Detail - články  
Hrozba energetické krize dnes drtí akcie i dluhopisy, zlato už se nekupuje

03.03.2026 11:46
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Až do uplynulého víkendu žili investoři většinou v tom, že se válku s Íránem podaří zažehnat diplomaticky, případně že půjde o další velmi rychlý konflikt, který nebude mít velký dopad na proud energetických surovin z regionu, potažmo na globální ekonomiku. Přesvědčení o rychlém řešení však výrazně nabourávají poslední komentáře amerických představitelů. Že si USA nepřejí "nekonečnou" válku, nestačí k uklidnění, když zároveň není vyloučena možnost operací trvajících týdny, a dokonce ani vyslání pozemních jednotek.

Mezitím zůstává zaškrcena doprava v Hormuzském průlivu, Katar zastavil vývoz LNG, ceny energií na trzích letí dál vzhůru a dá se čekat, že s protahováním omezení ještě porostou. Ani americká vláda si určitě nepřeje vysoké ceny energií na světových trzích, neboť se promítnou i na domácím trhu. Proto by se dala čekat aspoň rétorická snaha o zklidnění, a to ujišťováním o maximálním urychlení obnovy dodávek, případně nadhozením možnosti použít strategické rezervy atp. To ovšem nepřichází a trh je tím pádem hodně nervózní.

Ropa stoupá o dalších asi šest procent, plyn v Evropě o více než 40 procent. Evropské akciové indexy výrazně padají, DAX je dole už o 4,3 procenta, zatímco FTSE100, CAC40 i AEX ztrácí asi 3,2 procenta. Pokles je výrazný napříč sektory, nejhůř jsou na tom banky a utility. Americké futures zatím naznačují asi dvouprocentní pokles v úvodu úterního obchodování.

Dluhopisy v této situaci nepředstavují bezpečný přístav a výnosy po včerejším nárůstu stoupají dál. V Německu činí nárůst osm až deset bps, v zámoří je to kolem sedmi bps. Problém je charakter šoku, který zvedá inflační rizika a staví se do cesty uvolňování měnové politiky. Očekávání dalšího snížení sazeb Fedu se posunula až na září. Dolaru se daří díky posunu očekávání o Fedu i díky tomu, že Evropa je exponovanější na skok v cenách energií. Vedle toho může dolar těžit také z geopolitického napětí. Proti euru posiluje do blízkosti 1,1600.

Zlato už včera přestalo růst a dnes klesá o 0,7 procenta. Podstatně větší ztráty pak sledujeme na stříbru či platině. Tento vývoj na drahých kovech sice bude souviset s vyššími výnosy, ale i tak je zajímavý, neboť poměrně dlouhou dobu znamenal prakticky jakýkoli šok záminku k jejich nákupu. Koruna přerušila další období stagnace a oslabuje proti euru směrem k 24,40.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3585 0.3617 24.3897 24.2537
CZK/USD 20.9970 1.1124 21.0310 20.7225
HUF/EUR 386.8925 1.8163 387.7797 379.6048
PLN/EUR 4.2829 1.0838 4.2901 4.2345
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0039 -0.4987 8.0572 7.9998
JPY/EUR 183.0590 -0.4976 184.3365 182.9219
JPY/USD 157.8150 0.2780 157.8230 157.1525
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8725 0.0355 0.8741 0.8719
CHF/EUR 0.9125 0.1691 0.9128 0.9105
NOK/EUR 11.2650 0.3072 11.2745 11.1537
SEK/EUR 10.7451 0.3648 10.7541 10.6946
USD/EUR 1.1599 -0.7776 1.1707 1.1594
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4227 1.0261 1.4251 1.4039
CAD/USD 1.3703 0.1985 1.3712 1.3660
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny

 

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
