Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem

Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem

13.05.2026 16:09
Autor: ČTK

Ministři energetiky zemí Evropské unie dnes jednali na Kypru mimo jiné o zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností. Uvedl to řecký ministr životního prostředí a energetiky Stavros Papastavru. Firmám vznikly nadměrné zisky v důsledku růstu cen ropy a plynu po vypuknutí války s Íránem. Neformální jednání ministrů se konalo v kyperské metropoli Nikósii, za Evropskou komisi (EK) se schůzky zúčastnil eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen.

Španělská ministryně zodpovědná za energetiku Sara Aagesenová podle agentury Reuters uvedla, že pět zemí EU, včetně Španělska, daň z mimořádných zisků energetických společností podporuje. Jaký byl postoj dalších států, nebylo bezprostředně jasné. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter.

Konflikt na Blízkém východě se vystupňoval na konci února útokem Spojených států a Izraele na Írán. V důsledku toho je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zemí kolem Perského zálivu. Cena ropy Brent, která se do února pohybovala pod 70 dolary za barel, se pak zvýšila vysoko nad 100 dolarů. Těžebním firmám tak vznikly nečekaně vysoké zisky.

Nebylo by to poprvé, co Evropská unie k takové dani sáhla. V roce 2022 přijala mimořádné opatření v reakci na energetickou krizi po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Součástí balíku opatření byla i mimořádná daň z prodeje fosilních paliv, hlavně ropy, plynu a uhlí, a rovněž daň ze zisků rafinerií.

Mimořádnou daň, v angličtině označovanou jako windfall tax, členské státy EU v roce 2022 buď zavedly přímo, nebo si vytvořily ekvivalentní národní daň. Týkalo se to i České republiky, která zavedla mimořádné zdanění energetických a petrochemických firem a také mimořádné zdanění bank.

Eurokomisař Jörgensen na jednání zdůraznil důležitost snížení závislosti Evropy na dovážených fosilních palivech a rovněž potřebu zvýšit využívání cenově dostupné a čisté energie vyrobené v EU. "Energetická bezpečnost, silnější koordinace mezi členskými státy a spolehlivá partnerství jsou pro budoucnost Evropy nezbytné," doplnil ho kyperský ministr energetiky Michael Damianos, jehož země nyní EU předsedá.

Eurokomisař pro energetiku minulý týden uvedl, že se Evropská unie připravuje i na situaci, kdy nastanou problémy se zabezpečením dodávek energií. Může se to stát, zejména u leteckého paliva, zatím se tak ale neděje, dodal tehdy. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v polovině dubna varoval, že Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou zásoby leteckého paliva.

Dnes Jörgensen zopakoval, že EU v krátkodobém horizontu vážný problém s dodávkami leteckého paliva neočekává. "Nemůžeme však vyloučit, že v dlouhodobém horizontu problémy s bezpečností dodávek budou. To vše samozřejmě závisí na situaci na Blízkém východě," dodal.


Čtěte více:

CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13.05.2026 14:17
CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
Czechoslovak Group (CSG) podala návrh na koupi podílu v evropském výro...
Rychlejší růst, lepší marže, větší ambice. Nebius svými výsledky potvrzuje hlad po výpočetní kapacitě
13.05.2026 14:52
Rychlejší růst, lepší marže, větší ambice. Nebius svými výsledky potvrzuje hlad po výpočetní kapacitě
Nebius vstoupil do roku 2026 ve velkém stylu – prudký růst tržeb, skok...
Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb
13.05.2026 15:15
Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb
Včerejší zrychlení spotřebitelské inflace v USA sice přineslo náznaky...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.05.2026
17:12Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
16:09Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem
15:15Výrobní inflace v zámoří vyskočila na 6 procent, posílí spekulace na růst sazeb  
14:52Rychlejší růst, lepší marže, větší ambice. Nebius svými výsledky potvrzuje hlad po výpočetní kapacitě  
14:17CSG chce získat podíl ve výrobci tanků Leopard
13:35Traders Talk: Našponovaní čipaři, levné čínské techy a očekávání od výsledků ČEZ
12:53BYD jedná s evropskými automobilkami o převzetí nevytížených továren
12:04Íránská kontrola Hormuzu a Čína by mohly pomáhat k vyřešení krize
11:07Agentura IEA: Nabídka ropy letos kvůli válce s Íránem nepokryje poptávku
10:59Akcie se odrážejí vzhůru při soustředění na jednání Trump - Si  
10:19Výhled na výsledky: ČEZ čeká slabší kvartál, čistému zisku pomůže konec windfall tax  
8:58Rozbřesk: Těžce zkoušené trhy dluhopisů čelí faktu, že americká inflace bude opět nad čtyřmi procenty
8:52Geopolitika ustupuje Trumpově výpravě do Pekingu, futures jsou v zeleném  
5:54To, co íránskou krizi prohloubilo, může nakonec obsahovat zárodek řešení
12.05.2026
22:02Americké akciové indexy dnes oslabují kvůli korekci polovodičových akcií  
17:45Mag7 nyní, před deseti lety a za deset let
16:25Průmyslové akcie se vezou na AI vlně. Rostoucí korelace ale zároveň zvyšuje jejich zranitelnost
15:16Americká inflace za duben citelně zrychlila, a není to jen o benzínu
14:38Bloomberg: EU zaostává v závodě o suroviny, příkladem je slovenská Trojárová
13:47Jedno téma, obří zisky a rostoucí riziko koncentrace. AI mění akciové trhy v Jižní Koreji a na Tchaj-wanu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
11:00EMU - HDP, q/q
11:00EMU - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - PPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět