Boockvar: Naděje na pokles sazeb jsou pryč

Boockvar: Naděje na pokles sazeb jsou pryč

06.04.2026 11:25
Autor: Redakce, Patria.cz

Investor Peter Boockvar na CNBC připomněl, že výnosy dluhopisů rostou v USA, ale i v dalších zemích. Podle něj nejde jen o odraz ve vývoji inflačních očekávání, ale svou roli hrají i obavy z fiskálního vývoje. K akciím v rozhovoru řekl, že na trh může přijít určitá úleva a růst cen, on by ale v takovém prostředí prodával.

Boockvar se domnívá, že současný geopolitický vývoj a s ním související vysoké ceny ropy a paliv mohou vyvolat tlak na vládní finance. Zhoršil by se tak vývoj dluhů, a to se promítá do vyšších výnosů vládních obligací. K tomu připomněl obavy z vývoje v oblasti tzv. private credit. Tedy půjček poskytovaných nebankovními společnostmi. Podle něj panovaly naděje, že Fed bude dál snižovat sazby, a tudíž dojde k určitému poklesu tenzí v tomto odvětví. Tyto naděje jsou ale ve světle současného vývoje na straně inflace a přehodnocování směru monetární politiky pryč.

Není ale možné, že Fed by pokračoval ve snižování sazeb kvůli tomu, že současný ropný šok zpomalí ekonomickou aktivitu? Boockvar k tomuto tématu řekl, že Fed už sazby během současného cyklu výrazně snížil, ale vývoj výnosů dlouhodobějších vládních dluhopisů tomu neodpovídá. Pokud by americká centrální banka teoreticky nyní dál snižovala, ani zdaleka to neznamená, že se delší konec výnosové křivky, tedy výnosy dlouhodobějších obligací, vydá stejným směrem. Pokud by investoři byli přesvědčeni, že inflace půjde nahoru, může dojít k opaku.



„Krátkodobé sazby mohou jít ke 3 %, ale výnosy desetiletých dluhopisů k 5 %. Budeme na tom pak lépe? Boockvar poukázal na to, že odpověď se liší podle toho, „kde na výnosové křivce si půjčujete.“ Tedy na tom, za jakých sazeb probíhá konkrétní financování. A pravděpodobné je, že snižování sazeb se nepromítlo do celé výnosové křivky stejným způsobem. K tomu ekonom dodal, že klíčová je nyní inflace. I firmy podle něj momentálně propouští, protože se snaží udržet si své marže v prostředí rostoucích cen. Pokud by politika Fedu zvyšovala inflační tlaky, nemusela by pomoci ani trhu práce.

Ekonom ještě zdůraznil, že podle něj není současný vývoj na dluhopisových trzích dán jen inflačním výhledem, ale promítají se do něj i faktory, jako je rostoucí míra zadlužení a s ní spojená rizika. Investoři se podle něj stále více ptají, „zda mají půjčovat peníze předluženým vládám.“ Z toho plynou i jeho investiční doporučení, kam patří zlato, bitcoin a z akcií energetika a výrobci hnojiv. Jak bylo uvedeno v úvodu, rally by využil spíše k výhodným prodejům. Boockvar na závěr poukázal na to, že výnosy dluhopisů rostou v zemích, jako je Japonsko, Francie a Velká Británie. Tedy tam, kde podle něj rostou obavy z dluhového vývoje. A ty se mohou týkat i Německa, kde se fiskální trajektorie také změnila.
 
 

