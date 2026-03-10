Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Bude AI nakonec nejvíce doléhat na profese s vyšší kvalifikací?

Bude AI nakonec nejvíce doléhat na profese s vyšší kvalifikací?

10.03.2026 6:01
Autor: Redakce, Patria.cz

Ekonom Antonio a jeho kolegové se na stránkách VoxEU věnují dopadu umělé inteligence na trh práce, mzdy a zisky. Využívají data z 238 regionů ve 21 evropských zemích a zaměřují se zejména na to, „jak inovace související s umělou inteligencí ovlivňují rozdělení příjmů mezi práci a kapitál a mezi různé typy kvalifikované práce“. K čemu docházejí?

Rychlý vzestup umělé inteligence (AI) podle ekonomů „mění celé systémy výroby a vyvolává zásadní obavy o budoucnost práce. Bude AI převážně podporovat lidskou práci, nebo ji učiní nadbytečnou? Kdo z této transformace těží – pracovníci, nebo vlastníci kapitálu? A kdo si mezi pracovníky povede relativně lépe – ti s vyšší, či nižší kvalifikací?“ Spolehlivé empirické důkazy ve prospěch různých teorií podle expertů zůstávají omezené. Výsledky jejich studie ukazují, že „regiony s větším počtem patentů souvisejících s AI mají tendenci k poklesu podílu práce na příjmech. Zejména v oblastech se silnou průmyslovou základnou. Tento vzorec naznačuje, že umělá inteligence funguje jako inovace zaměřená na kapitál, která stále více přesouvá výnosy z technologického pokroku právě směrem k němu.“

Ekonomové docházejí k závěru, že pokud se tento trend nebude řešit cílenou hospodářskou politikou, mohl by prohloubit stávající nerovnosti. A představovat výzvy pro sociální soudržnost. Data přitom konkrétně ukazují, že zdvojnásobení míry patentování umělé inteligence je spojeno se snížením podílu práce na příjmech o 0,5 až 1,6 procentního bodu. A rozhodující je, že pokles podílu práce není rovnoměrný. „Zjistili jsme, že středně kvalifikovaní a vysoce kvalifikovaní pracovníci cítí nejsilnější pokles podílu mezd na příjmech. A to především v důsledku snižování mezd, nikoli v důsledku změn v zaměstnanosti.“

Podíl na příjmech u pracovníků s nízkou kvalifikací klesá méně, a to převážně kvůli mírnému růstu zaměstnanosti, který částečně kompenzuje stagnující nebo klesající mzdy. „Tyto vzorce naznačují, že umělá inteligence už přetváří trh práce a rozdělení příjmů. Nejen mezi prací a kapitálem, ale také v rámci práce, a to přerozdělováním mezi lidmi s různou mírou kvalifikace.“ K tomu ekonomové dodávají: „Důležité je, že nepozorujeme proporcionální nárůsty produktivity práce, které by mohly tyto distribuční posuny kompenzovat.“ 

Historicky technologický pokrok často doplňoval kvalifikovanou práci a zároveň nahrazoval rutinní nízkokvalifikované úkoly. Ale umělá inteligence „je stále více schopna nahrazovat kognitivní činnosti a rozšiřuje tak rozsah automatizace do vysoce a středně kvalifikovaných profesí“. Tento posun je podle ekonomů obzvláště viditelný ve službách. „Aplikace umělé inteligence se nyní používají v právu, financích, logistice, veřejné správě a dalších oblastech takzvaných bílých límečků, které byly dříve považovány za odolné vůči automatizaci. V důsledku toho současná vlna inovací neodpovídá klasickému pohledu, podle kterého dochází spíše k vytěsňování pracovních míst v oblasti nižších kvalifikací. Místo toho pozorujeme známky snižování mezd v horní a střední části distribuce kvalifikací.“

Pro zmírnění nepříznivých dopadů AI na pracovní sílu jsou podle ekonomů klíčové investice do lidského kapitálu. Zejména prostřednictvím rozvoje celoživotního vzdělávání a odborných programů. Současně se musí přizpůsobit daňové systémy, a to kvůli měnící se rovnováze mezi prací a kapitálem. „Pokud bude umělá inteligence efektivně řízena, mohla by znatelně zvýšit celkovou ekonomickou prosperitu. Bez vhodného politického zásahu však může prohloubit strukturální propasti,“ uzavírají ekonomové.

Zdroj: VoxEU


 

Čtěte více:

Víkendář: Je to jen začátek…
08.03.2026 10:12
Víkendář: Je to jen začátek…
Ekonom Noah Smith se domnívá, že umělá superinteligence už je fakticky...
Není rotace jako rotace
06.03.2026 18:37
Není rotace jako rotace
Směrem od USA se dá rotovat kvůli tomu, že investoři zhodnotí atraktiv...
Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
09.03.2026 9:27
Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
Ceny ropy zahájily týden prudkým růstem, vysoko překročily psychologi...
Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci
09.03.2026 10:56
Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci
Válka na Blízkém východě se začíná na trzích plně projevovat a přesměr...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně
09.03.2026 17:35
PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně
Finanční trhy vstupují do nového týdne s rostoucí nervozitou, kterou d...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
10.03.2026
6:01Bude AI nakonec nejvíce doléhat na profese s vyšší kvalifikací?
09.03.2026
17:35PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně  
17:09Sektorové valuační extrémy - průmyslová renesance, finanční úpadek
15:52Ropa může i po skokovém růstu ceny ještě dál výrazně zdražit
15:05ON-LINE: Ropa nad 100 dolary, Saúdská Arábie už snižuje produkci
15:03Yardeni zvýšil pravděpodobnost tržního kolapsu na 35 procent. Čeká nás turbulentní období  
14:45Zastropování důchodového věku bude stát stovky miliard. Výdaje vyskočí po roce 2030
12:36Trhy se smiřují s drahou ropou po delší dobu. Začátek týdne je výrazně červený  
10:56Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci  
10:53Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 5,2 procenta, přibylo volných míst
9:27Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
8:56Rozbřesk: Ekonomické dopady íránského konfliktu přinášejí inflační šok a posilují dolar
8:54Írán má nového vůdce. Nahoru vystřelila ropa i evropský plyn, futures hluboko v červeném  
6:09Akciová rotace do staré ekonomiky a k „reálným lidem“
08.03.2026
10:12Víkendář: Je to jen začátek…
07.03.2026
15:28BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců
10:08Víkendář: Umělá superinteligence je tu
06.03.2026
22:02Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy  
18:37Není rotace jako rotace
16:22Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
15:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět