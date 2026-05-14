Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy

Evropský automobilový sektor podle části investorů směřuje do nebezpečné nerovnováhy. Masivní investice do elektromobility tlačené regulací výrazně předbíhají skutečnou poptávku, která zůstává utlumená. Zkušenosti z USA přitom ukazují, že případný obrat může být velmi nákladný – a v Evropě by mohl bolet ještě víc. Otázkou tak není, zda dojde ke korekci, ale kdy a za jakou cenu.
Podle analytika Fidelity International Andrase Karmana podceňuje širší investorská obec mimořádnou bublinu elektromobilů v Evropě, která se stále nafukuje. V USA jsme byli svědky nákladů na ústup od elektromobilů, který postihl giganty jako a . K tomu může dojít i v Evropě, ovšem za cenu mnohem vyšších nákladů, pokud budou současné trendy pokračovat.
Evropa stále investuje do elektromobilů ve velkém, zejména v důsledku směrnic Evropské unie o emisních normách, a to v míře, která výrazně převyšuje původně předpokládanou poptávku. Registrace elektromobilů na baterie by se nyní měly pohybovat kolem 25 % celkového počtu vozidel, přitom se stále pohybují mezi 15 a 20 %. Spotřebitelé jsou skeptičtí ze stejných důvodů jako kdykoli předtím, například kvůli cenám elektromobilů, obavám z dojezdu, nabíjecí infrastruktuře a podobně.
A přestože EU nedávno zmírnila cíle pro snížení emisí CO2 ve výfukových plynech do roku 2035, nový 90procentní cíl (snížený ze 100 procent) výrobcům příliš neulehčí.
Proč Andrase Karmana současný směr vývoje znepokojuje? Vodítkem jsou USA. Mnoho velkých amerických výrobců po zrušení emisních předpisů ze strany Trumpovy administrativy provedlo mnohamiliardové odpisy a jednorázové náklady na zrušení svých investic. Přitom v USA se elektromobily zaváděly v mnohem menším poměru než v Evropě. Potenciální náklady i částečného ústupu jsou pro evropské společnosti každým rokem vyšší a vyšší, protože jsou nuceny nabídku elektromobilů rozšiřovat.
Podle Karmana by bylo v zájmu odvětví korigovat kurz a čelit realitě nyní, dokud jsou starší výrobci finančně zdraví a mají relativně silné postavení na trhu. Sice by se objevily děsivé titulky, ale automobilky by měly prostor pro optimalizaci své modelové řady a zlepšení ziskovosti. Elektromobily by samozřejmě nezmizely, jen rovnováha by více odpovídala skutečné poptávce.
Jedním z alternativních scénářů je trvalá změna spotřebitelských preferencí. K tomu by mohlo přispět zavedení cenově dostupnějších modelů elektromobilů nebo další technologická zlepšení a budování infrastruktury. Z tohoto pohledu mají podle analytika konkurenční čínští výrobci elektromobilů mnohem větší šanci uspět a získat zde podíl na trhu, protože mají nižší náklady, k čemuž jim pomáhá vertikální integrace a know-how.