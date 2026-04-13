Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu

13.04.2026 14:00
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Goldman Sachs si v prvním čtvrtletí druhý rekord po sobě v divizi tradingu akcií, když dokázala využít mimořádné volatility na trhu vyvolané konfliktem s Íránem, což se naopak nepodařilo v divizi obchodování s dluhopisy, měnami a komoditami. Banka také zároveň zvýšila rezervy na úvěrové ztráty a připomněla nutnost obezřetného řízení rizik v nestabilním geopolitickém prostředí. Akcionáři v pre-marketu hodnotí výsledky negativně a srážejí akcie o 3,7 %.

Čistý úrokový výnos vyskočil o 23 % meziročně na 3,56 miliardy USD v souladu s odhady. Čistý výnos narostl o 14 % meziročně na 17,23 miliardy USD. Banka vykázala zisk na akcii 17,55 USD.

Obchodníci s akciemi z Goldman Sachs dosáhli druhého čtvrtletního rekordu po sobě a překonali tak své vlastní historické maximum o více než 1 miliardu dolarů, jelikož válka v Íránu podnítila volatilitu trhu. Akciová divize investiční banky vykázala za první tři měsíce roku výnosů ve výši 5,33 miliardy dolarů, čímž překonala minulý rekord 4,31 miliardy dolarů ze čtvrtého čtvrtletí loňského roku.

Naopak obchodníci s fixními příjmy, měnami a komoditami nenaplnili očekávání trhu a vykázali tržby ve výši 4 miliard dolarů (vs odhad 4,87 miliardy USD).

Poplatky investičních bankéřů za poradenství byly o 89 % vyšší než ve stejném období loňského roku (1,49 miliardy USD vs odhad 1,27 miliardy USD), což odráží oživení v uzavírání obchodů. Zvýšení poplatků za investiční bankovnictví bylo „především v důsledku výrazně vyšších čistých výnosů v poradenství, což odráží významný nárůst objemu dokončených fúzí a akvizic“, uvedla banka ve zprávě o hospodaření.

Boom akciového trhu byl poháněn také prudkým nárůstem financování akcií, což zahrnuje půjčky velkým klientům hedgeových fondů a dalším spekulativním investorům. Došlo k němu i přes šokující odchod jednoho z jejích spoluředitelů, Erdita Hoxhy, do hedgeového fondu Millennium Management.

Odhady analytiků překonaly také divize Global Banking & Markets (12,74 miliardy USD, +19 % meziročně, vs odhad 12,5 miliardy USD) a upisování akcií (535 milionů USD, +45 % meziročně, vs odhad 478,4 milionů USD).

Aktiva pod dohledem vzrostla na 3,7 bilionu dolarů a čisté tržby se zvýšily ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Začátkem dubna přitom Goldman Sachs uvedla, že jeden z jejích soukromých úvěrových fondů těsně unikl širšímu exodu investorů.

Celkové provozní náklady se nafoukly o 14 % meziročně na 10,43 miliard USD (vs odhad 10,35 miliard USD). Počet zaměstnanců se v porovnání s koncem roku 2025 v podstatě nezměnil.

Rezervy na úvěrové ztráty vzrostly o 9,8 % meziročně na 315 milionů USD. Standardizovaný poměr CET1 činil 12,5 % (vs odhad 14,1 %). „Geopolitické pozadí zůstává velmi složité – proto musí zůstat klíčovým prvkem našeho fungování disciplinované řízení rizik,“ uvedla banka v prohlášení.

 

Čtěte více:

Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
15.01.2026 13:40
Obchodnící Goldman Sachs překonali očekávání, celkové tržby investiční banky ale klesly
Americká investiční banka Goldman Sachs zveřejnila výsledky za čtvrté ...
Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
22.01.2026 12:16
Goldman Sachs navyšuje pro zlato cílovou cenu ke konci roku na 5 400 dolarů
Goldman Sachs zvýšila svou cílovou cenu zlata ke konci roku 2026 o ví...
Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
10.02.2026 14:00
Goldman Sachs: Kupovat akcie a zlato, po dlouhém období financializace přichází opět industrializace
Anshul Sehgal a Chris Hussey z Goldman Sachs diskutovali o posledním v...
Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu
16.02.2026 15:56
Goldman Sachs: Je dobrý okamžik využít poklesu Microsoftu. Nvidia dál tahounem AI boomu
Akcie Microsoftu letos zažívají pod tlakem investorů neobvykle náročné...
Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
17.03.2026 13:29
Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
Největší ropný šok v historii, který vyvolala válka na Blízkém východě...
Největší současný mýtus o americké ekonomice?
01.04.2026 17:27
Největší současný mýtus o americké ekonomice?
Když Jan Hatzius z Goldman Sachs před časem začal hovořit o tom, že in...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  
10:42Goldman Sachs hovoří o nastupujícím akciovém FOMO, EY-Parthenon o stagflačnějším prostředí
9:19Colt CZ vstupuje na Euronext Amsterdam, obchodovat se tam začne 15. dubna
9:12Rozbřesk: Vítězná strana Tisza chce do roku 2030 plnit maastrichtská kritéria
8:55ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Poskytnutí zajištění za závazky Rolls-Royce SMR
8:48Blokáda Hormuzského průlivu zvyšuje nervozitu investorů - ropa roste, akcie klesají  
7:49Spojené státy chtějí po nedohodě zprůchodnit Hormuz a naopak blokovat Írán. Ceny ropy rostou
7:43Maďarské volby: Tisza jasně míří k ústavní většině při nejvyšší volební účasti od pádu komunismu
5:53Hartnett: Vsaďte na komodity, v příštích letech předběhnou akcie. Dluhopisy zůstanou pozadu  
12.04.2026
9:42Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
11.04.2026
9:56Víkendář: Ujíždí Spojeným státům jeden důležitý vlak?
10.04.2026
22:02Technologie drží Wall Street nad vodou: Inflace trh nerozhodila, avšak ani nesjednotila  
17:07Jak to vypadá s rotací od USA po posledních turbulentnějších týdnech?
15:30Čipový gigant TSMC měl v prvním čtvrtletí díky zájmu o AI rekordní tržby
15:18Akcie zbrojařů po rozhovoru s ukrajinským vyjednavačem oslabují. CSG se propadá o více než 6 procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět