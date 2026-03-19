Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard

Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard

19.03.2026 12:06
Autor: ČTK

Minoritní akcionář zbrojařské a strojírenské skupiny CSG Petr Kratochvíl vyzval skupinu k odkupu svého podílu, údajně za téměř 35 miliard korun. Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Kratochvíl je podle serveru akcionářem se zvláštními právy, takže ho majoritní akcionář CSG nemůže například bez souhlasu vytěsnit. Na podíl má Kratochvíl tzv. put opci, takže CSG musí jeho podíl odkoupit za tržní cenu. Hodnotu podílu ale skupina rozporuje, podle jejího vyjádření může být až desetkrát nižší.

Kratochvíl chce skupině odprodat desetiprocentní podíl v klíčové části CSG, firmě CSG Land Systems, která sdružuje výrobce těžké vojenské techniky a munice v Česku. Podíl vlastní Kratochvíl prostřednictvím své firmy Terzo Company. "Vzhledem k tomu, že tato informace je již veřejně známá, mohu potvrdit, že jsem právo z put opce uplatnil 20. ledna," řekl Kratochvíl Seznam Zprávám.

Další informace nechtěl vzhledem k povinnosti mlčenlivosti uvést. "Mohu jen potvrdit, že v důsledku kritických neshod s majoritním akcionářem a narušení důvěry plánuji omezit své působení ve skupině CSG. V této souvislosti jsem učinil odpovídající kroky," uvedl.

Seznam Zprávy píší, že podle nejmenovaného zdroje z CSG předložil Kratochvíl několik dní po vstupu skupiny na burzu znalecký posudek, který ocenil jeho podíl v CSG Land Systems na skoro 35 miliard korun, tedy přibližně 1,4 miliardy eur. CSG může podat protinávrh s vlastním oceněním, v případě výrazného rozporu pak rozhodne nezávislé ocenění. CSG podle serveru tvrdí, že minoritní akcionář si asi před rokem nechal ke stejnému podílu zpracovat jiný posudek, který hodnotu stanovil jen na zhruba 3,4 miliardy korun. Mluvčí CSG Andrej Čírtek serveru řekl, že dosud nebyla žádná cena za odkupovaný podíl finálně a závazně stanovena.

Skupina CSG (Czechoslovak Group) vstoupila 23. ledna na hlavní trh burzy v Amsterodamu a neregulovaný trh pražské burzy. CSG prodejem akcií získala 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy korun), což představuje 15,2 procenta jejího základního kapitálu. Ocenění skupiny na základě konečné nabídkové hodnoty akcií dosáhlo 25 miliard eur (607 miliard korun).

Kratochvíl vlastní desetinu české CSG Land Systems a také zhruba devět procent slovenské MSM Group, které dohromady tvoří divizi CSG Defence. Ta se podle Seznam Zpráv v prvních třech čtvrtletích roku 2025 podílela na tržbách celé skupiny ze tří čtvrtin. Jedná se tak o klíčovou část CSG. O odkup svého podílu v MSM Group zatím Kratochvíl podle serveru nežádal.

 
 

