Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl

19.03.2026 12:15
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Přestože konflikt na Blízkém východě neustal, v posledních dnech jsme přece jen (zřejmě spolu s většinou trhu) doufali, že intenzita může začít klesat. Donald Trump evidentně hledá cestu, jak vycouvat, přesouvá pozornost jinam a časem by nejspíš našel příležitost (znovu) vyhlásit vítězství a umožnit deeskalaci. 

Jenže včera se naplno ukázalo, jak moc jsou rozdílné cíle USA a Izraele. Tomu tolik nezáleží na cenách energií a namísto toho cílí na maximální destrukci Íránu a jeho režimu. A protože na to sám nemá kapacitu, musí udržet USA ve válce. Spojené státy se dosud vyhýbaly útokům na energetickou infrastrukturu, takže Izrael vzal další eskalaci do svých rukou. Včera zaútočil na největší íránské plynové pole, načež Írán v odvetě zasáhl terminál na vývoz plynu v Kataru, ropná těžební zařízení v Saúdské Arábii, dvě rafinerie v Kuvajtu, jednu v Saúdské Arábii a další cíle v SAE. 

Trump vyzval k deeskalaci – Izrael ani Írán by neměly útočit na energetická zařízení. Jenže dokáže některou z těchto stran k tomu opravdu dotlačit? Posouváme se do fáze, kdy útoky i odvety mají stejný důsledek – snižování nabídky energií. To je dost podstatná změna, neboť už nezáleží jen na odblokování Hormuzu. Jestliže dochází k podstatnému poškození infrastruktury, obnovení dodávek si vyžádá delší čas, i kdyby válka rychle skončila. Vyhlídky dlouhodobějších důsledků pochopitelně tlačí ceny rychle nahoru. Vidíme to na ropě rostoucí o 7 a evropském plynu stoupajícím o 15 procent, které navazují na včerejší zvýšení cen.

Americký Fed včera ještě na poslední eskalaci nereagoval a zůstal ohledně posouzení dopadů dražší ropy a plynu zdrženlivý. Jde o vyčkávání, během kterého centrální banka bude doufat v přechodnost šoku. To nepřekvapí.

Zajímavější na zasedání byla nakonec trochu jiná věc. Nová prognóza počítá s rychlejším růstem HDP letos, příští rok i dlouhodobě, nezhoršuje výhled pro nezaměstnanost ani po posledních špatných číslech a výrazných revizích a posouvá výhled inflace směrem nahoru. To i bez energetického šoku znamená posun jestřábím směrem, jakkoli se samotná mediánová projekce pro sazby nezměnila. Dobré je také zmínit důležitou personální zprávu: Jerome Powell byl poprvé konkrétnější ohledně svého působení v centrální bance. Poté, co mu skončí mandát předsedy FOMC, chce dál zůstat guvernérem, dokud nebude odvoláno jeho vyšetřování kolem rekonstrukce budov. Tím ve výsledku otupí Trumpův tlak na výrazně nižší sazby. V celkovém vyznění tak informace z Fedu přispěly k tomu, že trh už dává celkem malou šanci možnosti, že letos dojde ke snížení sazeb. Celý standardní krok je v cenách až pro říjen 2027.

Během dneška mají zasedání ECB, BoE a také ČNB. Ani v těchto případech se nedá příliš čekat nějaká změna politiky, ale zaměříme se zejména na komentáře k aktuálnímu dění a jeho dopadu na výhled pro sazby

Nárůst cen energií s sebou táhne nahoru dluhopisové výnosy a doléhá na akcie. Hlavní evropské indexy dopoledne ztrácejí něco méně než 2 procenta, zatímco americké futures už naznačují zklidnění poté, co Wall Street zareagovala propadem už včera. Dolar posiluje k euru na 1,1470. Zajímavý je výrazný propad drahých kovů, když zlato jen za dnešek pokračuje dolů o 4 procenta a obchoduje se už pod 4700 USD. Koruna reaguje na dění ve světě oslabením k 24,50 za euro, resp. 21,35 za dolar.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 12:15 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5084 0.1707 24.5144 24.4477
CZK/USD 21.3480 -0.0187 21.4065 21.2810
HUF/EUR 392.7215 -0.2567 394.8110 392.2123
PLN/EUR 4.2796 0.0740 4.2823 4.2697
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9220 0.5888 7.9261 7.8739
JPY/EUR 182.6350 -0.2403 183.4366 182.0488
JPY/USD 159.0985 -0.4218 159.8350 159.0350
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8644 0.0243 0.8649 0.8632
CHF/EUR 0.9124 0.4437 0.9132 0.9069
NOK/EUR 11.0009 -0.0082 11.0149 10.9353
SEK/EUR 10.7879 0.0951 10.7943 10.7607
USD/EUR 1.1479 0.2016 1.1491 1.1443
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4188 -0.3162 1.4243 1.4160
CAD/USD 1.3733 -0.0146 1.3748 1.3714
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




19.03.2026
17:44Doosan Škoda Power: EBITDA i tržby loni klesly, objem zakázek vzrostl
17:11Co říká jeden alternativní pohled na valuace amerických a světových akciových trhů?
16:37ECB sazby nezměnila, pozorně sleduje Blízký východ
16:01Tržby Alibaby zaostaly za očekáváním, čistý zisk se kvůli investicím propadl o 66 procent
15:34MONETA Money Bank, a.s.: Pozvánka na valnou hromadu
14:35ČNB úrokové sazby nezměnila
13:38Braňo Soták: Všechny segmenty Micronu jedou na plný plyn, trh je ale ostražitý  
13:20Íránské útoky na energetickou infrastrukturu straší trhy. Katarské LNG může být mimo provoz i několik měsíců
12:54Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí
12:15Íránská válka eskaluje s útoky na energie a Fed trhům také nepomohl  
12:06Akcionář CSG vyzval skupinu k odkupu svého podílu, chce údajně 35 miliard
11:55Raiffeisenbank a.s.: Výplata úrokového výnosu dluhopisu XS3019003253
11:10Silné výsledky i výhled Micronu kazí vysoké kapitálové výdaje. Akcie klesají
10:33Cena plynu pro evropský trh prudce roste kvůli vývoji na Blízkém východě
10:00Rozbřesk: Koruna zůstává pod tlakem, ČNB jí dnes nepomůže
8:51Komodity zdražují po dalšíeskalaci na Blízkém východě a tlačí evropské futures do záporu  
6:03Průzkum BofA: Trhy ještě dna nedosáhly, sentiment zůstává opatrný
18.03.2026
21:23Fed zatím přehlíží ropný šok a věří v silnou ekonomiku
21:02Wall Street zasáhly obavy z války, Fed drží sazby beze změny  
19:12Fed ponechal úrokové sazby beze změny

Kalendář událostí
ČasUdálost
JP - Základní O/N úroková sazba
13:00UK - Jednání BoE, základní sazba
13:30USA - Index filadelfského Fedu
13:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
14:15EMU - Jednání ECB, základní sazba
14:30CZ - Měnové jednání ČNB, zákl. sazba
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět