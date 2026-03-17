Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace

Kristina Hooperová z investiční společnosti Man Group na Bloombergu uvedla, že největší ekonomické obavy může současný konflikt na Blízkém východě budit v souvislosti s americkým spotřebitelem. Pokud se totiž ceny ropy budou držet na vyšších úrovních po delší dobu, „velmi pravděpodobně tu spustí recesi.“
Hooperová mluvila o tom, že stav amerického hospodářství se již nějakou dobu dá popsat písmenem K. To znamená, že jedna jeho část si vede dobře a míří nahoru, ale neplatí to o celé ekonomice. Zbytek si totiž nijak dobře nevede. Podle Hoopoervé by vyšší ceny ropy a paliv mohly tuto mezeru prohlubovat a přispět tím ke zmíněné recesi.
Na Bloombergu hovořili o tom, že mezi investory může panovat názor: „Probuďte mě, až se to vše dotkne ziskovosti .“ Jinak řečeno, akciové trhy nemusí momentálně konfliktu a vývoji cen ropy dávat zase takovou váhu, protože se přímo nepromítají do zisků řady obchodovaných firem. Hooperová k tomu ale zmínila, že část ekonomiky je cítí již nyní, situaci vedle výše uvedeného například zhoršuje nedostatek polovodičů, ale „než se projeví na ziscích , bude to nějaký čas trvat.“
Hooperová připomněla, že ještě před vypuknutím konfliktu ekonomika a trhy čelily „AI apokalypse“. Tedy obavám z toho, jaké negativní dopady bude mít umělá inteligence na některé společnosti. K tomu tu jsou tenze v oblasti neobchodovaných půjček. Ty nemusejí nutně představovat dramatický vývoj, ale podle expertky přidávají k obavám a zhoršení sentimentu.
Steven Major z investiční společnosti Tradition Dubai na Bloombergu hovořil o rostoucích obavách ze stagflace. Podle svých slov uvedený výraz používá nerad, ale nyní s tímto scénářem trhy začínají pracovat. Tedy se scénářem vyšších inflačních tlaků a oslabujícího růstu. I tak se ale se scénářem stagflace „musí opatrně“. Třeba na rozdíl od sedmdesátých let se totiž americká ekonomika posunula směrem k energetické nezávislosti, má celkově starší populaci.
Trhy ale podle experta začaly reflektovat scénář stagflace poměrně výrazně, je to znát mimo jiné na dluhopisech. v následujícím grafu ukazuje dlouhodobý vývoj cen ropy, a to v reálném vyjádření. Z tohoto pohledu alespoň prozatím ceny nedosahují úplných extrémů a vyšší byly i po relativně dlouhém období v letech před i po finanční krizi roku 2008:
