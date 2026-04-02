Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb

02.04.2026 13:11
Autor: Redakce, Patria.cz

Torsten Slok z Apollo Global Management hovořil na CNBC o tom, že další vývoj monetární politiky záleží primárně na délce ropného šoku. Připomněl, že ještě před měsícem se mluvilo hlavně o investicích do umělé inteligence a jejím dopadu na trh práce a zaměstnanost. Nyní se situace významně liší, trhy dávají nemalou pravděpodobnost růstu sazeb namísto jejich poklesu motivovanému vyšší nezaměstnaností.

Slok si myslí že trhy nyní kladou velkou váhu možnosti vyšších inflačních tlaků. Ty nemusí přicházet jen ze strany vyšších cen energií, ale připívat k nim stále mohou cla a také prozatím pokračující silný ekonomický růst. Zřejmě se vrátí i diskuse zaměřená na umělou inteligenci a celkově si ekonom myslí, že růst sazeb je stále „extrémně nepravděpodobný“. Americký Fed má přitom srovnání s ECB „více flexibility“ v tom, jak uvažovat o současné situaci, protože ECB se řídí pouze jedním mandátem. Fed by měl podle svého dvojího mandátu dosahovat jednak inflačního cíle ve výši 2 %, ale také plné zaměstnanosti. ECB se řídí pouze dosahováním inflačního cíle.



Z druhého pohledu se tak dá říct, že ECB „to má jednodušší“. Ovšem podle Sloka se dnes může dostat do situace, kdy ji vývoj inflace bude tlačit do vyšších sazeb, ale jejich zvedání nebude namístě kvůli hospodářskému zpomalení. Slok si myslí, že americká ekonomika si stále vede „pozoruhodně dobře“. Ukazují na to podle něj indikátory jako objem letecké dopravy, maloobchodní prodeje nebo vytíženost hotelů.



Ed Yardeni z Yardeni Research si myslí, že letos už Fed se sazbami nehne. I on souhlasí s názorem, podle kterého si ekonomika vede velmi dobře. Připomněl, že Jay Powell ve svém posledním projevu několikrát poukazoval na vysokou nejistotu. A investoři by podle Yardeniho neměli v současném prostředí dělat nic. S tím, že „na paniku už je pozdě“. Připomněl, že v sedmdesátých letech přišly dva ropné šoky a akciový trh prošel „mrtvou dekádou“. Je pravděpodobné, že inflace se vydá k druhému vrcholu. Na druhou stranu je ale zřejmá odolnost spotřebitelské poptávky, zisková očekávání jdou nahoru a stále se hovoří o investicích a efektech nových technologií.



Yardeni má za to, že do začátku současné války to vypadalo na opakování vývoje ve dvacátých letech minulého století. Ta přinesla prudký technologický rozvoj a související ekonomický boom. Nyní se ale hovoří o opakování let sedmdesátých. Stagflační tlaky by přitom rostly s tím, jak dlouho by konflikt trval. A tyto stagflační úvahy „nelze ignorovat“. K vývoji na akciích ve skupině Mag7 Yardeni řekl, že ten nesouvisí s geopolitickými tenzemi a cenami ropy. Zde nastala strukturální změna, protože dříve šlo o společnosti, které operovaly „každá ve svém vlastním království“. Navíc měly znatelné bariéry pro potenciální konkurenci. Umělá inteligence ale posunula tyto firmy do vzájemného soupeření.

 

Čtěte více:

JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022
23.03.2026 11:41
JPMorgan: Fed by nyní neměl reagovat jako v roce 2022
Kelsey Berro z JPMorgan Asset Management na CNBC uvedla, že americká c...
Největší dluhopisový výprodej od roku 2022. Energetický šok mění pravidla hry i tradiční bezpečné přístavy
23.03.2026 14:58
Největší dluhopisový výprodej od roku 2022. Energetický šok mění pravidla hry i tradiční bezpečné přístavy
Válka v Íránu a Trumpovo víkendové ultimátum vyústilo v jeden z nejpru...
Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
24.03.2026 13:44
Energetický šok opět otestuje měnovou politiku Fedu. Klíčová bude jeho délka a intenzita
Rostoucí ceny ropy zvyšují nejistotu ohledně dalšího vývoje americké ...
ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby
26.03.2026 9:54
ČNB podle Michla nesmí podcenit dopady války v Íránu, má být připravena zvýšit sazby
Česká národní banka (ČNB) nesmí podcenit ekonomický šok, který vyvolal...


Aktuální komentáře
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně
03.04.2026
16:16Pár poznámek k chování zlata
11:33Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?
10:36Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026
8:09Tržní houpačka pokračuje. Barclays radí zaměřit se na defenzivu a vybírá konkrétní tituly  
02.04.2026
22:00Trump i nadále hrozí tvrdými útoky  
17:17Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
15:22Státy Perského zálivu zvažují nové ropovody, aby se vyhnuly Hormuzu
15:04Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci
13:38Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty
13:11Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
11:56Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:41ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:22Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
9:23Rozbřesk: Nižší růst ekonomiky, nižší daňové inkaso pro státní rozpočet
8:45Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel  
6:03Bloomberg Intelligence: Deset akcií, které mají v Q2 největší potenciál překvapit  
01.04.2026
22:03Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila  
17:27Největší současný mýtus o americké ekonomice?

