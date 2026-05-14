ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně

Energetická skupina v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun a dosáhla meziročního růstu čistého zisku o 13 procent, zejména pod vlivem ukončení zdanění neočekávaných zisků, tzv. windfall tax. navyšuje výhled hospodaření na celý rok 2026, hlavními důvody jsou růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu společně s růstem tržních cen energetických komodit.
Provozní výnosy dosáhly 85 miliard korun, což je meziročně o 9 % méně. Provozní zisk před odpisy EBITDA dosáhl 35,3 miliardy korun, meziročně byl o 18 % nižší. Zde podle úřadují zejména dosavadní pokles realizačních cen vyrobené elektřiny - který se nyní obrátil v souvislosti krize v Perském zálivu a promítl se pozitivně do výhledu. Čistý zisk vzrostl o 13 % na 14,5 mld. Kč, to podle firmy zejména vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků, tedy windfall tax. Čistý zisk očištěný dosáhl 13,5 mld. Kč, meziročně o 6 % více.
Skupina navýšila výhled hospodaření na celý rok 2026, ukazatel EBITDA očekává na úrovni 107 až 112 miliard Kč, čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 30 až 34 mld. Kč. Hlavním důvodem navýšení výhledu je růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu a růstu tržních cen energetických komodit.
„Hospodářské výsledky za první čtvrtletí překonaly výchozí očekávání. Přispěl k tomu zejména stabilní provoz výrobních zdrojů, relativně chladná zima a obezřetná nákupní strategie prodejních společností. Po projekčních přípravách se nám podařilo výrazně zvýšit investice do moderní a bezemisní energetiky. Celkem investice dosáhly 16 mld. Kč, což znamená meziročně více jak dvojnásobný růst,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny Daniel Beneš.
Výroba elektřiny meziročně poklesla o 4 % na 13,8 TWh, vlivem delších plánovaných odstávek v Temelíně v souvislosti s přechodem na delší palivový cyklus, což se pozitivně projevilo nejen v roce 2025, ale bude se projevovat i v dalších letech. Naopak výrazně, téměř o 50 %, narostla výroba elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady.
Distribuce elektřiny v distribučním území Distribuce meziročně vzrostla o 4 % na 9,9 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 2 %. Distribuce plynu na území skupiny GasNet vzrostla meziročně o 8 % na 25,5 TWh. Třemi procenty se projevilo chladnější počasí a zbývajících pět procent je důsledkem akvizice společnosti Gas Distribution.
Investice Skupiny v prvním čtvrtletí dosáhly 15,7?mld.?Kč, což je meziročně o 130?% více. "Investiční aktivita směřovala zejména do bezemisních zdrojů, modernizace a posílení distribučních sítí a přípravy strategických energetických projektů. Zahájena byla výstavba ZEVO Mělník," shrnula firma.