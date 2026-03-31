Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun

31.03.2026 9:35
Autor: ČTK

Czechoslovak Group v rámci konsolidace vlastnické struktury odkoupila od investora Viktora Jelínka zhruba desetiprocentní podíl ve společnosti NIKA Development, majoritním akcionáři automobilky Tatra Trucks, informuje e15. Transakce v hodnotě přes 600 milionů korun je jedním z kroků, kterými skupina sjednocuje majetkové vztahy uvnitř svých firem. CSG tak nadále deklaruje zájem získat v Tatrovce stoprocentní podíl.

Majitel zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad dokoupil od slovenského podnikatele Viktora Jelínka zhruba desetiprocentní podíl ve společnosti NIKA Development, která je většinovým akcionářem kopřivnické automobilky Tatra Trucks. Transakce, která se podle výroční zprávy CSG uskutečnila loni v říjnu, vyšla na více než 600 milionů korun. Napsal to dnes server e15.

Zbrojní skupina CSG informaci potvrdila, transakce byla podle ní součástí širšího procesu zjednodušování vlastnické struktury a výkupu minoritních podílů v členských společnostech skupiny CSG v souvislosti s přípravou na vstup na burzu (IPO). "Tento proces se netýkal pouze jedné společnosti. V průběhu roku jsme realizovali více obdobných kroků, které nechceme konkretizovat, a detaily k jednotlivým transakcím či společnostem nebudeme komentovat nad rámec toho, co je komunikováno investorům ve výroční zprávě za rok 2025," sdělil e15 tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek.

Slovenský podnikatel Viktor Jelínek do společnosti Tatra Trucks investičně vstoupil v roce 2021. V odpovědi pro e15 potvrdil vyjádření CSG, že šlo o úpravu vlastnických práv před zalistováním firmy na amsterdamské burze. „Z mé strany je to standardní obchodní rozhodnutí, na kterém jsme se dohodli s majoritním akcionářem," dodal.

Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Jejími akcionáři jsou prostřednictvím společnosti NIKA Development holding CSG, kterému patří 65 procent, a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových. Mezi majoritním a minoritním akcionářem jsou neshody.

CSG a Promet Group získaly Tatru v roce 2013 v dražbě a dostaly ji z krize. Skupinu CSG později od svého otce Jaroslava Strnada převzal Michal Strnad, původní vlastník Promet Group René Matera zemřel. Spory v Tatře propukly předloni, když valná hromada na přání majoritního akcionáře odvolala z čela dozorčí rady novou generální ředitelku Promet Group Denisu Materovou. "Ve vztahu k Tatře platí, jak je z médií dlouhodobě známo, že CSG má zájem o získání stoprocentního podílu, tedy o odkup podílu společnosti Promet Group. Podrobnosti k případným jednáním ale nebudeme komentovat," sdělila serveru společnost CSG.

 

Čtěte více:

CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
12.02.2026 17:21
CSG získává investiční rating Baa3 od Moody's, výhled zůstává stabilní
Ratingová agentura Moody’s posunula zajištěné seniorní dluhopisy skup...
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
02.03.2026 14:12
CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába
Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 p...
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
11.03.2026 14:25
Forbes: Nejbohatší člověk planety je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Nejbohatším člověkem světa je podle letošního žebříčku amerického maga...
Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
20.03.2026 13:43
Czechoslovak Group provede svou první akvizici v Polsku. DOMAR MS rozšíří kapacity obranného segmentu
Czechoslovak Group oznámila svou první akvizici v Polsku. Prostřednict...


Aktuální komentáře
31.03.2026
13:08CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
12:53Goldman Sachs: Rekordní shorty otevírají prostor pro prudký odraz akcií, ale rizika se obrací směrem vzhůru  
12:30Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
11:36ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022
11:17Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru  
11:02Wilson: Korekce na S&P 500 se blíží svému konci, ale zůstávají tu rizika na straně sazeb  
9:35Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
9:29Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika
9:22Rozbřesk: Íránský konflikt zvyšuje tlak na evropský automotive, sektor čelí zdražení vstupů i slabší poptávce
8:52Dnes vyjde zpřesněné HDP, Trump údajně uvažuje o ukončení války i bez volného Hormuzu a Fed má prostor jen pozorovat  
6:03Proč zlato i akcie obranných společností po propuknutí války oslabily?  
30.03.2026
22:02Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže  
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  
15:59Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem
15:34SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
14:45MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
14:40Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  

