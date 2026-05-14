Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy

Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy

14.05.2026 12:24
Autor: Redakce, Patria.cz

Evropský automobilový sektor podle části investorů směřuje do nebezpečné nerovnováhy. Masivní investice do elektromobility tlačené regulací výrazně předbíhají skutečnou poptávku, která zůstává utlumená. Zkušenosti z USA přitom ukazují, že případný obrat může být velmi nákladný – a v Evropě by mohl bolet ještě víc. Otázkou tak není, zda dojde ke korekci, ale kdy a za jakou cenu.

Podle analytika Fidelity International Andrase Karmana podceňuje širší investorská obec mimořádnou bublinu elektromobilů v Evropě, která se stále nafukuje. V USA jsme byli svědky nákladů na ústup od elektromobilů, který postihl giganty jako Ford a General Motors. K tomu může dojít i v Evropě, ovšem za cenu mnohem vyšších nákladů, pokud budou současné trendy pokračovat.

Evropa stále investuje do elektromobilů ve velkém, zejména v důsledku směrnic Evropské unie o emisních normách, a to v míře, která výrazně převyšuje původně předpokládanou poptávku. Registrace elektromobilů na baterie by se nyní měly pohybovat kolem 25 % celkového počtu vozidel, přitom se stále pohybují mezi 15 a 20 %. Spotřebitelé jsou skeptičtí ze stejných důvodů jako kdykoli předtím, například kvůli cenám elektromobilů, obavám z dojezdu, nabíjecí infrastruktuře a podobně.

A přestože EU nedávno zmírnila cíle pro snížení emisí CO2 ve výfukových plynech do roku 2035, nový 90procentní cíl (snížený ze 100 procent) výrobcům příliš neulehčí.

Proč Andrase Karmana současný směr vývoje znepokojuje? Vodítkem jsou USA. Mnoho velkých amerických výrobců po zrušení emisních předpisů ze strany Trumpovy administrativy provedlo mnohamiliardové odpisy a jednorázové náklady na zrušení svých investic. Přitom v USA se elektromobily zaváděly v mnohem menším poměru než v Evropě. Potenciální náklady i částečného ústupu jsou pro evropské společnosti každým rokem vyšší a vyšší, protože jsou nuceny nabídku elektromobilů rozšiřovat.

Podle Karmana by bylo v zájmu odvětví korigovat kurz a čelit realitě nyní, dokud jsou starší výrobci finančně zdraví a mají relativně silné postavení na trhu. Sice by se objevily děsivé titulky, ale automobilky by měly prostor pro optimalizaci své modelové řady a zlepšení ziskovosti. Elektromobily by samozřejmě nezmizely, jen rovnováha by více odpovídala skutečné poptávce.

Jedním z alternativních scénářů je trvalá změna spotřebitelských preferencí. K tomu by mohlo přispět zavedení cenově dostupnějších modelů elektromobilů nebo další technologická zlepšení a budování infrastruktury. Z tohoto pohledu mají podle analytika konkurenční čínští výrobci elektromobilů mnohem větší šanci uspět a získat zde podíl na trhu, protože mají nižší náklady, k čemuž jim pomáhá vertikální integrace a know-how.

 

Čtěte více:

MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
09.02.2026 11:37
MakroMixér: Elektromobilita je teď ztrátová. Evropa Green Deal přehání, chybí nám sebevědomí i realismus
Prezident kolínského závodu Toyota Motor Manufacturing Czech Republic ...
Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
09.04.2026 11:45
Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem
Ředitel automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius v rozhovoru pro Yahoo ...
Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
12.04.2026 9:42
Víkendář: Geopolitický vývoj a ropná krize jako argument pro elektromobily
Současné geopolitické dění a jeho dopad na ceny ropy a paliv jsou pod...
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
16.04.2026 16:10
Prodeje Cybertrucku drží nad vodou Muskovy firmy. Běžní zákazníci se mu vyhýbají
Prodeje futuristického pick-upu Tesla Cybertruck v posledních měsících...
Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
20.04.2026 10:57
Registrace elektromobilů v EU rostou s tím, jak se zvyšují ceny benzinu
Počet nových registrací elektromobilů na hlavních evropských trzích se...
Bezkonkurenční čínské automobilky?
05.05.2026 15:35
Bezkonkurenční čínské automobilky?
Bloomberg připomíná, že se Čína během několika let stala největším výv...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.05.2026
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard
14:00Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
13:40První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
12:24Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
12:20Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
11:54Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
11:31Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny  
10:42ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace  
10:03UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003561904
9:38Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
9:35Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
9:14Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2026
8:44Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
8:29Čína varovala ohledně Tchaj-wanu, Warsh potvrzen Senátem, Evropa otevře růstem  
7:29ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně
13.05.2026
22:00Americké akciové indexy dosahují historických maxim  
17:12Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
16:09Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem
15:15Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - HDP, q/q
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět