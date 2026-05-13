Americké akciové indexy dosahují historických maxim

Americký akciový index S&P 500 dnes 13.5. 2026 posiluje o 0,8 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
také posiluje, a to o 1,3 %.
Německý index DAX
posiluje o 0,8 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1711. Zlato
dnes oslabuje o 0,6 % a obchoduje se na úrovni 4686 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,01 p. b. na úroveň 4,473 %.
Americké akciové indexy pokračují v růstu i přes nedávné obavy z ochlazení polovodičového sektoru, který byl krátkodobě zdrojem volatility. Aktuálně však dochází k jeho stabilizaci a návratu investorů do růstových titulů, což opět podporuje technologický segment jako klíčový tahoun trhu.
Obnovený růst polovodičů reflektuje kombinaci solidní poptávky, strukturálních trendů v oblasti AI a postupného uklidnění nabídkových řetězců. Výsledkem je, že technologické indexy posouvají historická maxima, což indikuje trvající důvěru investorů v dlouhodobý růstový příběh sektoru.