Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo

Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo

04.03.2026 17:43
Autor: Jiří Soustružník

Už jsme se nějaký čas nepodívali na vývoj valuací na americkém akciovém trhu. Dnes to doženeme a pohled spojíme s nejdůležitější cenou na světových finančních trzích. Tedy s tím, co se děje na amerických vládních obligacích a jejich výnosech. Změnily tedy poslední týdny něco významného na tom, kolik jsou investoři ochotni platit za zisky obchodovaných firem?

Graf od Goldman Sachs ukazuje konkrétně poměr cen akcií k ziskům očekávaným pro následujících 12 měsíců. To u kapitalizací váženého indexu SPX 500 a pak u jeho verze s rovnými vahami. Tedy verze, kde je srovnán vliv malých a naopak extrémně velkých společností na trhu. V krátkosti vidíme, že o nějaké významnější valuační korekci se ani na jedné úrovni hovořit nedá.

1
Zdroj: X

Index s rovnými vahami se nyní obchoduje s valuacemi, které by se mohly blížit maximálním úrovním z let 2015 – 2019. Index tradiční, tedy vážený kapitalizací, je stále na úrovních dosažených v minulosti jen výjimečně. Příčinu dlouho rozebírat nemusíme, jsou jí do značné míry nové technologie, v čele s umělou inteligencí. Je přitom celkem zřejmé, že kdyby se alespoň z nemalé části naplnily vize, které hlásá třeba pan Roubini, ekonomický růst a růst zisků obchodovaných firem by se posouvaly do naprosto mimořádných rovin.

Srovnat můžeme výše uvedený graf s následujícím, který ukazuje vývoj výnosů desetiletých vládních dluhopisů a predikce CBO pro následující roky. Tyto bezrizikové výnosy jsou jedním ze tří hlavních proměnných určujících výši valuací. Vedle nich to je očekávaný růst (viz výše) a pak docela často opomíjená riziková prémie akciového trhu. Srovnáním prvního a druhého grafu pak můžeme vidět, že období trendového poklesu výnosů jde ruku v ruce s trendovým růstem valuací. Jenže valuace v tomto trendu pokračovaly i ve chvíli, kdy výnosy opět zamířily směrem nahoru. Tedy po roce 2020:

2
Zdroj: X

Jak tu rád připomínám, pro akcie je rozhodující poměr růstu k bezrizikovým sazbám (nebo ještě lépe požadované návratnosti akcií zahrnující i ony rizikové prémie). Oba grafy dohromady tak ukazují, že tento poměr se po desetiletí zlepšoval a přispěl k tomu i pokles nominálních dlouhodobých sazeb. Jenže poměr se zlepšoval i poté, co sazby zamířily nahoru. Růstová očekávání tažená umělou inteligencí a dalšími technologiemi totiž tento efekt více než vyvážily (zřejmě jim pak pomohly i rizikové prémie). CBO na straně výnosů vládních dluhopisů nečeká žádnou revoluci, uvedený poměr by pak tedy byl dán hlavně měnícími se očekáváními (popřípadě prémiemi). Pro více viz i předchozí články, které se více zaměřovaly na další vývoj sazeb.

Celkově můžeme říci, že jsme se z prostředí velmi příznivých sazeb přesunuli do prostředí velmi příznivých růstových očekávání (a prémií). Na povrchu se tak nemuselo zase tolik stát (vezměme valuace indexu se stejnými vahami), ale pod povrchem se to úplně převrátilo. Což ukazuje i na potenciální rizika a příležitosti.

 

Čtěte více:

Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
11.01.2026 16:36
Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
Jan Hatzius z Goldman Sachs pro Bloomberg uvedl, že dlouhodobě nedochá...
Trhy věří v jedno velké tentokrát jinak…
23.01.2026 17:09
Trhy věří v jedno velké tentokrát jinak…
„Tentokrát jinak“ se v minulosti ukázalo být jako hodně nebezpečný poh...
Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
05.02.2026 17:25
Návrat hodnotových akcií a cyklické signály akciového trhu
Akcioví investoři se mohou opírat o předpovědi dalšího vývoje v ekonom...
„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
09.02.2026 16:29
„Nejméně logická věc na světě“ a pár valuačních poznámek k softwarové korekci
Lepší než na ceny akcií je často dívat se na jejich valuace. Podobně, ...
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
13.02.2026 14:22
Perly týdne: Kryptozima a čínská AI strategie
Ekonom Mohamed El-Erian hovořil na Yahoo Finance o svém pohledu na rot...
Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
18.02.2026 13:32
Lone Pine Capital: Na trhu vznikají bílá místa, AI je superbýčí faktor
David Craver z Lone Pine Capital poskytl rozhovor pro Youtube kanál ba...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
04.03.2026
17:48Apple zlevňuje vstup do svého ekosystému. Nový MacBook Neo může změnit pravidla hry
17:43Na povrchu se zase tolik měnit nemusí, ale pod ním se to úplně převrátilo
17:06Lodní doprava Hormuzským průlivem se kvůli válce snížila o 90 procent
16:02S&P 500 testuje klíčové úrovně. Trh balancuje mezi odrazem a korekcí  
15:04Skupina CSG a Eurenco postaví na Slovensku továrnu na náplně do munice
14:20Blog ECB: AI bude možná pracovní místa vytvářet, než rušit. Prozatím
12:37AI dokáže předvídat 70 procent rozhodnutí správců aktiv, hodnota se ale skrývá ve zbytku
11:34Trhy přestávají panikařit kvůli Íránu a dopoledne se zvedají, napětí zůstává  
11:18Nejhorší den za půl století. Jihokorejský akciový index se propadl o 12 procent
11:10Slušný výhled, ale stejně pod odhady. Bayer nadále svazují soudy v USA
10:38Česká inflace poklesla kvůli potravinám
10:00Adidas zklamal výhledem. Akcie padají, investoři zůstávají nervózní
8:56Rozbřesk: Sníží NBP sazby v době, kdy ropa a plyn letí vzhůru a zlotý slábne?
8:45Asie v panice, ropa dál roste a private credit pod tlakem. Evropské futures v zeleném!  
8:30Trump: Španělsko je hrozné, ukončím veškerý obchod. Zajistíme ochranu plavidel v Hormuzu
6:04Jefferies: Akciové firmy, které by mohla nahradit AI
03.03.2026
22:21Wall Street i v úterý pod tlakem dění v Íránu  
17:44Dopad AI na sazby a následně na akcie
16:34Stablecoiny jako riziko pro euro? ECB vidí hrozbu importu dolarových podmínek
16:26Warsh má před sebou těžkou zkoušku. Ekonomika i Fed jdou proti jeho vizi  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
PL - Jednání NBP, základní sazba
2:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - CPI, y/y
14:15USA - Změna zaměstnanosti (ADP)
16:00USA - Index ISM ve službách
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět