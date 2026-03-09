Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 5,2 procenta, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o 0,1 procentního bodu na 5,2 procenta. Za zvýšením byl každoroční sezónní nárůst před příchodem jara, informoval Úřad práce ČR. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3270 na 89 705.
Loni v únoru nezaměstnanost v Česku činila 4,4 procenta. Bez práce bylo tehdy 326 223 lidí a volných míst 88 062.
"Únor je typicky posledním měsícem před jarním nádechem českého trhu práce, který je provázán s nástupem sezónních prací. (…) Jarní měsíce obvykle vytvářejí více příležitostí, a to zejména pro?mužskou část uchazečů o zaměstnání, díky stavebním a výkopovým pracím. I u celkového počtu volných pozic vidíme nárůst o čtyři procenta, příležitostí pro pracovní uplatnění tedy přibývá," uvedl ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.
Mezi kraji byla v únoru nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,6 procenta, a v Moravskoslezském kraji, kde byla sedmiprocentní. Naopak nejnižší byla v Praze, a to 3,9 procenta. Mezi okresy byla nejvyšší nezaměstnanost na Mostecku a Karvinsku, kde dosáhla 10,4 a 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou, kde se držela míra nezaměstnanosti pod třemi procenty.
Z celkového počtu 89 705 nabízených volných míst prostřednictvím úřadů práce jich bylo nejvíce v Praze, a to 23 057, následně ve Středočeském kraji, kde bylo v nabídce 13 555 míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v únoru 4,3 uchazeče. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 20,6 uchazeče na pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo v okresech Praha-východ, Praha-západ na Mladoboleslavsku, a to zhruba jeden člověk na jedno volné místo.