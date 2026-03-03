Primoco UAV dodá bezpilotní letadla španělské civilní stráži Guardia Civil

Český výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV ohlásil svůj první významný kontrakt v roce 2026. Novou zakázku v hodnotě 4 milionů eur uzavřel se španělskou civilní stráží Guardia Civil. Bezpilotní letouny Primoco One 150 se podle společností mají stát klíčovým technologickým nástrojem tohoto sboru. Díky své výdrži a pokročilým senzorům poskytnou španělské civilní stráži nepřetržité monitorovací schopnosti pro rozsáhlé oblasti námořních tras a hranic i při taktické podpoře pozemních jednotek v obtížně přístupném terénu, uvedla firma ve svém prohlášení. Díky nejkomplexnější certifikaci v dané třídě nabízejí letouny Primoco One 150 bezproblémovou integraci do vzdušného prostoru.
Nový kontrakt podle Primoco UAV plynule navazuje na mimořádně úspěšný rok 2025, během něhož firma získalo zakázky na dodávku 42 letounů v celkové hodnotě 1,06 miliardy korun. Společnost zároveň pokračuje v rozvoji svého zázemí na domovském továrním letišti v Písku-Krašovicích, kde aktuálně buduje nový hangár a výcvikové prostory. Hrubá stavba je již dokončena, práce se přesunuly do interiérů a celkové zprovoznění těchto objektů je naplánováno na první polovinu letošního roku. Koncem roku 2025 Primoco UAV také požádalo o stavební povolení pro zcela novou výrobní halu v katastru města Písek. Ta vyroste v přilehlé průmyslové zóně a po svém dokončení umožní společnosti navýšit maximální výrobní kapacitu až na 300 bezpilotních letadel ročně.
Guardia Civil je celostátní bezpečnostní sbor s vojenskou strukturou, který na území Španělska plní široké spektrum úkolů. Jeho operace se neomezují pouze na španělskou pevninu, ale zasahují i hluboko do teritoriálních vod a na zámořská území mimo Pyrenejský poloostrov, což klade značné nároky na schopnosti a dosah letecké techniky v jeho službách. Příslušníci Guardia Civil bojují proti mezinárodnímu organizovanému zločinu, pašeráckým sítím a nelegální migraci. Zajišťují nepřetržitou ochranu státních hranic, rozsáhlého pobřeží, strategických přístavů, letišť i kritické infrastruktury a v neposlední řadě vedou protiteroristické operace či chrání přírodní bohatství.
Primoco UAV je největším evropským výrobcem středně těžkých bezpilotních letounů. Stěžejní model One 150 se vyznačuje maximální vzletovou hmotností 150 kg, mimořádnou výdrží 10 až 15 hodin dle konfigurace a vybavení, užitečným zatížením 20 kg a schopností plně automatického vzletu i přistání. Jako jediný bezpilotní letoun své kategorie na světě je certifikován podle vojenského standardu NATO STANAG 4703. Zároveň disponuje civilním oprávněním EASA LUC SAIL III (dle metodiky SORA 2.5) a osvědčením o způsobilosti dle ICAO Annex II.
Letoun One 150 je navržen pro plnění komplexních civilních i vojenských úkolů. Využívá se k monitorování požárů, zajišťování mobilního spojení, podpoře záchranných operací při přírodních katastrofách, sledování životního prostředí či k ostraze hranic a pobřeží. V obranném sektoru je nasazován pro vojenský průzkum, ISR operace a zpravodajské úkoly typu SIGINT/ELINT. Díky moderním technologiím, včetně umělé inteligence (AI) pro detekci a analýzu dat v reálném čase, i vysoké systémové kompatibilitě je letoun připraven na nejnáročnější autonomní a vojenské scénáře.
Společnost doposud vyrobila více než 250 letounů One 150, které aktuálně operují na čtyřech kontinentech. Primoco UAV SE je veřejně obchodována na trhu Prime Market pražské burzy a v roce 2025 se s tržní kapitalizací 5 miliard korun zařadila mezi 100 nejhodnotnějších českých firem. Zakladatelem a generálním ředitelem společnosti je Ladislav Semetkovský.