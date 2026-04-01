Fed nemá tah na inflační bránu, předpovědi cen ropy u 200 dolarů za barel jsou přehnané?

01.04.2026 6:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Ruchir Sharma z Rockefeller International si myslí, že v americké ekonomice působí faktory, které vyvažují řadu kroků amerického prezidenta. Ve výsledku si tak hospodářství vede stále velmi dobře i přes to, jak na něj působí cla, současná válka a další faktory. Pozitivně působí například investiční technologický boom a ve výsledku tak současným geopolitickým děním trpí více zbytek světa než samotné Spojené státy, které stojí v jeho centru.

Investor v rozhovoru pro Quest Means Business řekl, že největším problémem amerického hospodářství je dostupnost bydlení. Poté se diskutovalo o nových predikcích OECD, podle kterých inflace v USA letos dosáhne 4,1 %. Byl by takový vývoj dostatečný na to, aby Fed začal se zvedáním sazeb? Podle Sharmy by sazby zvedat skutečně měl, ale pravděpodobně k tomu nedojde. Inflace se sice bude zvedat a doposud se drží nad cílem už 52 měsíců, nicméně americké centrální bance „chybí tah proti inflaci“ a její nastavení tíhne výrazně k hrdličkám. Fed tedy nebude podle experta sazby zvedat ani kvůli ropnému šoku a z něj pramenícím inflačním tlakům.

Bob Michele z JPMorgan Asset Management na Bloombergu řekl, že podle něj má vývoj na ropných trzích znatelný dopad na americké hospodářství. Už předtím bylo přitom znát určité ochlazení na trhu práce a nyní se projeví vyšší ceny paliv na spotřebě domácností. Ekonom ale nečeká, že by americké hospodářství padlo do recese, hovořil jen o nižším tempu růstu. Následující graf ukazuje, jaká je pravděpodobnost americké recese podle vývoje výnosové křivky:

a

Michele poukázal na to, že spotřebitelé mohou dál „kupovat“ a zároveň požadovat vyšší mzdy, což by nastartovalo mzdovou spirálu. K vývoji na trzích uvedl, že volatilita na dluhopisech byla doposud pozoruhodně nízká, takže došlo ke „spořádanému poklesu“. Celkově přitom podle experta investoři stále čekají, že americká vláda najde způsob, jak ukončit konflikt. „Sleduje trhy, blíží se volby a musí vymyslet, jak se stáhnout a trhy na to sází.“

Ekonom pokračoval s tím, že předpovědi cen ropy u 200 dolarů jsou podle něj velmi přehnané. Pokud by se ceny blížily 150 dolarům za barel, „nastala by obrovská destrukce na poptávkové straně.“ K tomu připomněl, že Fed má dvojí mandát, ale ECB a Bank of England se zaměřují pouze na dosahování inflačního cíle. Jejich reakce na současné cenové tlaky pramenící z vysokých cen ropy by tak mohla být rozdílná.

 

