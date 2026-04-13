Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu

si v prvním čtvrtletí druhý rekord po sobě v divizi tradingu akcií, když dokázala využít mimořádné volatility na trhu vyvolané konfliktem s Íránem, což se naopak nepodařilo v divizi obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami. Banka také zároveň zvýšila rezervy na úvěrové ztráty a připomněla nutnost obezřetného řízení rizik v nestabilním geopolitickém prostředí. Akcionáři v pre-marketu hodnotí výsledky negativně a srážejí akcie o 3,7 %.
Čistý úrokový výnos vyskočil o 23 % meziročně na 3,56 miliardy USD v souladu s odhady. Čistý výnos narostl o 14 % meziročně na 17,23 miliardy USD. Banka vykázala zisk na akcii 17,55 USD.
Obchodníci s akciemi z dosáhli druhého čtvrtletního rekordu po sobě a překonali tak své vlastní historické maximum o více než 1 miliardu dolarů, jelikož válka v Íránu podnítila volatilitu trhu. Akciová divize investiční banky vykázala za první tři měsíce roku výnosů ve výši 5,33 miliardy dolarů, čímž překonala minulý rekord 4,31 miliardy dolarů ze čtvrtého čtvrtletí loňského roku.
Naopak obchodníci s fixními příjmy, měnami a komoditami nenaplnili očekávání trhu a vykázali tržby ve výši 4 miliard dolarů (vs odhad 4,87 miliardy USD).
Poplatky investičních bankéřů za poradenství byly o 89 % vyšší než ve stejném období loňského roku (1,49 miliardy USD vs odhad 1,27 miliardy USD), což odráží oživení v uzavírání obchodů. Zvýšení poplatků za investiční bankovnictví bylo „především v důsledku výrazně vyšších čistých výnosů v poradenství, což odráží významný nárůst objemu dokončených fúzí a akvizic“, uvedla banka ve zprávě o hospodaření.
Boom akciového trhu byl poháněn také prudkým nárůstem financování akcií, což zahrnuje půjčky velkým klientům hedgeových fondů a dalším spekulativním investorům. Došlo k němu i přes šokující odchod jednoho z jejích spoluředitelů, Erdita Hoxhy, do hedgeového fondu Management.
Odhady analytiků překonaly také divize Global Banking & Markets (12,74 miliardy USD, +19 % meziročně, vs odhad 12,5 miliardy USD) a upisování akcií (535 milionů USD, +45 % meziročně, vs odhad 478,4 milionů USD).
Aktiva pod dohledem vzrostla na 3,7 bilionu dolarů a čisté tržby se zvýšily ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Začátkem dubna přitom uvedla, že jeden z jejích soukromých úvěrových fondů těsně unikl širšímu exodu investorů.
Celkové provozní náklady se nafoukly o 14 % meziročně na 10,43 miliard USD (vs odhad 10,35 miliard USD). Počet zaměstnanců se v porovnání s koncem roku 2025 v podstatě nezměnil.
Rezervy na úvěrové ztráty vzrostly o 9,8 % meziročně na 315 milionů USD. Standardizovaný poměr CET1 činil 12,5 % (vs odhad 14,1 %). „Geopolitické pozadí zůstává velmi složité – proto musí zůstat klíčovým prvkem našeho fungování disciplinované řízení rizik,“ uvedla banka v prohlášení.