Eurostat: Inflace v EU v dubnu klesla na 2,4 procenta, v Česku na 1,7 procenta

Míra inflace v Evropské unii v dubnu klesla na 2,4 procenta z tempa 2,5 procenta v březnu. Ve své zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. V České republice podle něj inflace klesla na 1,7 procenta z březnové hodnoty 2,7 procenta. Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).



V zemích eurozóny míra inflace zůstala na březnové hodnotě 2,2 procenta. Před rokem, tedy v dubnu 2024, byla inflace v eurozóně 2,4 procenta. V celé EU míra inflace před rokem dosáhla 2,6 procenta a v Česku 3,1 procenta.



Nejnižší míru inflace letos v dubnu měla Francie, a to 0,9 procenta. Za ní byl Kypr s inflací 1,4 procenta a následovalo Dánsko, které mělo inflaci 1,5 procenta. Naopak nejvyšší inflaci v dubnu mělo Rumunsko, a to 4,9 procenta. Za ním bylo Estonsko s inflací 4,4 procenta a pak Maďarsko s mírou inflace 4,2 procenta.



ČSÚ v polovině tohoto měsíce oznámil, že míra inflace v České republice v dubnu podle jeho údajů klesla na 1,8 procenta z březnového tempa 2,7 procenta. Byla tak nejnižší za sedm let. Vývoj podle statistiků ovlivnilo výrazné zlevnění pohonných hmot a loňská vyšší srovnávací základna.