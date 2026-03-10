Hledat v komentářích

Euforie na trzích - TACO opět funguje. Co na to Írán?

Euforie na trzích - TACO opět funguje. Co na to Írán?

10.03.2026 12:25
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Úvod tohoto týdne byl negativní hlavně kvůli vyhlídkám protahujícího se konfliktu v Íránu, k nimž hodně přispěl i postoj Donalda Trumpa. Nakonec ale znovu zafungovalo pověstné TACO. Skok cen ropy směrem vzhůru a propad akcií i dluhopisů Trumpa musel vystrašit, svou roli asi sehrála i kritika války u americké veřejnosti i v republikánských řadách. Trump sice vyšší cenu energií bagatelizoval, ale následuje jeho klasická otočka: Konflikt už bude trvat krátce, cíle jsou víceméně splněny, chceme držet ceny ropy dole. 

Významná podmínka pro zklidnění situace tedy byla splněna a trhy typicky na náznak, že "to nejhorší je za námi", výrazně reagují. Zatím zůstává nejasné, zda k deeskalaci zamíří také Írán. Má k tomu ale dobré důvody - režim útoky přežil, ukázal, že se neskloní před agresí, salvu raket a dronů vypustil a nyní má příležitost vyslat vstřícný signál. Sice jsme slyšeli i hrozby, že Hormuzem neprojde ani kapka ropy, ale to není ani v zájmu Íránu jako vývozce.

Navíc by napadání tankerů spustilo další bombardování s cílem přímo na nové vedení. Divokou kartou pak zůstává postoj Izraele, který zatáhl USA do války s cílem Írán maximálně zničit a odstranit jeho režim. Bude tak tlačit na pokračování kampaně, zatímco Trump by ji rád ukončil. 

Ropa Brent klesá k 92 dolarům, poté co cena mířila dolů už během včerejška. Akciové indexy v Evropě navazují na včerejší výrazně pozitivní Wall Street a připisují si zhruba kolem dvou procent. Dluhopisové výnosy svůj nárůst redukovaly už včera, načež se dnes jen stabilizují. Eurodolar roste na 1,1635 a spolu s menším zájmem o dolar stoupají drahé kovy. 

Ve stínu zpráv o Blízkém východu zůstala velmi zajímavá data. Čína za únor vykázala meziroční růst vývozu i dovozu kolem 20 procent, což výrazně převyšuje odhady. Také výsledná obchodní bilance skončila s větším přebytkem, než se čekalo. Jde o pozitivní zprávu naznačující, že cla nemusejí mít tak vážný dopad.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:25 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3636 -0.1313 24.4103 24.3317
CZK/USD 20.9210 -0.2765 20.9940 20.8690
HUF/EUR 385.6428 -0.7591 388.6615 383.7133
PLN/EUR 4.2577 0.0935 4.2608 4.2429
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 8.0036 -0.3561 8.0374 7.9878
JPY/EUR 183.7105 0.1054 183.7775 183.0616
JPY/USD 157.7690 -0.0722 157.9490 157.2790
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8657 0.0023 0.8662 0.8641
CHF/EUR 0.9031 -0.0874 0.9050 0.9029
NOK/EUR 11.1613 0.0558 11.2309 11.1314
SEK/EUR 10.6087 -0.1577 10.6435 10.6033
USD/EUR 1.1644 0.1755 1.1664 1.1607
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4059 -0.5869 1.4178 1.4045
CAD/USD 1.3564 -0.1645 1.3600 1.3563
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny



Aktuální komentáře
10.03.2026
12:54Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3006202306
12:25Euforie na trzích - TACO opět funguje. Co na to Írán?  
12:11Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený  
10:49Česká inflace je nízká kvůli energiím a potravinám, ale íránský konflikt situaci může změnit
9:28Skupina M2C hlásí stabilní obrat. Ziskovost stlačily posunuté akvizice a náročné ekonomické podmínky
9:15Dvě české zbrojovky v Amsterdamu? Colt CZ usiluje o duální listing
9:03Rozbřesk: Mimořádně turbulentní ropa. Dle Trumpa je válka „téměř u konce“
8:57Trump hlásí brzký konec války. Ropa klesá, futures stoupají  
8:40Gevorkyan dvociferně roste. Výsledky i akvizice v Itálii pohnou výhledem do roku 2029
6:01Bude AI nakonec nejvíce doléhat na profese s vyšší kvalifikací?
09.03.2026
17:35PODCAST Týdenní výhled: Ropa zdražuje, trhy začínají brát íránskou válku vážně  
17:09Sektorové valuační extrémy - průmyslová renesance, finanční úpadek
15:52Ropa může i po skokovém růstu ceny ještě dál výrazně zdražit
15:05ON-LINE: Ropa nad 100 dolary, Saúdská Arábie už snižuje produkci
15:03Yardeni zvýšil pravděpodobnost tržního kolapsu na 35 procent. Čeká nás turbulentní období  
14:45Zastropování důchodového věku bude stát stovky miliard. Výdaje vyskočí po roce 2030
12:36Trhy se smiřují s drahou ropou po delší dobu. Začátek týdne je výrazně červený  
10:56Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci  
10:53Nezaměstnanost v únoru vzrostla na 5,2 procenta, přibylo volných míst
9:27Ceny ropy kvůli eskalaci války na Blízkém východě stouply nad 100 dolarů

