Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Americké akciové indexy dosahují historických maxim

13.05.2026 22:00
Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

Americký akciový index S&P 500 dnes 13.5. 2026 posiluje o 0,8 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq také posiluje, a to o 1,3 %.

Německý index DAX posiluje o 0,8 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,3 % na úroveň 1,1711. Zlato dnes oslabuje o 0,6 % a obchoduje se na úrovni 4686 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o +0,01 p. b. na úroveň 4,473 %.

Americké akciové indexy pokračují v růstu i přes nedávné obavy z ochlazení polovodičového sektoru, který byl krátkodobě zdrojem volatility. Aktuálně však dochází k jeho stabilizaci a návratu investorů do růstových titulů, což opět podporuje technologický segment jako klíčový tahoun trhu.

Obnovený růst polovodičů reflektuje kombinaci solidní poptávky, strukturálních trendů v oblasti AI a postupného uklidnění nabídkových řetězců. Výsledkem je, že technologické indexy posouvají historická maxima, což indikuje trvající důvěru investorů v dlouhodobý růstový příběh sektoru.


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.05.2026
22:00Americké akciové indexy dosahují historických maxim  
17:12Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
16:09Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem
15:15Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb  
14:52Rychlejší růst, lepší marže, větší ambice. Nebius svými výsledky potvrzuje hlad po výpočetní kapacitě  
14:17CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13:35Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ
12:53BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren
12:04Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
11:07Agentura IEA: Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku
10:59Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si  
10:19Výhled na výsledky: ČEZ čeká slabší kvartál, čistému zisku pomůže konec windfall tax  
8:58Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty
8:52Geopolitika ustupuje Trumpově výpravě do Pekingu, futures jsou v zeleném  
5:54To, co íránskou krizi prohloubilo, může nakonec obsahovat zárodek řešení
12.05.2026
22:02Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií  
17:45Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
16:25Průmyslové akcie se vezou na AI vlně. Rostoucí korelace ale zároveň zvyšuje jejich zranitelnost
15:16Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu
14:38Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět