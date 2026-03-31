Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun

Czechoslovak Group v rámci konsolidace vlastnické struktury odkoupila od investora Viktora Jelínka zhruba desetiprocentní podíl ve společnosti NIKA Development, majoritním akcionáři automobilky Tatra Trucks, informuje e15. Transakce v hodnotě přes 600 milionů korun je jedním z kroků, kterými skupina sjednocuje majetkové vztahy uvnitř svých firem. CSG tak nadále deklaruje zájem získat v Tatrovce stoprocentní podíl.
Majitel zbrojařské společnosti Czechoslovak Group (CSG) Michal Strnad dokoupil od slovenského podnikatele Viktora Jelínka zhruba desetiprocentní podíl ve společnosti NIKA Development, která je většinovým akcionářem kopřivnické automobilky Tatra Trucks. Transakce, která se podle výroční zprávy CSG uskutečnila loni v říjnu, vyšla na více než 600 milionů korun. Napsal to dnes server e15.
Zbrojní skupina CSG informaci potvrdila, transakce byla podle ní součástí širšího procesu zjednodušování vlastnické struktury a výkupu minoritních podílů v členských společnostech skupiny CSG v souvislosti s přípravou na vstup na burzu (IPO). "Tento proces se netýkal pouze jedné společnosti. V průběhu roku jsme realizovali více obdobných kroků, které nechceme konkretizovat, a detaily k jednotlivým transakcím či společnostem nebudeme komentovat nad rámec toho, co je komunikováno investorům ve výroční zprávě za rok 2025," sdělil e15 tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek.
Slovenský podnikatel Viktor Jelínek do společnosti Tatra Trucks investičně vstoupil v roce 2021. V odpovědi pro e15 potvrdil vyjádření CSG, že šlo o úpravu vlastnických práv před zalistováním firmy na amsterdamské burze. „Z mé strany je to standardní obchodní rozhodnutí, na kterém jsme se dohodli s majoritním akcionářem," dodal.
Automobilka Tatra Trucks vyrábí v Kopřivnici na Novojičínsku sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Jejími akcionáři jsou prostřednictvím společnosti NIKA Development holding CSG, kterému patří 65 procent, a strojírenská skupina Promet Group rodiny Materových. Mezi majoritním a minoritním akcionářem jsou neshody.
CSG a Promet Group získaly Tatru v roce 2013 v dražbě a dostaly ji z krize. Skupinu CSG později od svého otce Jaroslava Strnada převzal Michal Strnad, původní vlastník Promet Group René Matera zemřel. Spory v Tatře propukly předloni, když valná hromada na přání majoritního akcionáře odvolala z čela dozorčí rady novou generální ředitelku Promet Group Denisu Materovou. "Ve vztahu k Tatře platí, jak je z médií dlouhodobě známo, že CSG má zájem o získání stoprocentního podílu, tedy o odkup podílu společnosti Promet Group. Podrobnosti k případným jednáním ale nebudeme komentovat," sdělila serveru společnost CSG.