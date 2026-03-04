Lodní doprava Hormuzským průlivem se kvůli válce snížila o 90 procent

Lodní doprava Hormuzským průlivem, kterým běžně prochází pětina světových dodávek ropy a také velké množství zemního plynu, se kvůli válce s Íránem snížila o zhruba 90 procent, napsal server BBC News s odvoláním firmu Kpler, která se zabývá analýzou námořní dopravy.
Podle další analytické společnosti Vortexa strategicky významnou úžinou mezi lednem a 28. únorem, kdy Izrael a Spojené státy začaly útočit na Írán, proplouvalo v průměru 24 tankerů denně. Firma Kpler uvedla, že se denní průměr mezi 2. a 3. březnem ve srovnání s obdobím od 21. do 27. února snížil o přibližně 90 procent.
O uzavření Hormuzského průlivu, v němž už v posledních dnech rakety zasáhly několik lodí, v pondělí informoval vysoce postavený činitel íránských revolučních gard. Americký prezident Donald Trump pak v úterý prohlásil, že pokud to bude nutné, začne americké námořnictvo průlivem co nejdříve doprovázet tankery.
Jak poznamenává BBC News, prudký pokles nákladní dopravy úžinou přichází v době, kdy velké námořní pojišťovny omezily nebo zrušily pojištění válečných rizik pro lodě operující v Perském zálivu.
Hormuzský průliv spojuje Perský záliv s Ománským zálivem a v nejužším místě mezi Íránem a Ománem má jen 33 kilometrů, vlastní plavební dráha je navíc široká jen asi tři kilometry v každém směru.
Loni průlivem podle společnosti Vortexa průměrně proplulo přes 20 milionů barelů ropy a paliv denně, a to především ze zemí jako je Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Irák a právě Írán. Navíc Katar, který je jedním z největších světových vývozců zkapalněného zemního plynu (LNG), tudy přepravuje téměř veškerý svůj LNG.
Pokud jde o dodávky plynu, v současné době neexistují podle Evropské komise žádné obavy z nedostatku ropy a plynu v EU. Unijní exekutiva ale situaci bedlivě sleduje. Zásobníky jsou plné na úrovni kolem 30 procent a v posledních dnech nebyly zaznamenány žádné významné odběry.
Největším dodavatelem LNG do Evropy jsou Spojené státy a tyto dodávky nejsou podle německé agentury situací na Blízkém východě ovlivněny. Celkově jsou dodávky mnohem diverzfikovanější než před několika lety.