Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem

Ministři energetiky zemí Evropské unie dnes jednali na Kypru mimo jiné o zavedení daně z mimořádných zisků energetických společností. Uvedl to řecký ministr životního prostředí a energetiky Stavros Papastavru. Firmám vznikly nadměrné zisky v důsledku růstu cen ropy a plynu po vypuknutí války s Íránem. Neformální jednání ministrů se konalo v kyperské metropoli Nikósii, za Evropskou komisi (EK) se schůzky zúčastnil eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen.
Španělská ministryně zodpovědná za energetiku Sara Aagesenová podle agentury Reuters uvedla, že pět zemí EU, včetně Španělska, daň z mimořádných zisků energetických společností podporuje. Jaký byl postoj dalších států, nebylo bezprostředně jasné. Českou republiku na jednání zastupoval náměstek ministra průmyslu a obchodu Jan Sechter.
Konflikt na Blízkém východě se vystupňoval na konci února útokem Spojených států a Izraele na Írán. V důsledku toho je prakticky zablokovaný Hormuzský průliv, který je klíčovou námořní cestou pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zemí kolem Perského zálivu. Cena ropy Brent, která se do února pohybovala pod 70 dolary za barel, se pak zvýšila vysoko nad 100 dolarů. Těžebním firmám tak vznikly nečekaně vysoké zisky.
Nebylo by to poprvé, co Evropská unie k takové dani sáhla. V roce 2022 přijala mimořádné opatření v reakci na energetickou krizi po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Součástí balíku opatření byla i mimořádná daň z prodeje fosilních paliv, hlavně ropy, plynu a uhlí, a rovněž daň ze zisků rafinerií.
Mimořádnou daň, v angličtině označovanou jako windfall tax, členské státy EU v roce 2022 buď zavedly přímo, nebo si vytvořily ekvivalentní národní daň. Týkalo se to i České republiky, která zavedla mimořádné zdanění energetických a petrochemických firem a také mimořádné zdanění bank.
Eurokomisař Jörgensen na jednání zdůraznil důležitost snížení závislosti Evropy na dovážených fosilních palivech a rovněž potřebu zvýšit využívání cenově dostupné a čisté energie vyrobené v EU. "Energetická bezpečnost, silnější koordinace mezi členskými státy a spolehlivá partnerství jsou pro budoucnost Evropy nezbytné," doplnil ho kyperský ministr energetiky Michael Damianos, jehož země nyní EU předsedá.
Eurokomisař pro energetiku minulý týden uvedl, že se Evropská unie připravuje i na situaci, kdy nastanou problémy se zabezpečením dodávek energií. Může se to stát, zejména u leteckého paliva, zatím se tak ale neděje, dodal tehdy. Výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol v polovině dubna varoval, že Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí kvůli konfliktu na Blízkém východě dojdou zásoby leteckého paliva.
Dnes Jörgensen zopakoval, že EU v krátkodobém horizontu vážný problém s dodávkami leteckého paliva neočekává. "Nemůžeme však vyloučit, že v dlouhodobém horizontu problémy s bezpečností dodávek budou. To vše samozřejmě závisí na situaci na Blízkém východě," dodal.