Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny

Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny

14.05.2026 11:31
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Ropa zůstává v klidu, dokonce lehce klesla k 106 dolarů. Díky tomu se mírně dolů posunuly také výnosy dluhopisů, přestože je včera a předevčírem znervózněly inflační zprávy ze zámoří. Trhy tak mají prostor věnovat se dalším podpůrným zprávám o technologickém sektoru, jako je výrazně přeupsané IPO Cerebrasu nebo překvapivě dobrý výhled "hvězdy dotcom bubliny" Cisca. 

A podporu si investoři slibují také od návštěvy Donalda Trumpa v Číně. Jak jsme uváděli už včera, ve hře bude řada témat, ale je tu slušná šance, že USA povolí u restrikcí na technologické produkty. To by trhu vyhovovalo, zvláště pokud navíc Čína přislíbí větší aktivitu směrem k řešení zamrzlého konfliktu na Blízkém východě. 

Na programu dnes máme hned několik komentářů z Fedu, ve kterých nás bude nejvíc zajímat aktuální postoj k inflačním rizikům a posledním cenovým statistikám. Vyjdou také americké maloobchodní tržby, které by ale neměly mít velký potenciál hýbat sentimentem. 

Akciové trhy v Evropě během dopoledne slušně rostou, když DAX stoupá o 1,4 pct, AEX a CAC40 jsou +0,6 pct a FTSE100 roste o 0,3 pct. Americké futures naznačují pokračování růstu, když se obchodují pár desetin procenta v zeleném. Eurodolar se konsoliduje lehce nad 1,1700, zlato u 4700 USD. Na koruně ani dnes žádná podstatná změna.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.3225 -0.0424 24.3361 24.3155
CZK/USD 20.7690 -0.0072 20.7855 20.7505
HUF/EUR 358.1216 0.0303 358.7492 357.4810
PLN/EUR 4.2406 -0.1317 4.2504 4.2388
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9461 -0.1205 7.9585 7.9440
JPY/EUR 184.9025 -0.0041 185.0668 184.8137
JPY/USD 157.9085 0.0491 157.9950 157.7570
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8663 -0.0058 0.8670 0.8657
CHF/EUR 0.9156 -0.0218 0.9162 0.9149
NOK/EUR 10.7669 0.2234 10.7708 10.7296
SEK/EUR 10.9154 -0.0815 10.9286 10.9068
USD/EUR 1.1710 -0.0495 1.1722 1.1704
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.3797 0.0834 1.3808 1.3764
CAD/USD 1.3706 -0.0102 1.3716 1.3702
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny




Čtěte více:

Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
14.05.2026 9:14
Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
Americký výrobce čipů pro umělou inteligenci Cerebras Systems využil p...
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
14.05.2026 9:35
Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
Americký Senát potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální ...
Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
14.05.2026 9:38
Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
Japonská automobilka Honda Motor vykázala za uplynulý finanční rok prv...
ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace
14.05.2026 10:42
ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace
ČEZ dnes ráno před otevřením trhu reportoval výsledky za 1Q26, které p...


Váš názor
  • Přidat názor
    ...Bublina se nám hezky nafukuje..
    14.05.2026 15:52

    ..ceny pro běžné Američany výrazně stoupají ...a Zadlužování fed. vlády USA - roste ještě více (!!) ... ale investoři.. to blahosklonně přehlížejí ....rozdíl mezi Main Street versus WallStreet...byl málokdy tak velký...
    SFX
    • Přidat názor
      Re: ...Bublina se nám hezky nafukuje..
      14.05.2026 16:12

      A s čím přiletí Trump? Počítám, že oznámí, že to bylo vynikající setkání, že strýček Si je vynikající chlapík, se kterým si ve všem rozuměli a ekonomika USA díky tomu poletí nahoru. Na to bude reagovat Čína, že to není pravda, že si moc nerozuměli a že skřípli Donaldovi koule do svěráku. Jsem zvědavej na páteční vývoj na US trzích. Mohlo by to být zajímavý....
      qwer
      • Přidat názor
        Jestli Čína uvolní trh
        14.05.2026 16:32

        zkopíruje i zbytek zboží US produkce
        Ticino
Aktuální komentáře
14.05.2026
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard
14:00Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
13:40První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
12:24Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
12:20Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
11:54Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
11:31Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny  
10:42ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace  
10:03UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003561904
9:38Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
9:35Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
9:14Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2026
8:44Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
8:29Čína varovala ohledně Tchaj-wanu, Warsh potvrzen Senátem, Evropa otevře růstem  
7:29ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně
13.05.2026
22:00Americké akciové indexy dosahují historických maxim  
17:12Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
16:09Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem
15:15Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
8:00UK - HDP, q/q
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět