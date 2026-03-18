Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?

Hlavní akciové trhy zůstávají pozitivně naladěné, na čemž má velkou zásluhu relativně klidný trh s ropou. Její cena se v případě Brentu drží kolem 103 dolarů a krátkodobý trend je spíš mírně dolů. Samozřejmě se dál sleduje situace na Blízkém východě, kde sice dál létají rakety, ale mezitím dostáváme náznaky, že doprava Hormuzem se přece jen nepatrně zlepšuje. Už dříve proplouvaly tankery s íránskou ropou, načež Írán oznámil, že dovolí proplutí i lodím z vybraných zemí. Pár tankerů to už úspěšně zkusilo. Nic se nemění na výrazném nabídkovém deficitu, ale jak už jsme psali, uvolňování rezerv v kombinaci s navyšováním těžby jinde je schopno tento výpadek poměrně dlouho kompenzovat.
Dnes vyjdou americké výrobní ceny, což je statistika, ve které by se nákladové tlaky energií měly projevit, ale uvidíme to až za měsíc. Toto budou ještě únorová data, která by neměla příliš vstupovat do hry. Důležitější událostí je zasedání Fedu. Večer se dozvíme jeho výsledek a přijdou informace z nové prognózy doplněné tradičním komentářem.
Fed sazby téměř určitě nezmění. V jeho prognóze by se měl odrazit efekt stagflačního působení ropy, ale jak moc? Otázkou je, nakolik bankéři sázejí na přechodný šok, který by mohl následně odeznít. Co se týče výhledu sazeb, jejich snižování by se mělo zatím odkládat v čase. V tomto směru poslední dění jen podporuje rozkol mezi holubičím a jestřábím křídlem, neboť z jedné strany se dá čekat akcent na ekonomické dopady a ze strany druhé na inflační rizika. Jako celkové vyznění bychom tak čekali zdůraznění nových rizik, vyčkávání a soustředění na nová data. Jestliže však některá poznámka naznačí, že inflační obavy mají v měnovém výboru navrch, čekali bychom nervózní reakci trhu.
Prakticky na závěr výsledkové sezóny dostaneme čísla Micronu. Paměti jsou úzkým hrdlem budování AI kapacit, což se masivně projevilo už v minulém roce. Proto i tyto výsledky budou ostře sledované. Vzhledem k obrovské poptávce mohou těžko být špatné, ale reakce trhů zůstává jako vždy otázkou. Akcie korejských výrobců pamětí SK Hynix a Samsung však dnes vylétly vzhůru.
Nejen korejskému, ale také evropským akciovým trhům se dnes daří. DAX je dopoledne +0,7 pct, CAC40 přidává 0,9 procenta, FTSE100 a AEX si potom připisují kolem 0,3 procenta. Americké futures zatím vypadají, že navážou s růstem kolem půl procenta. Dluhopisové výnosy pokračují v sestupu, během dopoledne už pouze mírném. Eurodolar se po nárůstu konsoliduje kolem 1,1530. Zlato ze slabšího dolaru a nižších výnosů nijak neprofituje a v posledních dnech sledujeme stabilizaci jeho ceny poblíž kulatých 5000 USD.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:22 SEČ:
|CZK/EUR
|24.4314
|-0.0196
|24.4462
|24.4131
|CZK/USD
|21.1820
|0.0496
|21.2145
|21.1555
|HUF/EUR
|387.9124
|-0.2294
|388.9902
|387.1307
|PLN/EUR
|4.2602
|-0.0367
|4.2646
|4.2553
|CNY/EUR
|7.9269
|-0.2767
|7.9507
|7.9198
|JPY/EUR
|183.3840
|-0.0586
|183.5490
|182.9538
|JPY/USD
|158.9680
|-0.0075
|159.1370
|158.5650
|GBP/EUR
|0.8639
|0.0098
|0.8640
|0.8628
|CHF/EUR
|0.9071
|0.1524
|0.9074
|0.9054
|NOK/EUR
|11.0571
|-0.0475
|11.0704
|11.0407
|SEK/EUR
|10.7102
|0.0388
|10.7202
|10.6944
| USD/EUR
|1.1534
|-0.0494
|1.1549
|1.1518
|AUD/USD
|1.4063
|-0.0426
|1.4086
|1.4037
|CAD/USD
|1.3692
|-0.0084
|1.3713
|1.3687