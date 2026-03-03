Hrozba energetické krize dnes drtí akcie i dluhopisy, zlato už se nekupuje

Až do uplynulého víkendu žili investoři většinou v tom, že se válku s Íránem podaří zažehnat diplomaticky, případně že půjde o další velmi rychlý konflikt, který nebude mít velký dopad na proud energetických surovin z regionu, potažmo na globální ekonomiku. Přesvědčení o rychlém řešení však výrazně nabourávají poslední komentáře amerických představitelů. Že si USA nepřejí "nekonečnou" válku, nestačí k uklidnění, když zároveň není vyloučena možnost operací trvajících týdny, a dokonce ani vyslání pozemních jednotek.
Mezitím zůstává zaškrcena doprava v Hormuzském průlivu, Katar zastavil vývoz LNG, ceny energií na trzích letí dál vzhůru a dá se čekat, že s protahováním omezení ještě porostou. Ani americká vláda si určitě nepřeje vysoké ceny energií na světových trzích, neboť se promítnou i na domácím trhu. Proto by se dala čekat aspoň rétorická snaha o zklidnění, a to ujišťováním o maximálním urychlení obnovy dodávek, případně nadhozením možnosti použít strategické rezervy atp. To ovšem nepřichází a trh je tím pádem hodně nervózní.
Ropa stoupá o dalších asi šest procent, plyn v Evropě o více než 40 procent. Evropské akciové indexy výrazně padají, DAX je dole už o 4,3 procenta, zatímco FTSE100, CAC40 i AEX ztrácí asi 3,2 procenta. Pokles je výrazný napříč sektory, nejhůř jsou na tom banky a utility. Americké futures zatím naznačují asi dvouprocentní pokles v úvodu úterního obchodování.
Dluhopisy v této situaci nepředstavují bezpečný přístav a výnosy po včerejším nárůstu stoupají dál. V Německu činí nárůst osm až deset bps, v zámoří je to kolem sedmi bps. Problém je charakter šoku, který zvedá inflační rizika a staví se do cesty uvolňování měnové politiky. Očekávání dalšího snížení sazeb Fedu se posunula až na září. Dolaru se daří díky posunu očekávání o Fedu i díky tomu, že Evropa je exponovanější na skok v cenách energií. Vedle toho může dolar těžit také z geopolitického napětí. Proti euru posiluje do blízkosti 1,1600.
Zlato už včera přestalo růst a dnes klesá o 0,7 procenta. Podstatně větší ztráty pak sledujeme na stříbru či platině. Tento vývoj na drahých kovech sice bude souviset s vyššími výnosy, ale i tak je zajímavý, neboť poměrně dlouhou dobu znamenal prakticky jakýkoli šok záminku k jejich nákupu. Koruna přerušila další období stagnace a oslabuje proti euru směrem k 24,40.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:46 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3585
|0.3617
|24.3897
|24.2537
|CZK/USD
|20.9970
|1.1124
|21.0310
|20.7225
|HUF/EUR
|386.8925
|1.8163
|387.7797
|379.6048
|PLN/EUR
|4.2829
|1.0838
|4.2901
|4.2345
|CNY/EUR
|8.0039
|-0.4987
|8.0572
|7.9998
|JPY/EUR
|183.0590
|-0.4976
|184.3365
|182.9219
|JPY/USD
|157.8150
|0.2780
|157.8230
|157.1525
|GBP/EUR
|0.8725
|0.0355
|0.8741
|0.8719
|CHF/EUR
|0.9125
|0.1691
|0.9128
|0.9105
|NOK/EUR
|11.2650
|0.3072
|11.2745
|11.1537
|SEK/EUR
|10.7451
|0.3648
|10.7541
|10.6946
| USD/EUR
|1.1599
|-0.7776
|1.1707
|1.1594
|AUD/USD
|1.4227
|1.0261
|1.4251
|1.4039
|CAD/USD
|1.3703
|0.1985
|1.3712
|1.3660