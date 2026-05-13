BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren

Čínská automobilka BYD jedná se společností Stellantis a s dalšími evropskými výrobci automobilů o převzetí jejich nedostatečně vytížených továren. Na automobilové konferenci v Londýně to řekla viceprezidentka firmy BYD Stella Liová, informuje agentura Bloomberg.
"Jednáme nejen se Stellantisem, ale také s dalšími podniky," řekla Liová, která má na starosti mezinárodní expanzi BYD. "Zajímáme se o jakoukoliv dostupnou továrnu v Evropě, protože chceme ty volné kapacity využít," dodala.
Společnost Stellantis v dubnu oznámila, že se dohodla na prohloubení spolupráce s čínskou firmou Leapmotor. Tato dohoda zahrnuje rovněž výrobu elektromobilů firmy Leapmotor ve španělských továrnách Stellantisu.
Liová uvedla, že automobilka BYD by chtěla továrny v Evropě provozovat sama, nikoli prostřednictvím společných podniků.
Čínské automobilky se v poslední době potýkají se slabou poptávkou a s ostrou konkurencí na domácím trhu. Stupňují proto své snahy o zahraniční expanzi. Automobilka BYD letos hodlá v zahraničí prodat nejméně 1,5 milionu vozů, což by znamenalo více než 40procentní nárůst proti loňskému roku.
BYD je největším čínským výrobcem elektromobilů. Na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří o vedoucí pozici s americkým konkurentem , v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. BYD na rozdíl od Tesly vyrábí kromě čistě elektrických vozů i hybridní automobily, které kombinují elektrický motor se spalovacím.