Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry

Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry

04.03.2026 17:48
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Apple poprvé po letech zásadně mění svou cenovou strategii v segmentu počítačů. Společnost představila MacBook Neo, nejlevnější notebook ve své historii, s cenou začínající na 16 990 , případně 14 290 pro studenty. Tento krok otevírá dveře výrazně širšímu publiku, zejména těm, pro které byly stroje Applu dosud cenově nedostupné.

Novinka míří na segment, který dosud dominoval levným notebookům s Windows. Apple tentokrát staví nejen na ceně, ale i na emocích – Neo přichází ve výrazných barvách (ruměná, indigo, citrusově žlutá) a v designu, který má oslovit mladší generaci a studenty. Přesto si zachovává kvalitativní standard Applu, včetně 13" Liquid Retina displeje s jasem 500 nitů, což je v této cenové třídě nadprůměrné.

Z technologického pohledu je klíčovým posunem použití mobilního procesoru A18 Pro, nikoli dražších čipů řady M. Apple tak těží z již masově vyráběného čipu, původně určeného pro iPhony. Výsledkem je nižší výrobní cena a přitom překvapivě solidní výkon — podle dat Applu má být Neo při běžném prohlížení webu až o 50 % rychlejší než nejprodávanější PC s Intel Core Ultra 5. Pro méně náročné uživatele tak představuje velmi schopné zařízení.

Tento krok nicméně není jen o vstupní ceně. Apple dlouhodobě buduje ekosystém, ve kterém hardware často slouží jako vstupní brána k výnosnějším službám. Levný notebook s macOS může přilákat velké množství nových uživatelů, kteří následně začnou generovat příjmy přes App Store, předplatné iCloud, Apple TV+ nebo nadcházející AI funkce v rámci Apple Intelligence.

Důležitou roli může hrát i výdrž baterie až 16 hodin, která posouvá Neo na úroveň dražších modelů a činí jej atraktivním pro studenty, mobilní pracovníky i domácnosti hledající „rodinný“ notebook. Apple tak může výrazně zasáhnout do segmentu, jenž byl dosud ovládán levnými Chromebooky či základními Windows notebooky.

Otázkou zůstává dopad na portfolio produktů. Teoreticky hrozí kanibalizace dražších MacBooků Air, ovšem Neo je svým výkonovým profilem i cílovou skupinou jasně oddělený. Spíše tak zaplňuje prázdné místo v nabídce Applu — segment okolo 15–20 tisíc korun, kde byla dosud nulová přítomnost a kde je přitom poptávka obrovská. Tím se Apple pouští do přímého souboje se značkami, jako jsou HP, Lenovo či Acer, tedy s hráči, kteří v tomto pásmu tradičně generují největší objemy prodejů.

Vstup MacBooku Neo na trh od 11. března tak může být pro Apple strategicky velmi důležitý moment. Firma tím nejen oslovuje nové skupiny zákazníků, ale zároveň ukazuje schopnost pružně reagovat na měnící se tržní realitu, technologický vývoj i konkurenční tlak. Pro investory to může být jeden z nejdůležitějších produktů Applu roku 2026 — nikoli kvůli technologické revoluci, ale díky expanzi trhu a potenciálu výrazně zvýšit uživatelskou základnu.

 

Čtěte více:

Apple hlásí nejlepší čtvrtletí pro iPhone, kvůli drahým paměťovým čipům ale očekává dopad na marže
30.01.2026 9:20
Apple hlásí nejlepší čtvrtletí pro iPhone, kvůli drahým paměťovým čipům ale očekává dopad na marže
Apple zaznamenal ve svém prvním fiskálním čtvrtletí (poslední tři kvar...
Apple slaví rekordní Vánoce. iPhone táhne, pozornost se soustředí na marže a AI
30.01.2026 13:43
Apple slaví rekordní Vánoce. iPhone táhne, pozornost se soustředí na marže a AI
Výnosy Applu za „vánoční“ čtvrtletí vzrostly meziročně o 16 % na překo...
Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně
18.02.2026 8:47
Anthropic uvádí nový AI model, Apple zrychluje vývoj nositelných zařízení a Lagardeová může opustit ECB předčasně
Bayer navrhl urovnání sporů kolem herbicidu Roundup za víc než sedm mi...
Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
18.02.2026 11:45
Bez honu za AI a bez paniky: Apple těží z odpoutání se od Nasdaqu
Skutečnost, že se Apple takřka vůbec nezapojuje do závodění v masivníc...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.03.2026
17:48Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry
17:43Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
17:06Lodní doprava Hormuzským průlivem se kvůli válce snížila o 90 procent
16:02S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí  
15:04Skupina CSG a Eurenco postaví na Slovensku továrnu na náplně do munice
14:20Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
12:37AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
11:34Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává  
11:18Nejhorší den za půl století. Jihokorejský akciový index se propadl o 12 procent
11:10Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA
10:38Česká inflace poklesla kvůli potravinám
10:00Adidas zklamal výhledem. Akcie padají, investoři zůstávají nervózní
8:56Rozbřesk: Sníží NBP sazby v době, kdy ropa a plyn letí vzhůru a zlotý slábne?
8:45Asie v panice, ropa dál roste a private credit pod tlakem. Evropské futures v zeleném!  
8:30Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu
6:04Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI
03.03.2026
22:21Wall Street i v úterý pod tlakem dění v Íránu  
17:44Dopad AI na sazby a následně na akcie
16:34Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
16:26Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
2:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - CPI, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM ve službách
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět