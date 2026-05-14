Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny

Ropa zůstává v klidu, dokonce lehce klesla k 106 dolarů. Díky tomu se mírně dolů posunuly také výnosy dluhopisů, přestože je včera a předevčírem znervózněly inflační zprávy ze zámoří. Trhy tak mají prostor věnovat se dalším podpůrným zprávám o technologickém sektoru, jako je výrazně přeupsané IPO Cerebrasu nebo překvapivě dobrý výhled "hvězdy dotcom bubliny" Cisca.
A podporu si investoři slibují také od návštěvy Donalda Trumpa v Číně. Jak jsme uváděli už včera, ve hře bude řada témat, ale je tu slušná šance, že USA povolí u restrikcí na technologické produkty. To by trhu vyhovovalo, zvláště pokud navíc Čína přislíbí větší aktivitu směrem k řešení zamrzlého konfliktu na Blízkém východě.
Na programu dnes máme hned několik komentářů z Fedu, ve kterých nás bude nejvíc zajímat aktuální postoj k inflačním rizikům a posledním cenovým statistikám. Vyjdou také americké maloobchodní tržby, které by ale neměly mít velký potenciál hýbat sentimentem.
Akciové trhy v Evropě během dopoledne slušně rostou, když DAX stoupá o 1,4 pct, AEX a CAC40 jsou +0,6 pct a FTSE100 roste o 0,3 pct. Americké futures naznačují pokračování růstu, když se obchodují pár desetin procenta v zeleném. Eurodolar se konsoliduje lehce nad 1,1700, zlato u 4700 USD. Na koruně ani dnes žádná podstatná změna.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ:
|CZK/EUR
|24.3225
|-0.0424
|24.3361
|24.3155
|CZK/USD
|20.7690
|-0.0072
|20.7855
|20.7505
|HUF/EUR
|358.1216
|0.0303
|358.7492
|357.4810
|PLN/EUR
|4.2406
|-0.1317
|4.2504
|4.2388
|CNY/EUR
|7.9461
|-0.1205
|7.9585
|7.9440
|JPY/EUR
|184.9025
|-0.0041
|185.0668
|184.8137
|JPY/USD
|157.9085
|0.0491
|157.9950
|157.7570
|GBP/EUR
|0.8663
|-0.0058
|0.8670
|0.8657
|CHF/EUR
|0.9156
|-0.0218
|0.9162
|0.9149
|NOK/EUR
|10.7669
|0.2234
|10.7708
|10.7296
|SEK/EUR
|10.9154
|-0.0815
|10.9286
|10.9068
| USD/EUR
|1.1710
|-0.0495
|1.1722
|1.1704
|AUD/USD
|1.3797
|0.0834
|1.3808
|1.3764
|CAD/USD
|1.3706
|-0.0102
|1.3716
|1.3702