Knack, odhalují „závažná obvinění naznačující, že se dodavatelé pravděpodobně dopouštěli sankcí podléhajících praktik, včetně nesrovnalostí při zadávání zakázek“.
Když suspendace vstoupila v platnost, měla FMG s NSPA nejméně tři smlouvy na tankové dělostřelectvo. Původně čtyřměsíční suspendace byla následně prodloužena na dobu neurčitou. Týká se však pouze účasti FMG v tendrech NSPA, společnost tedy může i nadále prodávat jednotlivým členským státům NATO, které tvoří většinu její klientely.
„Vzhledem k současné situaci na trhu a ke skutečnosti, že NSPA je pouze jedním z mnoha zákazníků FMG, nemělo pozastavení činnosti žádný dopad na finanční situaci ani obchodní vyhlídky společnosti FMG (nebo její mateřské společnosti CSG),“ sdělil serveru Follow the Money mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Také podle analytika Patria Finance Michala Le se z finančního hlediska nejedná o zásadní zásah do výsledků skupiny. "FMG může nadále dodávat jednotlivým členským státům NATO a objem zakázek přes NSPA není dominantní," uvedl.
V prospektu ani zmínka
Server upozorňuje, že v 728stránkovém prospektu, který CSG zveřejnila několik dní před lednovým vstupem na burzu, žádná zmínka suspendaci FMG není. Podle finančních předpisů EU přitom i hrozba trestního vyšetřování vyžaduje, aby společnosti informovaly investory, pokud jsou informace považovány za podstatně důležité.
Pro investory je přitom "důležité i reputační riziko. Jakékoliv nezveřejněné či nejasně komunikované skutečnosti mohou podkopat důvěru trhu, i když mají omezený dopad na hospodaření. V návaznosti na dnešní zprávu proto akcie CSG klesají o více než pět procent," dodal Le.
Na dnešním poklesu akcií se navíc do jisté míry mohla podepsat také zpráva, že jiná česká zbrojovka Colt CZ usiluje o v rámci duálního listingu o vstup na burzu v Amsterdamu. Více se dočtete ZDE.
Follow the Money získal vyjádření nizozemského sdružení akcionářů VEB, které uvedlo, že investoři CSG „by si přáli vědět předem“ o pozastavení činnosti společnosti FMG. Tento názor zopakovali také další dva investoři, kteří zůstali kvůli citlivosti záležitosti v anonymitě.
Podle Čírtka je každopádně suspendace neopodstatněná. „Podle nejlepšího vědomí FMG a na základě výsledků interního auditu se FMG domnívá, že se nedopustila ničeho špatného, žádného protiprávního jednání ani se nepodílela na žádných protiprávních činnostech, které by mohly vést k uvedenému pozastavení činnosti,“ řekl v e-mailové odpovědi pro Follow the Money a dodal, že FMG opakovaně žádala NSPA o vysvětlení důvodů suspendace, avšak bez odezvy. Společnost se tak musí spoléhat jen na zprávy z médií.
FMG, výrobce munice z Granady, kterého v roce 2020 převzala slovenská skupina MSM, jež je součástí CSG, nebyla sama, komu NSPA 31. července 2025 pozastavila činnost. Stejný osud potkal také největší izraelskou obrannou společnost Elbit Systems.
Zdroj foto: Czechoslovak Group