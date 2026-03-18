Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?

18.03.2026 10:23
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Hlavní akciové trhy zůstávají pozitivně naladěné, na čemž má velkou zásluhu relativně klidný trh s ropou. Její cena se v případě Brentu drží kolem 103 dolarů a krátkodobý trend je spíš mírně dolů. Samozřejmě se dál sleduje situace na Blízkém východě, kde sice dál létají rakety, ale mezitím dostáváme náznaky, že doprava Hormuzem se přece jen nepatrně zlepšuje. Už dříve proplouvaly tankery s íránskou ropou, načež Írán oznámil, že dovolí proplutí i lodím z vybraných zemí. Pár tankerů to už úspěšně zkusilo. Nic se nemění na výrazném nabídkovém deficitu, ale jak už jsme psali, uvolňování rezerv v kombinaci s navyšováním těžby jinde je schopno tento výpadek poměrně dlouho kompenzovat. 

Dnes vyjdou americké výrobní ceny, což je statistika, ve které by se nákladové tlaky energií měly projevit, ale uvidíme to až za měsíc. Toto budou ještě únorová data, která by neměla příliš vstupovat do hry. Důležitější událostí je zasedání Fedu. Večer se dozvíme jeho výsledek a přijdou informace z nové prognózy doplněné tradičním komentářem. 

Fed sazby téměř určitě nezmění. V jeho prognóze by se měl odrazit efekt stagflačního působení ropy, ale jak moc? Otázkou je, nakolik bankéři sázejí na přechodný šok, který by mohl následně odeznít. Co se týče výhledu sazeb, jejich snižování by se mělo zatím odkládat v čase. V tomto směru poslední dění jen podporuje rozkol mezi holubičím a jestřábím křídlem, neboť z jedné strany se dá čekat akcent na ekonomické dopady a ze strany druhé na inflační rizika. Jako celkové vyznění bychom tak čekali zdůraznění nových rizik, vyčkávání a soustředění na nová data. Jestliže však některá poznámka naznačí, že inflační obavy mají v měnovém výboru navrch, čekali bychom nervózní reakci trhu. 

Prakticky na závěr výsledkové sezóny dostaneme čísla Micronu. Paměti jsou úzkým hrdlem budování AI kapacit, což se masivně projevilo už v minulém roce. Proto i tyto výsledky budou ostře sledované. Vzhledem k obrovské poptávce mohou těžko být špatné, ale reakce trhů zůstává jako vždy otázkou. Akcie korejských výrobců pamětí SK Hynix a Samsung však dnes vylétly vzhůru.

Nejen korejskému, ale také evropským akciovým trhům se dnes daří. DAX je dopoledne +0,7 pct, CAC40 přidává 0,9 procenta, FTSE100 a AEX si potom připisují kolem 0,3 procenta. Americké futures zatím vypadají, že navážou s růstem kolem půl procenta. Dluhopisové výnosy pokračují v sestupu, během dopoledne už pouze mírném. Eurodolar se po nárůstu konsoliduje kolem 1,1530. Zlato ze slabšího dolaru a nižších výnosů nijak neprofituje a v posledních dnech sledujeme stabilizaci jeho ceny poblíž kulatých 5000 USD.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:22 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.4314 -0.0196 24.4462 24.4131
CZK/USD 21.1820 0.0496 21.2145 21.1555
HUF/EUR 387.9124 -0.2294 388.9902 387.1307
PLN/EUR 4.2602 -0.0367 4.2646 4.2553
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9269 -0.2767 7.9507 7.9198
JPY/EUR 183.3840 -0.0586 183.5490 182.9538
JPY/USD 158.9680 -0.0075 159.1370 158.5650
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8639 0.0098 0.8640 0.8628
CHF/EUR 0.9071 0.1524 0.9074 0.9054
NOK/EUR 11.0571 -0.0475 11.0704 11.0407
SEK/EUR 10.7102 0.0388 10.7202 10.6944
USD/EUR 1.1534 -0.0494 1.1549 1.1518
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4063 -0.0426 1.4086 1.4037
CAD/USD 1.3692 -0.0084 1.3713 1.3687
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




18.03.2026
17:12USA kvůli drahé ropě uvolní pravidla lodní přepravy, povolí obchody s Venezuelou
15:46FX Strategie: Íránský šok a silný dolar poslal korunu do defenzivy, ČNB sazby nezmění  
14:03OpenClaw je další ChatGPT, vychvaluje Huang platformu pro autonomní AI agenty
12:05Přes Hormuz se od začátku války dostala dvacítka lodí. Polovina byla z Číny
11:57Inflace v EU v únoru zrychlila na 2,1 procenta, v Česku zpomalila
11:01Microsoft zvažuje právní kroky kvůli cloudové dohodě mezi Amazonem a OpenAI
10:29AI agenti ženou Tencent nahoru a táhnou růst o desítky miliard dolarů  
10:23Klidná ropa trhům svědčí. Zamíchá kartami Fed nebo Micron?  
10:12MONETA Money Bank, a.s.: Oznámení o uveřejnění Konsolidované výroční finanční zprávy za rok 2025 a dalších dokumentů
9:45J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Konference pro investory
9:14Rozbřesk: Zavírá ropný trh oči před realitou? Ropa za stovku je ještě levná
8:50Trump kritizuje spojence, Evropa říká „ne“. Ropa se drží u 100 USD, futures jsou v zeleném  
6:44Goldman Sachs: Na softwaru přichází stabilizace, někteří lídři mohou svou pozici udržet
17.03.2026
17:15Mýtus nabídkové inflace?
15:36Man Group uvažuje o recesi vyvolané cenami ropy, podle Tradition Dubai trhy pracují se scénářem stagflace
13:29Goldman Sachs: Největší ropný šok v historii dopadá nejvíce na naftu a letecké palivo
13:18Studie: Umělá inteligence změní trh práce, nejvíc ohrozí administrativu
12:44Šéfka Commerzbank chce zvýšit zisk a ukázat, že nabídku od UniCredit nepotřebuje
11:55Důvěra v německou ekonomiku se prudce propadla, rostoucí ceny komodit tlačí na energeticky náročné obory
11:36Evropské akcie se vydávají vzhůru, DAX ale brzdí špatná data  

Kalendář událostí
ČasUdálost
13:30USA - PPI, y/y
15:00USA - Průmyslové objednávky, m/m
19:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět