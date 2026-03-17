Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo

17.03.2026 13:29
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Největší ropný šok v historii, který vyvolala válka na Blízkém východě, má podle Goldman Sachs větší dopad na produkty jako jsou diesel nebo letecké palivo než na samotnou surovou ropu.

Výpadek ropy způsobený uzavřením Hormuzského průlivu činí 16,2 milionu barelů denně, což překonává všechny předešlé krize, ať už jde o legendární embargo vyhlášené kartelem OPEC v roce 1973, íránsko-iráckou válku z roku 1980 nebo invazi Iráku do Kuvajtu o deset let později.

Žádná z těchto událostí nesnížila světové toky ropy tak dramaticky a tak rychle, uvádí Goldman Sachs, podle které je důsledkem mj. to, že „ceny mnoha rafinovaných produktů vzrostly mnohem více než samotná cena ropy“.

Vážné narušení dodávek takzvané středně těžké ropy znamená riziko nižší výroby nafty, leteckého paliva a topného oleje, varují analytici této americké investiční banky Yulia Zhestkova Grigsbyová a Daan Struyven.

Globální energetické trhy se ocitly v chaosu kvůli americko izraelských útoků na Írán, které započaly koncem února. Konflikt zastavil vývoz ropy a ropných produktů přes Hormuzský průliv a vedl k útokům na energetickou infrastrukturu v celém regionu. To donutilo producenty ropy snížit těžbu a odstavit některé rafinérie, připomíná agentura Bloomberg.

Zatímco ceny ropy od prvních útoků vzrostly o více než 40 procent (Brent překonal 100 USD za barel), tak ceny některých rafinovaných produktů vzrostly ještě výrazněji. V některých částech Asie se náklady na paliva dokonce zdvojnásobily a třeba Jižní Korea po vzoru Číny a Thajska omezila export, aby ochránila domácí trh.

„Žádné produkty ani regiony nejsou plně imunní,“ mají jasno analytici Goldman Sachs. Válka omezuje schopnost producentů v Perském zálivu vyvážet rafinované produkty, způsobuje výpadky rafinérií a snižuje dodávky ropy, která je nejvhodnější k výrobě paliv, jako je nafta.

„Téměř 60 procent obvyklých exportů z Perského zálivu tvoří středně těžká a těžká ropa (typicky používaná k výrobě leteckého paliva, nafty a topného oleje) a mimo Blízký východ jsou alternativní producenti velmi omezení,“ konstatují analytici.

Světové narušení způsobené konfliktem dopadne také na naftu typu naphtha (solventní nafta), což je vedlejší produkt rafinace používaný k výrobě petrochemikálií, který je klíčovým vstupem pro některé výrobce a také pro letecké palivo. Asie dováží téměř 50 procent své naphthy z Perského zálivu, zatímco Evropa je na regionu závislá ze 40 procent svého leteckého paliva.

Dražší diesel řidiči tankující na čerpacích stanicích evidují už nyní. Třeba ve Spojených státech jsou ceny paliv pro spotřebitele naprosto klíčové a jejich znepokojení z vyšších cen se často významně promítá do výsledků voleb (na podzim jsou v USA midterms, pozn. red.). V pondělí tam už celostátní průměrná maloobchodní cena dieselu dosáhla 5,044 dolaru za galon, což je poprvé od prosince 2022, kdy cena překročila hranici pěti dolarů za galon.


Čtěte více:

Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají
16.03.2026 14:30
Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají
Investoři se v důsledku konfliktu na Blízkém východě přesouvají do akc...
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
16.03.2026 16:43
PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky
Finanční trhy vstupují do nového týdne s očima stále upřenýma na Írán,...


Aktuální komentáře
17.03.2026
15:36Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace
13:29Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
13:18Studie: Umělá inteligence změní trh práce, nejvíc ohrozí administrativu
12:44Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
11:55Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory
11:36Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data  
10:20Objednávky za bilion dolarů a mnohem víc. Co všechno Huang na každoroční konferenci Nvidie odhalil?
9:08Německo zatím z fondu na investice látá především díry v rozpočtu, tvrdí výzkumníci z Ifo
8:54Rozbřesk: Porostou v eurozóně sazby? S ropou posiluje dolar
8:48Šéf Nvidie čeká do 2027 objednávky za bilion dolarů, Trump věří, že získá Kubu. Evropska zahájí poklesem  
6:09Wall Street stále věří americkým akciím. S&P 500 má podle ní prostor k dalšímu růstu  
16.03.2026
16:43PODCAST Týdenní výhled: Ropa dál roste, napětí neustupuje a do toho zasedají centrální banky  
15:57Historická zkušenost, na kterou nyní trhy moc nevěří
14:30Ropa nad sto dolary přepisuje evropský energetický sektor. Neste a Equinor táhnou, služby padají  
14:14Jak se Polsko z komunistické trosky stalo jednou z 20 největších ekonomik
13:39ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
13:10Nebius získal velkého zákazníka. Meta si za 27 miliard dolarů kupuje přístup k jeho AI infrastruktuře
12:30Ropa snížila tlak na akcie i dluhopisy, volatilita se snižuje  
11:03Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
10:31Meta sází na AI efektivitu: počet zaměstnanců může klesnout o pětinu

