Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace

Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace

17.03.2026 15:36
Autor: Redakce, Patria.cz

Kristina Hooperová z investiční společnosti Man Group na Bloombergu uvedla, že největší ekonomické obavy může současný konflikt na Blízkém východě budit v souvislosti s americkým spotřebitelem. Pokud se totiž ceny ropy budou držet na vyšších úrovních po delší dobu, „velmi pravděpodobně tu spustí recesi.“

Hooperová mluvila o tom, že stav amerického hospodářství se již nějakou dobu dá popsat písmenem K. To znamená, že jedna jeho část si vede dobře a míří nahoru, ale neplatí to o celé ekonomice. Zbytek si totiž nijak dobře nevede. Podle Hoopoervé by vyšší ceny ropy a paliv mohly tuto mezeru prohlubovat a přispět tím ke zmíněné recesi.



Na Bloombergu hovořili o tom, že mezi investory může panovat názor: „Probuďte mě, až se to vše dotkne ziskovosti Microsoftu.“ Jinak řečeno, akciové trhy nemusí momentálně konfliktu a vývoji cen ropy dávat zase takovou váhu, protože se přímo nepromítají do zisků řady obchodovaných firem. Hooperová k tomu ale zmínila, že část ekonomiky je cítí již nyní, situaci vedle výše uvedeného například zhoršuje nedostatek polovodičů, ale „než se projeví na ziscích Microsoftu, bude to nějaký čas trvat.“

Hooperová připomněla, že ještě před vypuknutím konfliktu ekonomika a trhy čelily „AI apokalypse“. Tedy obavám z toho, jaké negativní dopady bude mít umělá inteligence na některé společnosti. K tomu tu jsou tenze v oblasti neobchodovaných půjček. Ty nemusejí nutně představovat dramatický vývoj, ale podle expertky přidávají k obavám a zhoršení sentimentu.

Steven Major z investiční společnosti Tradition Dubai na Bloombergu hovořil o rostoucích obavách ze stagflace. Podle svých slov uvedený výraz používá nerad, ale nyní s tímto scénářem trhy začínají pracovat. Tedy se scénářem vyšších inflačních tlaků a oslabujícího růstu. I tak se ale se scénářem stagflace „musí opatrně“. Třeba na rozdíl od sedmdesátých let se totiž americká ekonomika posunula směrem k energetické nezávislosti, má celkově starší populaci.



Trhy ale podle experta začaly reflektovat scénář stagflace poměrně výrazně, je to znát mimo jiné na dluhopisech. Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje dlouhodobý vývoj cen ropy, a to v reálném vyjádření. Z tohoto pohledu alespoň prozatím ceny nedosahují úplných extrémů a vyšší byly i po relativně dlouhém období v letech před i po finanční krizi roku 2008:
2
Zdroj: X

 

Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
04.03.2026 17:43
Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
Už jsme se nějaký čas nepodívali na vývoj valuací na americkém akciové...
Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci
09.03.2026 10:56
Optimismus mizí. Trhy naceňují dlouhou válku a stagflaci
Válka na Blízkém východě se začíná na trzích plně projevovat a přesměr...
Yardeni zvýšil pravděpodobnost tržního kolapsu na 35 procent. Čeká nás turbulentní období
09.03.2026 15:03
Yardeni zvýšil pravděpodobnost tržního kolapsu na 35 procent. Čeká nás turbulentní období
Rostoucí napětí kolem války v Íránu zvyšuje tlak na globální trhy a am...
Perly týdne: Vyšší ceny ropy nahrávají americkým akciím, blíží se ale medvědí trh
13.03.2026 13:50
Perly týdne: Vyšší ceny ropy nahrávají americkým akciím, blíží se ale medvědí trh
Tom Lee z Fundstratu si myslí, že vyšší ceny ropy americkému trhu jak...


