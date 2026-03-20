Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu

Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu

20.03.2026 13:43
Autor: ČTK

Czechoslovak Group oznámila svou první akvizici v Polsku. Prostřednictvím dceřiné firmy CSG Polska plánuje převzít společnost DOMAR MS, předního výrobce kabeláže a elektrických komponentů pro obranné systémy. Transakce, která čeká na regulatorní schválení, má posílit pozici CSG na polském trhu, rozšířit její výrobní kapacity a zároveň posílit dodavatelský řetězec skupiny. Firma počítá s navýšením produkce i zvýšením zaměstnanosti a akvizici vnímá jako další krok v rozšiřování svého byznysu v rámci NATO trhů.

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) chce koupit polského výrobce kabeláže a dalších komponentů pro obranné systémy DOMAR MS. Oznámila to dnes v tiskové zprávě. Cenu CSG neuvedla. Transakci plánuje dokončit v následujících týdnech po splnění formálních a regulatorních podmínek. Jedná se podle skupiny o první akvizici CSG v Polsku. Pozici na tamním trhu chce posílit, chystá rozšiřování výroby a navýšení počtu zaměstnanců DOMAR MS.

CSG prostřednictvím své dceřiné společnosti CSG Polska podepsala předběžnou dohodu o akvizici DOMAR MS, která je podle skupiny jedním z předních polských výrobců kabeláže, kabelových svazků a rozvodných skříní a distributorem elektrických konektorů pro obranné systémy. Výrobky firmy se používají ve vojenských vozidlech, radarových systémech, komunikačních a elektronických systémech i v leteckém průmyslu. Pro skupinu znamená tato akvizice podle místopředsedy představenstva CSG Davida Choura nejen nové příležitosti k podnikání na mezinárodních trzích, ale také posílení vlastního dodavatelského řetězce skupiny.

"Přináší klíčové kompetence v oblasti kabelových svazků a elektrických konektorů, které jsou nezbytnými komponenty všech moderních systémů. Akvizice nám rovněž pomůže optimalizovat výrobní náklady a urychlit vývoj nových systémů," uvedl Chour. "Začlenění společnosti DOMAR MS do struktury CSG nejen zachová její stávající technologické a výrobní kapacity a současnou úroveň zaměstnanosti, ale také vytvoří podmínky pro její další dlouhodobý rozvoj," uvedl předseda představenstva CSG Polska a viceprezident CSG pro prodej Wojciech Grzonka.

Po dokončení transakce bude DOMAR MS podle CSG nadále plnit všechny stávající smlouvy a závazky. "Polsko zůstane hlavním trhem společnosti a DOMAR MS bude dále rozvíjet spolupráci se stávajícími zákazníky a obchodními partnery," sdělil Grzonka. Navíc skupina plánuje investice do zvýšení výroby závodu. Počet zaměstnanců DOMAR MS chce zvýšit ze současných 220 ještě během letoška na zhruba 300.

CSG plánuje dále rozvíjet své aktivity v Polsku, a to například v dodávkách moderních řešení pro polské ozbrojené síly i zvyšováním podílu lokální výroby a rozšiřováním průmyslových kapacit v Polsku. Skupina rovněž nedávno podepsala strategickou dohodu o průmyslové spolupráci s polskou státní skupinou PGZ a podílí se třeba na dodávkách podvozků pro polské zaminovací systémy.

Skupina Czechoslovak Group (CSG) českého podnikatele Michala Strnada vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích světa. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. V roce 2024 CSG meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (podle průměrného kurzu České národní banky za rok 2024 asi 13,2 miliardy Kč). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy Kč).

 
 
 
 

Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou
03.02.2026 13:41
Patria jako první zahajuje pokrývání CSG: Silné fundamenty se střetávají s férově oceněnou realitou
Patria Finance jako první v průzkumu Bloombergu zahajuje pokrývání akc...
Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
05.02.2026 16:26
Excalibur Army ze skupiny CSG získala v Asii zakázku na obrněná vozidla za šest miliard
Společnost Excalibur Army ze skupiny CSG získala v jihovýchodní Asii z...
CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
12.02.2026 17:21
CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
Ratingová agentura Moody’s posunula zajištěné seniorní dluhopisy skup...
Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
13.02.2026 12:38
Traders Talk: Trhy dále klesají. Kde hledat příležitosti a co může trend otočit
Americké trhy mají za sebou slabší týden po kombinaci silných dat z tr...
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
02.03.2026 14:12
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 p...
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
11.03.2026 14:25
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického maga...


