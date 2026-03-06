Hledat v komentářích

Íránská krize zastiňuje data. Akcie doufají v rychlé řešení, dluhopisy vidí problémy

06.03.2026 11:41
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Páteční obchodování v Evropě začalo celkem slibně, poté co se už Asie dokázala zvednout. Během dopoledne se ale nálada opět kazí a hlavní akciové indexy klesají. AEX je -0,4 pct, CAC40 ztrácí 0,2 procenta, zatímco DAX a FTSE100 se momentálně drží těsně nad nulou. Asi 0,4 procenta v záporu jsou americké futures. 

Nedochází k nějaké panice, ale je vidět, že na optimismus je také ještě brzy. Akciové investory může na jedné straně uklidňovat ropa, která sice míří o procento výš, ale včera své zisky korigovala. Brent se obchoduje u 86,20 USD. Na druhé straně je otázkou, zda relativní klid na ropě vydrží. Hormuzský průliv zůstává bez provozu a dostáváme se do kritického času, kdy se problémy začnou zhoršovat kvůli plným zásobníkům a přerušování těžby v Zálivu. 

Motivace je jasná, řešení je třeba najít hned. Jako rizikový faktor se přidává víkend, kdy hráči na trzích nemohou reagovat. Za pár dní se přitom mohou dodávky odblokovat stejně jako mohou přijít zprávy o komplikacích. 

Zatímco ropný a akciový trh vypadají, že sázejí spíše na tu lepší variantu, pevně úročené instrumenty to mají spíše naopak. Dluhopisové výnosy pokračují v růstu spolu s nárůstem inflačních očekávání a sázkami na přísnější měnovou politiku. Krátké výnosy v USA i Německu stoupají asi o 4 bps. Snižování sazeb Fedu se odkládá, v očekáváních pro letošní rok je snížení pouze o 35 bazických bodů, tedy jeden celý a část druhého standardního kroku. Fed by přitom měl jednat až v posledním kvartálu. Ještě zajímavější je to u ECB - na prosinec je už v očekáváních zvýšení o 25 bps, zatímco dosud byla základním scénářem pro trhy jednoznačně stabilita. 

Obrat směru měnové politiky je pro trhy obecně hodně významný moment, v tomto případě negativní, neboť by šlo o obrat cyklu směrem k utahování. Nyní ale nesledujeme žádné dramatické následky na akciích a konec konců ani na eurodolaru, který dnes lehce klesá na 1,1575. Hráči na těchto trzích evidentně signálům, které jim vysílají kolegové z dluhopisových trhů, nevěří a namísto toho sázejí na přechodnost celého problému. Pokud by se totiž podařilo íránskou krizi v nejbližších dnech zažehnat, očekávání o úrokových sazbách se rychle otočí. 

Zlato na první pohledu nenaznačuje zvýšenou poptávku po bezpečí, respektive nervozitu investorů, když jeho cena pokračuje v negativním trendu tohoto týdne. Jako zátěž ovšem v tomto případě fungují právě zvýšené výnosy a silnější dolar. Nyní se zlato nachází na 5085 USD

Aby toho nebylo málo, odpoledne nás čekají důležitá data z amerického trhu práce. Počet nových pracovních míst se má podle odhadů snížit na 55 tisíc při udržení tempa mezd i míry nezaměstnanosti. Takový výsledek by byl z pohledu trhů v pořádku, neboť tvorba míst by zůstala relativně silná a podpůrná pro spotřebu, a zároveň bychom nemuseli řešit obavy z vyšších poptávkových tlaků na inflaci. Domníváme se, že pokud data výrazně nepřekvapí, dostanou se rychle pryč ze zorného pole investorů, kteří upřou zraky zpět na Blízký východ a k raketovým útokům, kterými během dneška Írán hrozí. 

Doplněním k makrodatům bude lednový report o maloobchodu a série komentářů bankéřů z Fedu, kteří budou moci reagovat i na současnou situaci. Jaká rétorika se dá čekat? Nejspíš to bude o tom, že rostou proinflační rizika, ale vše bude záležet na dalším vývoji, takže namísto bezprostřední reakce je namístě vyčkávání.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:40 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3809 -0.0253 24.4383 24.3708
CZK/USD 21.0505 0.1951 21.1060 20.9765
HUF/EUR 391.5567 0.9142 391.6725 386.4212
PLN/EUR 4.2752 -0.0169 4.2826 4.2675
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9971 -0.0289 8.0277 7.9911
JPY/EUR 182.8150 -0.0276 183.2912 182.6900
JPY/USD 157.8510 0.1904 157.9015 157.3935
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8685 -0.1035 0.8696 0.8679
CHF/EUR 0.9051 -0.1792 0.9070 0.9046
NOK/EUR 11.1755 -0.3735 11.2386 11.1739
SEK/EUR 10.6885 -0.2408 10.7156 10.6684
USD/EUR 1.1582 -0.2266 1.1621 1.1573
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4261 -0.0280 1.4288 1.4186
CAD/USD 1.3660 -0.1192 1.3673 1.3645
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




