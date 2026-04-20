Jaké příležitosti vidí v energetickém sektoru Goldman Sachs? Na seznamu jsou ConocoPhillips či Vistra

20.04.2026 11:55
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Analytik Goldman Sachs se blíže podíval na energetický sektor, kde vytipoval konkrétní tituly, které stojí na pevných fundamentech a v některých případech nabízejí i atraktivní dividendový výnos. Na seznamu americké banky jsou jména jako ConocoPhillips či Vistra.

Cena severomořské ropy Brent během pátku, kdy došlo krátce ke znovuotevření Hormuzského průlivu, oslabila o více než osm procent, zatímco americká ropa WTI ztratila zhruba deset procent. Pokles cen „černého zlata“ ale vydržel jeden den. Se startem nového týdne se karta zase obrací a ropa opět roste, protože mírová dohoda mezi Íránem a USA se zdá v nedohlednu.

Podle analytika Goldman Sachs Neila Mehty by však krátkodobá volatilita neměla zastínit dlouhodobější investiční příběh. „Jsme si vědomi geopolitických i komoditních výkyvů, nicméně námi preferované akcie považujeme za fundamentálně silné při pohledu v rámci celého cyklu,“ uvedl analytik ve svém komentáři, na který upozornil server CNBC.

Mehtův akciový seznam stojí na čtyřech klíčových tématech. Tím prvním je dlouhodobě pozitivní výhled na trhu s ropou, přičemž Goldman Sachs počítá s tím, že se cena Brentu v průběhu času stabilizuje poblíž úrovně 75 dolarů za barel.

Druhým pilířem je konstruktivnější postoj k americkým těžařům ropy a plynu. U vybraných společností vidí banka atraktivní poměr mezi rizikem a potenciálním výnosem vzhledem k aktuálním valuacím.

Třetí téma se týká elektrifikace ekonomiky a rostoucích kapitálových výdajů v sektoru utilit a výroby elektřiny. Čtvrtým pilířem jsou pak méně doceňované individuální příběhy u menších společností, kde Goldmani spatřují asymetricky příznivé nastavení rizika a výnosu.

ConocoPhillips a Halliburton jako sázka na ropu

Z přímých beneficientů dlouhodobě rostoucího významu ropy vyzdvihuje Goldman Sachs především globálního producenta ConocoPhillips (dividendový výnos 2,76 %) a poskytovatele služeb pro ropný sektor Halliburton (dividendový výnos 1,78 %).

ConocoPhillips navíc u Goldmanů zůstává na Conviction Listu. Podle Mehty by akcie měly těžit z kombinace dokončování velkých projektů, postupného poklesu investičních výdajů a plánovaných úspor nákladů ve výši jedné miliardy dolarů.

Výsledkem by měl být výrazný nárůst free cash flow, u nějž banka odhaduje růst na akcii v průměru o 20 až 25 procent ročně až do roku 2030. Cílová cena 144 dolarů podle Mehty znamená zhruba 18procentní potenciál růstu oproti čtvrtečnímu závěru.

Permian Resources: efektivita a disciplína

Mezi americkými těžaři z oblasti průzkumu a produkce Goldmani vyzdvihují společnost Permian Resources s dividendovým výnosem 3,13 procenta. Mehta soudí, že firma dokáže i nadále profitovat z vyšších cen komodit a zároveň zlepšovat provozní efektivitu.

Jeho cílová cena 23 dolarů naznačuje, že akcie může od čtvrtečního závěrů posílit o 13 procent.

Vistra a téma elektrifikace

Do tematického okruhu elektrifikace zapadá výrobce elektřiny Vistra. Společnost sice vyplácí relativně nízkou dividendu (0,55 %), podle Goldman Sachs ale disponuje silnými fundamenty ve svém jádrovém byznysu.

"Vistra má většinu své krátkodobé výroby zajištěnou, což snižuje krátkodobou volatilitu zisků a udržuje potenciál růstu budoucích cen elektřiny,“ napsal k titulu Mehta.

Pozitivně je rovněž hodnocena nedávná dohoda s Meta Platforms na dodávkách elektřiny. Cílová cena 212 dolarů ukazuje na potenciální 28procentní růst.

Podceňovaná Golar LNG

Posledním jménem na seznamu je Golar LNG, společnost zaměřená na plovoucí infrastrukturu pro zkapalněný zemní plyn. Akcie firmy jsou podle Goldmanů jednou „z nedoceněných osobitých příběhů menších společností“.

„Nadále vidíme, že obchodní složení společnosti se posouvá směrem k čistě plovoucímu zkapalňování a jasnému krátkodobému katalyzátoru, který trh podceňuje,“ uvedl Mehta.

Akcie přináší dividendový výnos 1,88 procenta a její cílová cena u Goldman Sachs činí 60 dolarů, což značí třináctiprocentní prostor pro růst.


