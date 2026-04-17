Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá

Írán otevřel Hormuzský průliv pro obchod, podle Trumpa blokáda Íránu trvá

17.04.2026 16:04
Autor: ČTK

V souladu s příměřím v Libanonu je Hormuzský průliv zcela otevřen všem obchodním plavidlům, a to po dobu trvání příměří, uvedl dnes na síti X íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí. Plavba průlivem bude vést po koordinované trase, kterou již dříve oznámil íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu (PMO), dodal. Americká námořní blokáda Íránu nebude ukončena, i když Teherán oznámil plné znovuotevření průlivu, uvedl krátce poté prezident Donald Trump na své síti Truth Social.

Blokáda bude podle něj pokračovat, dokud nebude ze sta procent dokončena americká "transakce" s Íránem. Většina bodů byla v tomto ohledu již dojednána, a tak by celý proces měl být velice rychlý, dodal prezident. Kromě otevření průlivu byla klíčovým sporným bodem v jednáních o míru mezi Teheránem a Washingtonem otázka íránského jaderného programu.

Poté, co Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán, podařilo se Teheránu v odvetě plavbu průlivem ochromit kombinací několika útoků na plavidla a hrozbami dalších úderů. Při dřívějším provozu touto úžinou procházela asi pětina globálních dodávek ropy i značný objem zkapalněného zemního plynu. Omezení přepravy v průlivu se tak podílelo na výrazném nárůstu cen ropy a plynu na světových trzích. Po dnešním Arakčího oznámení začaly ceny výrazně klesat.

Znovuotevření průlivu bylo jednou z podmínek Trumpa pro ukončení nynějšího konfliktu. Přestože se minulý týden USA a Írán shodly na dvoutýdenním příměří, Teherán k úplnému otevření průlivu nepřistoupil a požadoval, aby se dohodnuté příměří vztahovalo i konflikt mezi izraelskou armádou a proíránským hnutím Hizballáh v Libanonu.

Průlivem nicméně proplouvaly omezené počty lodí a tankerů, které dostaly svolení íránských ozbrojených sil. Podle některých zpráv Teherán od plavidel vybíral poplatky za proplutí.

Situace v průlivu a jeho okolí se stala ještě nepřehlednější po neúspěšných americko-íránských mírových rozhovorech v Islámábádu, kdy USA přistoupily k blokádě lodí plujících z nebo do íránských přístavů. Cílem je mimo jiné omezit íránské příjmy z prodeje ropy.

Ve čtvrtek ale Trump oznámil desetidenní příměří, na kterém se shodly Írán a Libanon a které pozastavuje boje mezi izraelskou armádou a Hizballáhem.

Íránský úřad pro přístavy a námořní plavbu už minulý týden po oznámení příměří mezi USA a Íránem uvedl, že bezpečná trasa pro plavbu Hormuzským průlivem směrem z Ománského moře do Perského zálivu je podél severního pobřeží íránského ostrova Lárak. Zatímco bezpečná trasa pro opuštění Perského zálivu průlivem do Ománského moře vede podél jižního pobřeží Láraku. Mimo tyto bezpečné trasy hrozí nebezpečí námořních min, dodal úřad, který ale upozornil, že plavidla musí svoji plavbu koordinovat s íránskými revolučními gardami.

 

Čtěte více:

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět