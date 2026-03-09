Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 5,2 procenta, přibylo volných míst

Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 5,2 procenta, přibylo volných míst

09.03.2026 10:53
Autor: ČTK

Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně vzrostla o 0,1 procentního bodu na 5,2 procenta. Za zvýšením byl každoroční sezónní nárůst před příchodem jara, informoval Úřad práce ČR. Práci si prostřednictvím pracovních úřadů hledalo 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Volných míst přibylo zhruba o 3270 na 89 705.

Loni v únoru nezaměstnanost v Česku činila 4,4 procenta. Bez práce bylo tehdy 326 223 lidí a volných míst 88 062.

"Únor je typicky posledním měsícem před jarním nádechem českého trhu práce, který je provázán s nástupem sezónních prací. (…) Jarní měsíce obvykle vytvářejí více příležitostí, a to zejména pro?mužskou část uchazečů o zaměstnání, díky stavebním a výkopovým pracím. I u celkového počtu volných pozic vidíme nárůst o čtyři procenta, příležitostí pro pracovní uplatnění tedy přibývá," uvedl ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.

Mezi kraji byla v únoru nejvyšší nezaměstnanost v Ústeckém kraji, kde dosáhla 7,6 procenta, a v Moravskoslezském kraji, kde byla sedmiprocentní. Naopak nejnižší byla v Praze, a to 3,9 procenta. Mezi okresy byla nejvyšší nezaměstnanost na Mostecku a Karvinsku, kde dosáhla 10,4 a 10,3 procenta. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl tradičně v okresech Praha-východ, Praha-západ a Rychnov nad Kněžnou, kde se držela míra nezaměstnanosti pod třemi procenty.

Z celkového počtu 89 705 nabízených volných míst prostřednictvím úřadů práce jich bylo nejvíce v Praze, a to 23 057, následně ve Středočeském kraji, kde bylo v nabídce 13 555 míst. Na jedno volné pracovní místo připadalo v Česku v únoru 4,3 uchazeče. Největší přetlak na pracovním trhu byl na Karvinsku s 20,6 uchazeče na pozici. Nejméně nezaměstnaných v poměru k nabídce míst připadlo v okresech Praha-východ, Praha-západ na Mladoboleslavsku, a to zhruba jeden člověk na jedno volné místo.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
09.03.2026
12:45Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně  
12:36Trhy se smiřují s drahou ropou po delší dobu. Začátek týdne je výrazně červený  
10:56Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci  
10:53Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 5,2 procenta, přibylo volných míst
9:27Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů
9:07ON-LINE: Ropa nad 100 dolary, Saúdská Arábie už snižuje produkci
8:56Rozbřesk: Ekonomické dopady íránského konfliktu přinášejí inflační šok a posilují dolar
8:54Írán má nového vůdce. Nahoru vystřelila ropa i evropský plyn, futures hluboko v červeném  
6:09Akciová rotace do staré ekonomiky a k „reálným lidem“
08.03.2026
10:12Víkendář: Je to jen začátek…
07.03.2026
15:28BNP Paribas a Morgan Stanley uvádí zelený dluhopis proti tání ledovců
10:08Víkendář: Umělá superinteligence je tu
06.03.2026
22:02Wall Street pod tlakem: drahá ropa a slabá data z trhu práce srážejí indexy  
18:37Není rotace jako rotace
16:22Pale Fire Financing a.s.: Oznámení o deváté výplatě úrokového výnosu
15:35Verdad Capital: Obavy z neobchodovaných půjček a private equity jsou namístě
15:21Po slibném startu brzda. Americký trh práce překvapil propadem a staví Fed před dilema
13:52Perly týdne: Bod zvratu a boje v již skončených válkách
12:56ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
12:13Tykačův Belviport navýšil podíl v ČEZ na tři procenta

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00DE - Průmyslová výroba, y/y
8:00DE - Průmyslové objednávky, y/y
9:00CZ - Obchodní bilance - nár. pojetí, mld. Kč
10:00CZ - Nezaměstnanost
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět