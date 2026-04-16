Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur

16.04.2026 10:00
Autor: ČTK

Zbrojařská skupina CSG podnikatele Michala Strnada získala zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka v hodnotě téměř 300 milionů eur. Kontrakt navazuje na další významné objednávky skupiny v oblasti obrany a potvrzuje její silnou pozici mezi klíčovými dodavateli munice splňující standardy NATO. CSG zároveň rozšiřuje aktivity i v dalších segmentech moderního obranného průmyslu, od protivzdušné obrany až po protidronové technologie.

Skupina CSG (Czechoslovak Group) podnikatele Michala Strnada získala zakázku na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Celková hodnota kontraktu je téměř 300 milionů eur (7,3 miliardy korun). Aktuální smlouva pro zákazníka v Evropě navazuje podle firmy na další významné zakázky v této oblasti. Například začátkem letošního roku skupina prostřednictvím společnosti Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur.

Firma dnes uvedla, že z důvodu bezpečnosti a citlivosti projektu nebude zveřejňovat žádné další podrobnosti o zákazníkovi ani konkrétním rozsahu aktuálních dodávek.

"Tento kontrakt je dalším důkazem důvěry našich partnerů v kvalitu a spolehlivost produktů skupiny CSG. Dlouhodobě posilujeme naše výrobní, vývojové a technologické kapacity tak, abychom dokázali efektivně reagovat na aktuální bezpečnostní výzvy a potřeby našich zákazníků v Evropě i ve světě," uvedl ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.

Skupina CSG patří mezi nejvýznamnější evropské výrobce a dodavatele velkorážové munice. Klíčovou roli v této oblasti hraje zejména dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje přední výrobní podniky v Evropě a zajišťuje produkci munice splňující standardy NATO.

CSG zároveň posiluje i v dalších segmentech obranného průmyslu. V minulém týdnu oznámila, že společnost Excalibur International, která je součástí skupiny, získala zakázky v jihovýchodní Asii na systémy protivzdušné obrany za 2,5 miliardy dolarů (53 miliardy korun). Součástí projektu je podle skupiny i rozsáhlý balík služeb - od výcviku personálu přes logistickou podporu až po dodávky náhradních dílů a budování infrastruktury.

Skupina CSG dnes také v tiskové zprávě informovala, že společnost Fiocchi, součást skupiny CSG, představila novou generaci protidronové munice navržené tak, aby vojákům umožnila efektivně zasahovat malé bezpilotní prostředky (UAV) pomocí standardně používaných ručních zbraní.

"Nová munice reaguje na rychle se vyvíjející hrozbu malých komerčních a improvizovaných dronů, které se staly charakteristickým prvkem moderních bojišť. Tradiční systémy protivzdušné obrany často nejsou vhodné pro boj s levnými nízkoletícími UAV na krátké vzdálenosti, zatímco řešení Fiocchi poskytuje jednoduchou a okamžitě dostupnou poslední linii obrany na úrovni jednotlivého vojáka," uvedla firma. Fiocchi jedná s mezinárodními zákazníky a připravuje produkt na uvedení na trh a sériovou výrobu v průmyslovém měřítku.

V lednu si Czechoslovak Group prodejem akcií zajistila zhruba 3,8 miliardy eur (92,2 miliardy Kč), aby podpořila svůj růst jako jeden z předních výrobců zbraní v EU. Podle analytiků to byl dosud největší úpis akcií zbrojařské firmy. Po vstupu na amsterdamskou burzu akcie CSG vzrostly až o více než 30 procent, od konce března se ale drží většinou pod upisovací cenou 25 eur (zhruba 610 Kč).

Skupina CSG vyvíjí a dodává obranné a průmyslové technologie. Působí v několika zemích. Mezi klíčové společnosti skupiny patří Excalibur Army, Tatra Trucks, MSM Group nebo The Kinetic Group. CSG zaměstnává více než 14.000 lidí. Loni meziročně stoupl její čistý zisk o 35,5 procenta na 872 milionů eur (asi 21,3 miliardy korun).

 

Čtěte více:

CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
02.03.2026 14:12
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 p...
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
11.03.2026 14:25
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického maga...
Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
20.03.2026 13:43
Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
Czechoslovak Group oznámila svou první akvizici v Polsku. Prostřednict...
Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
31.03.2026 9:35
Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
Czechoslovak Group v rámci konsolidace vlastnické struktury odkoupila ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
16.04.2026
10:51Evropské akcie pokračují vzhůru opatrným tempem, poté co Amerika zdolala maxima  
10:48Ve věku 89 let zemřel Mark Mobius, průkopník investování na rozvíjejících se trzích
10:04Patria Finance uvádí první korunově zajištěnou investici do atraktivních světových akcií. Je součástí vstupu KBC na rapidně rostoucí trh ETF v Evropě
10:00CSG hlásí nový kontrakt za 300 milionů eur
9:43Poptávka po AI zůstává odolná. TSMC zlepšila výhled tržeb
8:57Rozbřesk: Uhlík na hranicích EU přestává být teorie. CBAM má první cenu
8:56Komerční banka, a.s.: Regulatorní informace - Hlavní akcionáři KB k 31.3.2026 (1Q 2026)
8:50CSG získává velkou zakázku, ECB bude se sazbami vyčkávat a Madison Air Solutions vstoupila na burzu  
6:01Analytický radar: Colt CZ roste díky vyšší marži, širší integraci i stabilnějšímu byznysu
15.04.2026
22:01S&P 500 dosáhl nového maxima díky naději na dohodu s Íránem  
17:44Čeká se znatelná zisková akcelerace, trh rotoval k defenzivě a energetice, cení se hodnotové akcie
15:30Zveme Vás na AUTOMOBILOVÉ KLENOTY 2026! Víkend, kdy se automobilová historie mění v umění
15:05Akcie Aixtronu jsou hitem. Po zlepšeném výhledu vystřelily na 25leté maximum
14:28Odhady Wall Street překonala i Morgan Stanley. Tradingová divize vykázala rekordní tržby
13:32Zisk Bank of America stoupl o 17 procent, překonal odhady
13:28Anthropic láká investory. Valuace by mohla přesáhnout 800 miliard dolarů
11:53Komentář analytika: ASML zvyšuje výhled tržeb na rok 2026, AI dál tlačí poptávku  
10:52Dvouciferný propad akcií Hermes a Kering: slabší výsledky a konflikt na Blízkém východě
10:30Americké trhy téměř na maximech díky technologiím, Írán už není zátěží  
9:47ASML zvyšuje výhled tržeb díky boomu AI. Slabší Q2 a geopolitika ale zůstávají rizikem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
4:00Čína - HDP, y/y
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
11:00EMU - CPI, y/y
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět