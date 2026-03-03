Hledat v komentářích

Blokáda Hormuzského průlivu: které země utrpí nejvíce?

03.03.2026 12:18
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Skoro uzavřený Hormuzský průliv v důsledku konfliktu na Blízkém východě vyvolává otřesy na globálních energetických trzích. Čím déle bude průliv uzavřen, tím více pravděpodobně budou růst ceny ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Nejvíce bolesti Asie - které země jsou na tom hůře než jiné?

Hormuzský průliv, který se nachází mezi Ománem a Íránem, slouží jako důležitá tepna pro globální obchod s ropou. Loni jím prošlo přibližně 13 milionů barelů denně, což představuje asi 31 procent všech mořských toků ropy, uvedla energetická poradenská společnost Kpler.

Někteří analytici předpokládají, že ropa překročí 100 dolarů za barel, pokud bude uzavření průlivu mít delšího trvání.

Podle Kpler je navíc ohroženo asi 20 procent globálního exportu LNG z Perského zálivu. Jedná se zejména o dodávky z Kataru, jednoho z největších světových dodavatelů LNG. Země v pondělí zastavila produkci poté, co íránské drony zasáhly její zařízení v průmyslových městech Ras Laffan a průmyslových městech Mesaieed.

„V Asii jsou nejvíce zranitelné vůči vyšším cenám ropy Thajsko, Indie, Korea a Filipíny, a to kvůli vysoké závislosti na dovozu, zatímco Malajsie by byla relativním příjemcem, protože je exportérem energie,“ citoval server CNBC z poznámky japonské společnosti Nomura.

Jižní Asie

Tento region bude čelit největším narušením, zejména v dodávkách LNG, shodli se analytici. Katar a SAE tvoří podle údajů Kpler 99 procent dovozu LNG do Pákistánu, 72 procent do Bangladéše a 53 procent do Indie.

S omezenou flexibilitou skladování a nákupu jsou Pákistán a Bangladéš obzvlášť zranitelné. Bangladéš už nyní vykazuje významný strukturální deficit plynu.

Indie čelí největší kombinované expozici v regionu. "Více než polovina dovozu LNG je spojena s Perským zálivem a významná část je indexována na Brent, takže nárůst ropy způsobený Hormuzem by současně zvýšil náklady na dovoz ropy a LNG na kontrakty. To vytváří dvojí fyzický a finanční šok," řekl CNBC analytik Kpleru Go Katayama.

Čína

Dlouhodobější uzavření Hormuzu by také prověřilo energetickou bezpečnost Číny, avšak její zásoby a alternativní možnosti dodávek nabízejí druhé největší ekonomice světa určitou rezervu.

Země je největším dovozcem surové ropy na světě a podle dat Kpleru nakupuje přes 80 procent íránské ropy. Přibližně 30 procent dovozu LNG pochází z Kataru a SAE a přibližně 40 procent dovozu ropy prochází Hormuzem, odhaduje společnost UBP.

Čínské zásoby LNG byly ke konci února 7,6 milionu tun, což poskytuje krátkodobé krytí. Pokud však výpadek bude pokračovat, Čína by musela soutěžit o atlantické náklady. To by zesílilo cenovou konkurenci napříč Asií.

Japonsko a Jižní Korea

Blízký východ pokrývá 75 procent japonského dovozu ropy a přibližně 70 procent toho korejského, uvádí UBP. U LNG je ale expozice obou zemí nižší než v případě Jižní Asie. Jižní Korea získává 14 procent svého LNG z Kataru a SAE, zatímco Japonsko jen šest procent, odhaduje Kpler.

„Ekonomiky s vysokou závislostí na dovozu energie, jako Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan, jsou více vystaveny šokům v dodávkách,“ konstatoval pro CNBC Shier Lee Lim, hlavní makro a FX stratég platební platformy Convera.

Zásoby jsou navíc omezené. Korea drží v rezervách asi 3,5 milionu tun LNG, Japonsko asi 4,4 milionu tun, což podle výpočtů Kpleru stačí na přibližně dva až čtyři týdny stabilní poptávky.

Jihovýchodní Asie

V mnoha částech jihovýchodní Asie je hlavní zásah v inflaci nákladů, nikoliv v okamžitém nedostatku komodity. Kupující LNG závislí na spotové ceně by čelili výrazně vyšším nákladům na náhradu, protože Asie bude soupeřit s Evropou o atlantický náklad, uvedl Katayama.

Thajsko je podle Nomury obzvlášť výrazně ztrátovým v ceně ropy, protože vnější dopad je velký a okamžitý: má největší čistý dovoz ropy v Asii (4,7 % HDP) a každý desetiprocentní růst cen ropy zhoršuje běžný účet přibližně o 0,5 procentního bodu HDP země.


    Zemědělství
    03.03.2026 16:09

    Začíná sezóna a některé méně bonitní půdy se při takto vysokých cenách pohoných hmot nevyplatí obdělávat. Pole na kterém se sice urodí, ale méně než na úrodnější půdě zústane ladem a jeho potenciální sklizeň se nedostane na trh. Teď nehovořím o ČR či EU - celosvětově předpokládám při těchto cenách PHM nižší produkci levných (základních) potravin i krmiv. Země, které skutečně "utrpí" tak budou zejména africké státy a karibské státy - země přelidněné a závislé na dovozu potravin. Země které zaznamenají ekonomické dopady již autor vyjmenoval.
    John Galt
