Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený

Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený

10.03.2026 12:11
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Konflikt na Blízkém východě by mohl podle amerického prezidenta Donalda Trumpa „velmi brzy“ směřovat ke svému konce, i když boje pokračují. Ceny ropy po tomto vyjádření prudce klesly z úrovní u 120 dolarů, avšak situace v Hormuzském průlivu nadále zůstává vážná, protože Írán pokračuje v útocích a tato klíčová námořní trasa je fakticky uzavřena.

Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
