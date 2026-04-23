CSG získala další zakázku na munici za téměř 250 milionů eur

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada získala další významnou zakázku na dodávky dělostřelecké munice. Evropskému zákazníkovi dodá munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur, čímž navazuje na předchozí kontrakty v řádech stovek milionů eur. Zakázka potvrzuje rostoucí poptávku po munici standardů NATO i silnou pozici skupiny CSG na evropském obranném trhu. Akcie dnes rostou o 0,2 %.
Skupina CSG podnikatele Michala Strnada získala další zakázku na dodávku munice. Evropskému zákazníkovi dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu za téměř 250 milionů eur (asi šest miliard korun). Aktuální kontrakt pro zákazníka v Evropě navazuje podle firmy na další významné zakázky v této oblasti. Například v polovině dubna oznámila smlouvu na dodávky munice pro evropského zákazníka za téměř 300 milionů eur (7,3 miliardy korun).
"Na základě financování poskytnutého zemí západní Evropy dodá dělostřeleckou munici dlouhého dosahu ráže 155 mm – standardně využívané armádami NATO – evropskému zákazníkovi. Hodnota projektu činí téměř 250 milionů eur (přibližně šest miliard korun). Dodávky by měly být realizovány v průběhu deseti měsíců," uvedla dnes skupina CSG.
Firma dnes, stejně jako u předchozích oznámeních, uvedla, že kvůli bezpečnosti a citlivosti projektu nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti o zákazníkovi ani konkrétním rozsahu aktuálních dodávek.
"Tento kontrakt představuje další potvrzení naší strategie v oblasti munice dlouhého dosahu a jasně ukazuje, že CSG je schopna realizovat velké projekty i na vysoce konkurenčních trzích západní Evropy. Skupina CSG se orientuje na budoucí potřeby armád po celém světě a dlouhodobě přizpůsobuje svou produkci rostoucí poptávce po munici s větším dostřelem," uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.
Skupina CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce a dodavatele velkorážové munice. Klíčovou roli v této oblasti hraje zejména dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje přední výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci munice splňující standardy NATO.
Kromě dvou výše zmíněných zakázek pro evropské zákazníky uzavřela skupina začátkem letošního roku skupina prostřednictvím společnosti Excalibur International také smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi Severoatlantické aliance (NATO) v hodnotě stovek milionů eur.
V lednu si Czechoslovak Group prodejem akcií zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v EU. Podle analytiků to byl dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie CSG vzrostly až o více než 30 procent, od konce března se ale drží většinou pod upisovací cenou 25 eur (zhruba 610 Kč).
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Loni meziročně stoupl její čistý zisk o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun). Tržby vzrostly o 71,7 procenta na 6,7 miliardy eur (163,8 miliardy korun).