Trump hlásí brzký konec války. Ropa klesá, futures stoupají

10.03.2026 8:57
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální sentiment podpořily Trumpovy výroky o možném rychlejším ukončení války v Íránu, které srazily cenu ropy a zlepšily výhled akciových futures. Česká vláda odmítá zasahovat do cen paliv a ČNB avizuje stabilitu sazeb. Firemní zprávy přinesly výrazný pokles zisku u Volkswagenu, ambice Colt CZ na duální listing či solidní výsledky GEVORKYAN. Mezitím FedEx poprvé předstihl UPS v tržní hodnotě a HPE překvapila vyšší projekcí tržeb díky poptávce po hardwaru pro AI.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +2,1 %, FTSE 100 +1,1 % a DAX +1,7 %. Futures na americké akciové indexy: Dow Jones mini +0,2 %, S&P 500 mini +0,2 % a Nasdaq 100 mini +0,3 %.

Babišova vláda neplánuje žádné kroky v reakci na rostoucí ceny motorových paliv, protože ty české stále patří k nejnižším v Evropě.

Jakub Seidler, člen bankovní rady ČNB, považuje za nejvhodnější stabilitu úrokových sazeb v ČR. S vysokou pravděpodobností očekává, že index spotřebitelských cen zůstane v tolerančním rozmezí, i když ekonomika bude čelit „o něco delšímu“ období vyšších cen ropy a plynu. Dodává, že si dokáže představit snížení úrokových sazeb, pokud budoucí data přinesou další zpomalení dynamiky indexu spotřebitelských cen ve službách a až se globální situace uklidní.

Colt CZ chce požádat akcionáře o schválení duálního listingu na burze Euronext Amsterdam a o navýšení kapitálu.

GEVORKYAN vykázal tržby za fiskální rok 2025 ve výši 84 milionů EUR (+11 % meziročně), zisk EBITDA ve výši 29 milionů EUR (+10 % meziročně) a EBITDA marži ve výši 35 %. V období 2026 –2029 očekává meziroční růst tržeb o 10–17 % a zisku EBITDA o 10–21 %.

Skupina M2C dosáhla v roce 2025 konsolidovaného čistého obratu 4,48 mld. , což je úroveň srovnatelná s rokem 2024.

Donald Trump předpověděl, že se válka s Íránem vyřeší „velmi brzy“, ale dodal, že se nezastaví, „dokud nebude nepřítel zcela a rozhodně poražen“. Prezident zároveň uvedl, že konflikt neskončí tento týden. Také zvažuje výjimky z některých ropných sankcí. Ceny ropy po tomto vyjádření klesly, což podpořilo oživení akcií a posílilo evropské akciové futures.

Prezident Vladimir Putin požádal ruské energetické společnosti, aby využily prudce rostoucích cen ke snížení dluhu, a varoval, že produkce závislá na Hormuzském průlivu by se mohla do měsíce zcela zastavit.

Německému automobilovému koncernu Volkswagen v roce 2025 klesl provozní zisk o 53 procent na 8,9 miliardy eur. Čistý zisk se propadl o 44 procent na 6,9 miliardy eur. Pokles zisku společnost přičítá dopadům amerických cel, nákladům souvisejícím s úpravou produktové strategie dceřiné automobilky Porsche a měnovým vlivům. Tržby se snížily o 0,8 procenta na 321,9 miliardy eur. Počet vozů dodaných zákazníkům globálně klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu. V Evropě koncern zaznamenal nárůst prodeje, ten však nevyrovnal pokles prodeje v Číně a Severní Americe.

FedEx poprvé předběhl konkurenční United Parcel Service jako největší americký dopravce balíků podle tržní hodnoty. K tomu pomohl několikaletý pokles akcií společnosti UPS, která čelila tlaku z důvodu nákladů na pracovní sílu, klesajícího objemu a otázek ohledně svého vztahu s Amazonem. Management FedExu naopak získal investory svými plány na snížení nákladů, zvýšení marží a odštěpení své nákladní dopravy.

Společnost Hewlett Packard Enterprise zveřejnila výhled tržeb pro aktuální čtvrtletí, který překonal odhady analytiků, což svědčí o tom, že společnost těží ze solidní poptávky po hardwaru, který pomáhá zákazníkům spouštět AI úlohy. Tržby v období končícím v dubnu dosáhnou 9,6 až 10 miliard dolarů oproti průměrnému odhadu analytiků oslovených agenturou Bloomberg ve výši 9,57 miliardy dolarů.

 

    10.03.2026 10:48

    G7 se dohodla, že uvolní až 400 mil. barelů. To je cca 20 denní množství, které normálně připlouvalo hormuzem. Takže za 2 týdny budeme zpět, pokud Írán nepovolí.
    _RaS_
    10.03.2026 10:43

    Je docela zajímavý sledovat, jak ještě spousta firem věří těm blábolům zločince Trumpa.
    ricochet
