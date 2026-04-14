Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu

14.04.2026 11:00
Autor: ČTK

Globální poptávka po ropě letos klesne o 80.000 barelů denně. Ve své pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to dnes uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA). V důsledku války na Blízkém východě výrazně přehodnotila svou dosavadní prognózu, v níž počítala s meziročním nárůstem, a to o 640.000 barelů denně. Kvůli íránské blokádě Hormuzského průlivu se touto vodní cestou začátkem dubna přepravilo 3,8 milionu barelů ropy a ropných produktů denně, před válkou to bylo více 20 milionů barelů denně.

Agentura také uvedla, že příjmy Ruska z prodeje ropy a ropných produktů v březnu výrazně vzrostly. Zotavily se tak poté, co v únoru klesly na nejnižší úroveň od zahájení invaze na Ukrajinu v roce 2022. Moskvě pomohl prudký růstu cen v důsledku války v Íránu. IEA příjmy z exportu za březen vyčíslila na 19,04 miliardy dolarů proti 9,75 miliardy USD v únoru.

Vývoz ruské ropy vzrostl v březnu proti únoru o 270.000 barelů denně na 4,6 milionu barelů denně. Vyšší objem námořní přepravy kompenzoval výpadek přepravy ropovodem Družba, který zůstal mimo provoz. Příjmy Ruska z vývozu ropy a plynu jsou zásadní součástí státního rozpočtu nezbytnou k financování výdajů na vedení války na Ukrajině.

IEA předpokládá, že globální nabídka ropy letos klesne o 1,5 milionu barelů denně, což je propad proti předpokládanému nárůstu o 1,1 milionu barelů denně z minulého měsíce.

Útoky na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě a uzavření Hormuzského průlivu Íránem vedly k největšímu narušení dodávek ropy v historii, zopakovala IEA. V březnu šlo o ztrátu 10,1 milionu barelů denně.

Celosvětové zásoby ropy v březnu klesly o 85 milionů barelů. Zásoby mimo oblast Perského zálivu se pak snížily o 205 milionů barelů. To odpovídá pokleslo o 6,6 milionů barelů denně, a to právě v důsledku přerušení přepravy Hormuzským průlivem, uvedla agentura.

IEA sdružuje 32 členů a v březnu se dohodla na uvolnění 400 milionů barelů ropy z nouzových rezerv. Bylo to největší koordinované uvolnění rezerv ropy v historii, překonalo také uvolnění zásob krátce po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Tím před válkou procházela pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Minulý týden Spojené státy a Írán uzavřely dvoutýdenní příměří, které má sloužit pro jednání o ukončení konfliktu. Situace v Hormuzském průlivu se ale výrazně nezměnila, ačkoliv to Washington původně uváděl jako podmínku pro přerušení útoků. Nejnovější mírové rozhovory mezi USA a Íránem skončily o víkendu nezdarem, Washington pak oznámil blokádu íránských přístavů.


Čtěte více:

Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
14.04.2026 9:21
Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
Luxusní kolos LVMH zaostal svými hospodářskými výsledky za letošní prv...
Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
14.04.2026 9:48
Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
Část investorů OpenAI začíná zpochybňovat hodnotu firmy, která byla v ...
Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
14.04.2026 10:03
Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
Je překvapivé, s jakým optimismem reagují trhy i na drobné náznaky mož...
Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
14.04.2026 10:36
Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
Březnový skok inflace v Česku nepřináší obrat v inflačním trendu, ale...


14.04.2026
16:09AI přebíjí geopolitiku. Analytici masivně zvyšují odhady zisků firem z rozvíjejících se trhů  
14:27Restrukturalizace Citi nese ovoce, banka vykázala nejlepší návratnost za pět let
13:34Stát zahájí první kroky k zestátnění ČEZ letos v červnu. Plně ovládnout ho chce do roku 2029
13:29BlackRock překonal odhady a zaznamenal rekordní příliv do ETF
13:14JPMorgan překonala rekordy v tradingu, přesto snížila výhled
11:35Šance na dohodu USA - Írán drží optimismus na trzích. Důsledky války poodhalí PPI  
11:30Novo Nordisk spojuje síly s OpenAI. Doufá v urychlení vývoje nových léků
11:00Poptávka po ropě letos klesne, IEA kvůli Íránu výrazně přehodnotila prognózu
10:36Jan Bureš: Pohonné hmoty tlačí inflaci ke dvěma procentům, intenzita energetického šoku rozhodne
10:03Rozbřesk: Trhy věří brzkému konci íránského konfliktu. Ale co když se pletou?
9:48Příliš drahá a roztříštěná? Investoři zpochybňují strategii i valuaci OpenAI
9:21Tržby LVMH nesplnily očekávání. Oživení luxusu brzdí válka na Blízkém východě
8:43Nejistota kolem Hormuzu pokračuje, OpenAI čelí otázkám ohledně valuace a Rolls-Royce SMR má kontrakt na tři reaktory  
6:05Block: Vliv umělé inteligence na zaměstnanost se znatelně projeví na akciovém trhu
13.04.2026
17:41Prémiové americké akcie a „AI“ nový normál
16:48Globální odbyt Škody Auto v prvním čtvrtletí vzrostl o 14 procent
16:31PODCAST Týdenní výhled: Válka stále nekončí a zatahuje do hry Čínu, v USA se rozjíždí výsledková sezóna  
15:04OPEC snížil kvůli válce na Blízkém východě výhled poptávky po ropě
14:00Trading akcií si zapsal druhý rekord po sobě, přesto výsledky Goldman Sachs trh nepřesvědčily. Akcie -3,7 pct v pre-marketu
12:08Hrozba eskalace posílá ropu nahoru a kazí úvod týdne akciovým investorům  

Kalendář událostí
ČasUdálost
Čína - Obchodní bilance, mld. USD
9:00CZ - CPI, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět