Rozbřesk: Proč guvernér Michl odmítá přepnout na „jestřábí“ režim?

11.05.2026 8:54
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Centrální bankéři vstupovali do roku 2026 v relativně komfortní pozici a netlačil je žádný vyloženě „ostrý kámen v botě“. Zvýšená jádrová inflace spíše odeznívala a celková inflace díky levnějším energiím a potravinám propadla hluboko pod 2,0 %. Z pohledu bankovní rady šlo zjednodušeně jen o to, kdy a jak moc eventuálně sazby lehce snížit. Konflikt v Íránu však otočil svět vzhůru nohama a jak ukázalo květnové zasedání ČNB, minimálně guvernér Aleš Michl si to zatím moc nepřipouští. Prudký mentální obrat z úvah nad poklesem sazeb k jejich růstu u něj zatím neproběhl.

Michl sice mluvil o tom, že bankovní rada vnímá rizika plnění inflačního cíle jako pro-inflační a další hlasování bude buď o stabilitě nebo růstu sazeb. Současně však představil základní scénář prognózy s až překvapivě nízkou trajektorií inflace.

Nejde tolik o rok 2026 – odhad ČNB 2,2 % versus náš odhad 2,3 % a odhad Ministerstva financí na 2,5 % – jako spíše o rok příští. Tam už by se měly projevit vyšší ceny plynu pro domácnosti a sekundární efekty dražších pohonných hmot, energií a nedostatku některých vstupů, například v cenách potravin. Tržní odhady inflace se proto pohybují v blízkosti 3 % (náš odhad je lehce výše), zatímco ČNB odhaduje inflaci 2,4 %. To vypadá relativně optimisticky a je to bezesporu jeden z hlavních důvodů (vedle snížení odhadů růstu), proč byla trochu paradoxně revidována trajektorie úrokových sazeb pro příští rok v základním scénáři prognózy směrem dolů.

Budeme určitě zvědaví na detaily hlavního i alternativních scénářů, které na dnešním setkání s analytiky představí viceguvernérka Eva Zamrazilová.

Z pohledu „mentálního nastavení“ guvernéra je však zajímavé, že cítil potřebu zvlášť upozornit na jeden scénář, který ukazoval bankéřům dokonce na pokles úrokových sazeb. To podle nás jen dokresluje, jak „těžce“ se v guvernérových úvahách vrací na stůl možnost eventuálního růstu sazeb. A v debatě s novináři se možná i proto cítil nekomfortně při dotazech na „masivní rozvolňování rozpočtové politiky“ (v souvislosti s vládní reformou rozpočtových pravidel), které by se dalo vnímat jako nové pro-inflační riziko.

Jak situaci vidíme my? I podle předešlých vyjádření členů bankovní rady je jasné, že ČNB pro nejbližší měsíce nechce „preventivně“ hasit nový inflační požár úrokovými sazbami, když si není jistá „mírou nebezpečí“. Jedním z „rozumných“ důvodů může být skutečnost, že sazby tentokrát opravdu skončily v o poznání „vyšší letové hladině“ než například v roce 2022.

Pokud však ropné a energetické napětí v nejbližších několika týdnech nepoleví, inflační odhady ČNB budou pravděpodobně výrazně nižší než tržní odhady a nebudou příliš kredibilní. Pak i uvnitř centrální banky začnou hlasy volající po vyšších sazbách sílit. A to zvlášť, pokud by se během léta nakonec k pohybu sazeb směrem vzhůru odhodlala i Evropská centrální banka.

TRHY

Koruna

Česká koruna se drží v blízkosti 24,30 EUR/CZK a v závěru týdne nedostala žádné výraznější impulsy k obchodování. Krátký konec výnosové křivky po zasedání ČNB (viz úvodník) sice viditelně poklesl, na koruně se to však výrazně negativně nepodepsalo. Pro ní zůstane klíčový další vývoj globálních cen ropy (konflikt na Blízkém východě) a dnes asi i detaily inflační prognózy ČNB, které bude na setkání s analytiky rozebírat viceguvernérka Eva Zamrazilová.

Eurodolar

Nová nedohoda mezi Íránem a USA vystřelila ceny ropy zpět vzhůru, což má za následek velmi opatrné zpevňování dolaru v globálním měřítku. Dodejme, že dolar se zatím nemusí bát dat z amerického trhu práce, neboť v pátek zveřejněné statistiky za duben byly velmi dobré.

Eurodolar bude minimálně na začátku týdne opět nepřímo pod vlivem ropy, od zítřka se však dostanou zpět do hry data, a to v podobě americké inflace za duben.

 

Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
07.05.2026 14:31
Vyšší inflace s ČNB nepohnula. Úroková sazba zůstává na 3,5 procenta
Inflace v Česku sice kvůli válce v Íránu letos poprvé překročila dvoup...


Váš názor
  • Přidat názor
    Jistoty
    11.05.2026 10:30

    Daně, Smrt, Devalvace toť jistoty naší generace.
    kipa
    • Přidat názor
      Re: Jistoty
      11.05.2026 10:36

      tak kdyby u toho aspon tak nehorazne nelhali..
      Ai-kun
  • Přidat názor
     
    11.05.2026 9:41

    Předluženost států se musí smazat vyšší inflací, jiná cesta neexistuje, Babiš si to uvědomuje, proto mu nějaká rozpočtová pravidla jsou mu u něčeho....proto tam má Michla.....lid má peněz jako hnoje, takže že nás čeká vyšší inflace je jistota....
    abc1
  • Přidat názor
    nic novyho
    11.05.2026 9:19

    CNB podstreluje inflaci a neplni inflacni cile dlouhodobe
    Ai-kun
