CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada získala zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka v hodnotě téměř 300 milionů eur. Kontrakt navazuje na další významné objednávky skupiny v oblasti obrany a potvrzuje její silnou pozici mezi klíčovými dodavateli munice splňující standardy NATO. CSG zároveň rozšiřuje aktivity i v dalších segmentech moderního obranného průmyslu, od protivzdušné obrany až po protidronové technologie.
Skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michala Strnada získala zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Celková hodnota kontraktu je téměř 300 milionů eur (7,3 miliardy korun). Aktuální smlouva pro zákazníka v Evropě navazuje podle firmy na další významné zakázky v této oblasti. Například začátkem letošního roku skupina prostřednictvím společnosti Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur.
Firma dnes uvedla, že z důvodu bezpečnosti a citlivosti projektu nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti o zákazníkovi ani konkrétním rozsahu aktuálních dodávek.
"Tento kontrakt je dalším důkazem důvěry našich partnerů v kvalitu a spolehlivost produktů skupiny CSG. Dlouhodobě posilujeme naše výrobní, vývojové a technologické kapacity tak, abychom dokázali efektivně reagovat na aktuální bezpečnostní výzvy a potřeby našich zákazníků v Evropě i ve světě," uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.
Skupina CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce a dodavatele velkorážové munice. Klíčovou roli v této oblasti hraje zejména dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje přední výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci munice splňující standardy NATO.
CSG zároveň posiluje i v dalších segmentech obranného průmyslu. V minulém týdnu oznámila, že společnost Excalibur International, která je součástí skupiny, získala zakázky v jihovýchodní Asii na systémy protivzdušné obrany za 2,5 miliardy dolarů (53 miliardy korun). Součástí projektu je podle skupiny i rozsáhlý balík služeb - od výcviku personálu přes logistickou podporu až po dodávky náhradních dílů a budování infrastruktury.
Skupina CSG dnes také v tiskové zprávě informovala, že společnost Fiocchi, součást skupiny CSG, představila novou generaci protidronové munice navržené tak, aby vojákům umožnila efektivně zasahovat malé bezpilotní prostředky (UAV) pomocí standardně používaných ručních zbraní.
"Nová munice reaguje na rychle se vyvíjející hrozbu malých komerčních a improvizovaných dronů, které se staly charakteristickým prvkem moderních bojišť. Tradiční systémy protivzdušné obrany často nejsou vhodné pro boj s levnými nízkoletícími UAV na krátké vzdálenosti, zatímco řešení Fiocchi poskytuje jednoduchou a okamžitě dostupnou poslední linii obrany na úrovni jednotlivého vojáka," uvedla firma. Fiocchi jedná s mezinárodními zákazníky a připravuje produkt na uvedení na trh a sériovou výrobu v průmyslovém měřítku.
V lednu si Czechoslovak Group prodejem akcií zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v EU. Podle analytiků to byl dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie CSG vzrostly až o více než 30 procent, od konce března se ale drží většinou pod upisovací cenou 25 eur (zhruba 610 Kč).
Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Loni meziročně stoupl její čistý zisk o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun).