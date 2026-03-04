Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry

poprvé po letech zásadně mění svou cenovou strategii v segmentu počítačů. Společnost představila MacBook Neo, nejlevnější notebook ve své historii, s cenou začínající na 16 990 Kč, případně 14 290 Kč pro studenty. Tento krok otevírá dveře výrazně širšímu publiku, zejména těm, pro které byly stroje Applu dosud cenově nedostupné.
Novinka míří na segment, který dosud dominoval levným notebookům s Windows. tentokrát staví nejen na ceně, ale i na emocích – Neo přichází ve výrazných barvách (ruměná, indigo, citrusově žlutá) a v designu, který má oslovit mladší generaci a studenty. Přesto si zachovává kvalitativní standard Applu, včetně 13" Liquid Retina displeje s jasem 500 nitů, což je v této cenové třídě nadprůměrné.
Z technologického pohledu je klíčovým posunem použití mobilního procesoru A18 Pro, nikoli dražších čipů řady M. tak těží z již masově vyráběného čipu, původně určeného pro iPhony. Výsledkem je nižší výrobní cena a přitom překvapivě solidní výkon — podle dat Applu má být Neo při běžném prohlížení webu až o 50 % rychlejší než nejprodávanější PC s Core Ultra 5. Pro méně náročné uživatele tak představuje velmi schopné zařízení.
Tento krok nicméně není jen o vstupní ceně. dlouhodobě buduje ekosystém, ve kterém hardware často slouží jako vstupní brána k výnosnějším službám. Levný notebook s macOS může přilákat velké množství nových uživatelů, kteří následně začnou generovat příjmy přes App Store, předplatné iCloud, TV+ nebo nadcházející AI funkce v rámci Intelligence.
Důležitou roli může hrát i výdrž baterie až 16 hodin, která posouvá Neo na úroveň dražších modelů a činí jej atraktivním pro studenty, mobilní pracovníky i domácnosti hledající „rodinný“ notebook. tak může výrazně zasáhnout do segmentu, jenž byl dosud ovládán levnými Chromebooky či základními Windows notebooky.
Otázkou zůstává dopad na portfolio produktů. Teoreticky hrozí kanibalizace dražších MacBooků Air, ovšem Neo je svým výkonovým profilem i cílovou skupinou jasně oddělený. Spíše tak zaplňuje prázdné místo v nabídce Applu — segment okolo 15–20 tisíc korun, kde byla dosud nulová přítomnost a kde je přitom poptávka obrovská. Tím se pouští do přímého souboje se značkami, jako jsou , Lenovo či Acer, tedy s hráči, kteří v tomto pásmu tradičně generují největší objemy prodejů.
Vstup MacBooku Neo na trh od 11. března tak může být pro strategicky velmi důležitý moment. Firma tím nejen oslovuje nové skupiny zákazníků, ale zároveň ukazuje schopnost pružně reagovat na měnící se tržní realitu, technologický vývoj i konkurenční tlak. Pro investory to může být jeden z nejdůležitějších produktů Applu roku 2026 — nikoli kvůli technologické revoluci, ale díky expanzi trhu a potenciálu výrazně zvýšit uživatelskou základnu.