Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl

Český miliardář Michal Strnad v rozhovoru pro agenturu Bloomberg řekl, že investoři v současnosti jeho zbrojařskou skupinu Czechoslovak Group (CSG) podhodnocují. Akcie firmy se od lednového vstupu na amsterdamskou burzu propadly přibližně o polovinu.
Velký propad akcií CSG se odehrál začátkem května poté, co společnost Hunterbrook vydala analýzu, která zpochybnila obchodní model Strnadova podniku. Analýza rozporuje informaci z prospektu CSG o tom, že firma vyrábí zhruba 500 tisíc kusů dělostřelecké munice ráže 155 milimetrů ročně. Hunterbrook tvrdí, že identifikoval pouze jednu továrnu CSG schopnou vyrábět tuto munici, přičemž její kapacitu odhaduje na 100 tisíc až 280 tisíc kusů ročně.
Český zbrojař na to reagoval vyjádřením, že analýza je nepřesná a neodpovídá faktům. To nyní jinými slovy zopakoval i sám Strnad v rozhovoru s Bloombergem, když tvrzení Hunterbrooku o nadhodnocených výrobních kapacitách označil jako „naprostý nesmysl“. Firma podle něj plní vše, co investorům slíbila, a krátkodobý vývoj na trhu není v její moci ovlivnit.
„I přes veškerý šum, drobné problémy a celou záležitost kolem Hunterbrooku si myslím, že prodej akcií byl správným krokem,“ prohlásil Strnad a dodal: „Trh je dnes tam, kde je, ale my dodáváme to, co jsme slíbili.“
CSG patří mezi hlavní beneficienty zvýšené poptávky po vojenské technice a munici v Evropě, která se po ruské invazi na Ukrajinu snaží rychle posílit své obranné kapacity. Skupina, kterou Strnad převzal od svého otce už ve svých dvaceti letech, zvýšila od roku 2022 tržby více než šestinásobně.
Žádné vazby na Rusko
Na zprávě od Hunterbrooku Strnada nejvíce rozladily pasáže naznačující dřívější vazby skupiny na Rusko. Připomněl, že CSG sice v minulosti modernizovala techniku sovětského původu, dnes je ale etablovaným výrobcem s kontrakty v rámci NATO, včetně Spojených států.
„Jsme jedním z největších dlouhodobých dodavatelů pro Ukrajinu, a to už od roku 2014. Pokud bychom měli jakékoliv vazby na Rusko, americká armáda by nám sotva svěřila výstavbu vysoce zabezpečeného dělostřeleckého komplexu v Iowě. A pravděpodobně bychom také nebyli na sankčních seznamech Ruska a Číny,“ argumentoval.
Akcie CSG aktuálně nejsou jediné, které jsou v obranném sektoru na sestupné křivce. Podobný osud potkal také například německého giganta . Podle Strnada za poklesem stojí jednak změna v náladě investorů, kteří přemýšlí nad tím, jakým způsobem budou budoucí konflikty vedeny, a jednak rostoucí naděje na ukončení války na Ukrajině.
V současnosti tvoří dodávky CSG na Ukrajinu přibližně 27 procent tržeb CSG. Tento podíl se ale má postupně zmenšovat s další diverzifikací firmy i s proměnlivými potřebami Kyjeva, uvedl Strnad.
I přesto, že nové technologie nabírají mezi investory na popularitě, tak podle Strnada by se neměli nechat zaslepit, protože armády budou stále potřebovat tradiční zbraně. „Všechny země v Perském zálivu se budou vyzbrojovat. Už teď to dělají. Pokud si myslíte, že je to jen válka dronů a stíhaček, tak to tak není. Takhle to nefunguje,“ sdělil v rozhovoru.
Hledání akvizičních příležitostí
Strnad dále vyloučil, že by v dohledné době plánoval další prodej akcií. CSG se však aktivně (jak v Evropě, tak i v USA) poohlíží po akvizicích, jež by mohly být částečně financovány i formou akcií.
„Pro nás dávají smysl akvizice, které by vytvořily hodnotu, ať už ve stávajícím byznysu, nebo tím, že nám pomohou s vertikální integrací, získáním talentů, převzetím kontroly nad určitým trhem nebo koupí malého konkurenta,“ uvedl Strnad s tím, že ve hře jsou i „transformační“ projekty většího rozsahu.
Britský deník Financial Times ve středu informoval, že CSG předložila nabídku na koupi podílu v německo-francouzském výrobci tanků KNDS. Společnost to ale odmítla komentovat.
Sám Strnad uvedl, že největší příležitosti vidí v Americe, kde je výhodou existence jednoho silného zákazníka, zatímco v Evropské unii je často nutné získat souhlas všech 27 členských států. Zároveň podotkl, že USA nabízejí prostor i pro menší a flexibilní hráče.
„Chceme být dlouhodobým a spolehlivým dodavatelem pro evropské armády. Pokud se věci vyvinou podle očekávání, tak poroste podíl byznysu v USA a také řekněme z Blízkého východu směrem na východ,“ uzavřel.
