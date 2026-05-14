První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček

14.05.2026 13:40
Autor: ČTK

První malý modulární reaktor v Česku by mohl vzniknout v Moravskoslezském kraji. Stavět by se mohl začít roku 2035, vybírá se nejvhodnější místo. Jedním z uvažovaných míst jsou Dětmarovice na Karvinsku, kde donedávna stála uhelná elektrárna. Novinářům to dnes během konference Strojírenství Ostrava 2026 řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO).

Smlouvu o přípravných pracích na vývoj malých modulárních reaktorů minulý měsíc uzavřely energetická skupina ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR. ČEZ uváděl, že první malý modulární reaktor v Česku by měl vzniknout v Temelíně a podle předběžných odhadů by první blok mohl být spuštěn v druhé polovině 30. let.

"Moravskoslezský kraj je jednou z vytipovaných lokalit a my děláme všechno pro to, aby první reaktory byly zde v Moravskoslezském kraji. V tomto případě spíše reaktor, ale v každém případě vytipovává se nejvhodnější lokalita Moravskoslezského kraje a ten důvod je zřejmý: Je to proto, že zde je průmysl, a pokud chceme ten průmysl udržet, musíme mu zabezpečit i zdroje," řekl Havlíček.

Finální zpracování projektu podle Havlíčka vláda zadá ČEZ příští rok a v roce 2028 musí rozhodnout. Podle ministra by mohlo být schváleno několik projektů současně. Kromě Temelína a Moravskoslezského kraje se diskutuje i o Ústeckém kraji.

"Míst je v tuto chvíli vícero, o kterých se diskutuje. Samozřejmě jedno z těch nejskloňovanějších, to říkám rovnou, jsou Dětmarovice, protože je pohodlné z toho důvodu, že je vlastní ČEZ. Bylo by to jednodušší. Je už tam dneska infrastruktura, byl by to relativně nejmenší zásah do okolí," řekl ministr.

Moravskoslezský hejtman Josef Bělica (ANO) uvedl, že je důležité, aby taková stavba byla co nejblíž průmyslu, aby se zkrátily přenosové vzdálenosti. Kraj podle něj už dnes má stanoviska několika obcí, které to velmi podporují. "Takový materiál předložím zastupitelstvu Moravskoslezského kraje na červnové zasedání, aby se jako nejvyšší krajský orgán mohlo vyjádřit, že stavbu malých modulárních reaktorů na území Moravskoslezského kraje velmi silně podporujeme," řekl Bělica.

ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Cena modulárního reaktoru by podle skupiny měla být obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru. ČEZ na vývoji spolupracuje s Rolls-Royce SMR. Česká společnost loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun.

Malé modulární reaktory (anglicky small modular reactor – SMR) je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.




Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
14.05.2026 12:24
Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
Evropský automobilový sektor podle části investorů směřuje do nebezpeč...
Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
14.05.2026 12:20
Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
Už zítra, v pátek 15. května, proběhne nejbližší rozhodný den pro zain...
Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny
14.05.2026 11:31
Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny
Ropa zůstává v klidu, dokonce lehce klesla k 106 dolarů. Díky tomu se...
Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
14.05.2026 11:54
Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
Primoco UAV SE IČ: 03794393 Společnost Primoco UAV SE zveřejňuje dop...


