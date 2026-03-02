Hledat v komentářích

CSG kupuje 49 procent v maďarské firmě 4iG, získala tím vliv ve výrobci Rába

02.03.2026 14:12
Autor: ČTK

Zbrojařská a strojírenská skupina Czechoslovak Group (CSG) kupuje 49 procent v maďarské společnosti 4iG Space & Defence Technologies, čímž získá vliv ve firmě Rába, která vyrábí mimo jiné těžká vozidla. Obě firmy smlouvu dnes podepsaly v Budapešti. Rába tak na základě dohody v Maďarsku vyrobí 2000 vozidel Tatra pro maďarskou armádu. Zároveň CSG přináší do Ráby projekt výroby středních vojenských vozidel za miliardu eur (24,3 miliardy Kč) na vývoz do jihovýchodní Asie.

První vozidla Tatra vyrobí Rába podle generálního ředitele firmy Tatra Trucks Kristijana Fiketa do konce roku. Na základě dohody mezi 4iG, americkou zbrojovkou Lockheed Martin a firmou Rába budou na podvozky vozidel Tatra integrovány systémy HIMARS.

Maďarsko je kvůli své blízkosti a výrobě vozů Rába ideálním místem pro rozšíření výroby vozidel Tatra, řekli novinářům zástupci CSG. Společnost ve střední Evropě zatím působí na Slovensku, kde vyrábí dělostřeleckou munici další firma ze skupiny CSG, a sice MSM Group. V Maďarsku už působí česká zbrojařská skupina Colt CZ Group SE (Colt CZ), která vyrábí ruční palné zbraně a munici pro ozbrojené složky či osobní obranu.

Společnost Rába byla založena v roce 1896, s akciemi nynější firmy Rába Automotive Holding se obchoduje na budapešťské burze. Vozidla Rába využívají maďarské ozbrojené síly a společnost spolupracuje i s mezinárodními partnery, například na programu obrněného vozidla Gidrán 4x4. Výrobky exportuje do zemí Evropské unie, postsovětských států a do USA.

Technologická a průmyslová skupina 4iG působí v telekomunikacích, informačních, vesmírných a obranných technologiích. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 4iG buduje komplexní obranné portfolio pozemní, letecké a vesmírné techniky.

Mezi klíčové aktivity skupiny CSG patří vývoj a výroba vojenské techniky, leteckých systémů, speciálních vozidel a munice. Součástí holdingu jsou například automobilka Tatra Trucks, společnost Excalibur Army nebo český výrobce radarů Eldis. Od americké společnosti Vista Outdoor koupila CSG na konci roku 2024 divizi sportovního vybavení a zbraní Kinetic Group. Výrobní závody má CSG v Česku, na Slovensku, v Německu, Itálii, USA, Řecku, Srbsku, ve Španělsku, Indii a Británii. Zaměstnává víc než 14 000 lidí.

Největší položku zahraničního obchodu mezi Českem a Maďarskem v loňském roce představovaly podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) civilní zbraně za 187,7 milionu korun. Následovala obrněná bojová vozidla a válečná zbraně za 86,3 milionu korun. Nejméně peněz připadlo na válečnou munici; obchod s ní dosahoval hodnoty 1,5 milionu korun. Z dostupných dat agentury CzechInvest vyplývá, že dovoz vojenského materiálu z Maďarska do Česka od roku 2014 až do roku 2023 meziročně narůstal. V roce 2023 dosáhly příchozí investice z Maďarska 12,6 miliardy Kč.

 

