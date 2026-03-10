Euforie na trzích - TACO opět funguje. Co na to Írán?

Úvod tohoto týdne byl negativní hlavně kvůli vyhlídkám protahujícího se konfliktu v Íránu, k nimž hodně přispěl i postoj Donalda Trumpa. Nakonec ale znovu zafungovalo pověstné TACO. Skok cen ropy směrem vzhůru a propad akcií i dluhopisů Trumpa musel vystrašit, svou roli asi sehrála i kritika války u americké veřejnosti i v republikánských řadách. Trump sice vyšší cenu energií bagatelizoval, ale následuje jeho klasická otočka: Konflikt už bude trvat krátce, cíle jsou víceméně splněny, chceme držet ceny ropy dole.
Významná podmínka pro zklidnění situace tedy byla splněna a trhy typicky na náznak, že "to nejhorší je za námi", výrazně reagují. Zatím zůstává nejasné, zda k deeskalaci zamíří také Írán. Má k tomu ale dobré důvody - režim útoky přežil, ukázal, že se neskloní před agresí, salvu raket a dronů vypustil a nyní má příležitost vyslat vstřícný signál. Sice jsme slyšeli i hrozby, že Hormuzem neprojde ani kapka ropy, ale to není ani v zájmu Íránu jako vývozce.
Navíc by napadání tankerů spustilo další bombardování s cílem přímo na nové vedení. Divokou kartou pak zůstává postoj Izraele, který zatáhl USA do války s cílem Írán maximálně zničit a odstranit jeho režim. Bude tak tlačit na pokračování kampaně, zatímco Trump by ji rád ukončil.
Ropa Brent klesá k 92 dolarům, poté co cena mířila dolů už během včerejška. Akciové indexy v Evropě navazují na včerejší výrazně pozitivní Wall Street a připisují si zhruba kolem dvou procent. Dluhopisové výnosy svůj nárůst redukovaly už včera, načež se dnes jen stabilizují. Eurodolar roste na 1,1635 a spolu s menším zájmem o dolar stoupají drahé kovy.
Ve stínu zpráv o Blízkém východu zůstala velmi zajímavá data. Čína za únor vykázala meziroční růst vývozu i dovozu kolem 20 procent, což výrazně převyšuje odhady. Také výsledná obchodní bilance skončila s větším přebytkem, než se čekalo. Jde o pozitivní zprávu naznačující, že cla nemusejí mít tak vážný dopad.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:25 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3636
|-0.1313
|24.4103
|24.3317
|CZK/USD
|20.9210
|-0.2765
|20.9940
|20.8690
|HUF/EUR
|385.6428
|-0.7591
|388.6615
|383.7133
|PLN/EUR
|4.2577
|0.0935
|4.2608
|4.2429
|CNY/EUR
|8.0036
|-0.3561
|8.0374
|7.9878
|JPY/EUR
|183.7105
|0.1054
|183.7775
|183.0616
|JPY/USD
|157.7690
|-0.0722
|157.9490
|157.2790
|GBP/EUR
|0.8657
|0.0023
|0.8662
|0.8641
|CHF/EUR
|0.9031
|-0.0874
|0.9050
|0.9029
|NOK/EUR
|11.1613
|0.0558
|11.2309
|11.1314
|SEK/EUR
|10.6087
|-0.1577
|10.6435
|10.6033
|USD/EUR
|1.1644
|0.1755
|1.1664
|1.1607
|AUD/USD
|1.4059
|-0.5869
|1.4178
|1.4045
|CAD/USD
|1.3564
|-0.1645
|1.3600
|1.3563