Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren

BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren

13.05.2026 12:53
Autor: ČTK

Čínská automobilka BYD jedná se společností Stellantis a s dalšími evropskými výrobci automobilů o převzetí jejich nedostatečně vytížených továren. Na automobilové konferenci v Londýně to řekla viceprezidentka firmy BYD Stella Liová, informuje agentura Bloomberg.

"Jednáme nejen se Stellantisem, ale také s dalšími podniky," řekla Liová, která má na starosti mezinárodní expanzi BYD. "Zajímáme se o jakoukoliv dostupnou továrnu v Evropě, protože chceme ty volné kapacity využít," dodala.

Společnost Stellantis v dubnu oznámila, že se dohodla na prohloubení spolupráce s čínskou firmou Leapmotor. Tato dohoda zahrnuje rovněž výrobu elektromobilů firmy Leapmotor ve španělských továrnách Stellantisu.

Liová uvedla, že automobilka BYD by chtěla továrny v Evropě provozovat sama, nikoli prostřednictvím společných podniků.

Čínské automobilky se v poslední době potýkají se slabou poptávkou a s ostrou konkurencí na domácím trhu. Stupňují proto své snahy o zahraniční expanzi. Automobilka BYD letos hodlá v zahraničí prodat nejméně 1,5 milionu vozů, což by znamenalo více než 40procentní nárůst proti loňskému roku.

BYD je největším čínským výrobcem elektromobilů. Na světovém trhu s automobily s čistě elektrickým pohonem soupeří o vedoucí pozici s americkým konkurentem Tesla, v jehož čele stojí miliardář Elon Musk. BYD na rozdíl od Tesly vyrábí kromě čistě elektrických vozů i hybridní automobily, které kombinují elektrický motor se spalovacím.

 

Čtěte více:

BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle
11.05.2026 10:22
BYD zlepšuje výhled: domácí trh překvapuje a zahraniční expanze nabírá na síle
Největší světový výrobce elektromobilů BYD zvyšuje prognózu letošních ...


Váš názor
  • Přidat názor
    Logický krok
    13.05.2026 14:25

    Evropané ještě budou rádi, že jako levná pracovní síla dostanou práci v bývalých slavných automobilkách = nově čínských montážních závodech. Je prakticky jedno pod jakou značkou budou ta auta vyjíždět z linky ven. Je to výsledek "slušné a eko" politiky EU, která nedělá nic pro podporu domácích firem (a ekonomickou likvidaci konkurence).
    pmx
Aktuální komentáře
13.05.2026
14:17CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13:35Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ
12:53BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren
12:04Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
11:07Agentura IEA: Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku
10:59Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si  
10:19Výhled na výsledky: ČEZ čeká slabší kvartál, čistému zisku pomůže konec windfall tax  
8:58Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty
8:52Geopolitika ustupuje Trumpově výpravě do Pekingu, futures jsou v zeleném  
5:54To, co íránskou krizi prohloubilo, může nakonec obsahovat zárodek řešení
12.05.2026
22:02Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií  
17:45Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
16:25Průmyslové akcie se vezou na AI vlně. Rostoucí korelace ale zároveň zvyšuje jejich zranitelnost
15:16Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu
14:38Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu
12:09Siemens Energy vyprodává kapacity a urychluje odkup akcií, přesto po výsledcích oslabuje
11:23Korekce na akciích, britská aktiva pod rostoucím tlakem a na programu inflace  
10:45CSG spojila síly s tureckou FNSS, cílí na obrněná vozidla pro Evropu
10:32Jižní Korea uvažuje o „AI dividendě“ pro občany. Kospi odepisoval přes pět procent  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět