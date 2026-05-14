ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně

14.05.2026 7:29, aktualizováno: 14.5. 7:40
Autor: Josef Němeček, Patria Finance

Energetická skupina ČEZ v letošním prvním čtvrtletí vydělala 14,5 miliardy korun a dosáhla meziročního růstu čistého zisku o 13 procent, zejména pod vlivem ukončení zdanění neočekávaných zisků, tzv. windfall tax. ČEZ navyšuje výhled hospodaření na celý rok 2026, hlavními důvody jsou růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu společně s růstem tržních cen energetických komodit.

Provozní výnosy ČEZ dosáhly 85 miliard korun, což je meziročně o 9 % méně. Provozní zisk před odpisy EBITDA dosáhl 35,3 miliardy korun, meziročně byl o 18 % nižší. Zde podle ČEZ úřadují zejména dosavadní pokles realizačních cen vyrobené elektřiny - který se nyní obrátil v souvislosti krize v Perském zálivu a promítl se pozitivně do výhledu. Čistý zisk vzrostl o 13 % na 14,5 mld. , to podle firmy zejména vzhledem k ukončení zdanění neočekávaných zisků, tedy windfall tax. Čistý zisk očištěný dosáhl 13,5 mld. , meziročně o 6 % více.

Skupina ČEZ navýšila výhled hospodaření na celý rok 2026, ukazatel EBITDA očekává na úrovni 107 až 112 miliard , čistý zisk očištěný předpokládá na úrovni 30 až 34 mld. . Hlavním důvodem navýšení výhledu je růst realizačních cen výroby a vyšší objem výroby i těžby v důsledku krize v Perském zálivu a růstu tržních cen energetických komodit.

„Hospodářské výsledky za první čtvrtletí překonaly výchozí očekávání. Přispěl k tomu zejména stabilní provoz výrobních zdrojů, relativně chladná zima a obezřetná nákupní strategie prodejních společností. Po projekčních přípravách se nám podařilo výrazně zvýšit investice do moderní a bezemisní energetiky. Celkem investice dosáhly 16 mld. , což znamená meziročně více jak dvojnásobný růst,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.

Výroba elektřiny meziročně poklesla o 4 % na 13,8 TWh, vlivem delších plánovaných odstávek v Temelíně v souvislosti s přechodem na delší palivový cyklus, což se pozitivně projevilo nejen v roce 2025, ale bude se projevovat i v dalších letech. Naopak výrazně, téměř o 50 %, narostla výroba elektřiny v paroplynové elektrárně Počerady.

Distribuce elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o 4 % na 9,9 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 2 %. Distribuce plynu na území skupiny GasNet vzrostla meziročně o 8 % na 25,5 TWh. Třemi procenty se projevilo chladnější počasí a zbývajících pět procent je důsledkem akvizice společnosti Gas Distribution.

Investice Skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí dosáhly 15,7?mld.?Kč, což je meziročně o 130?% více. "Investiční aktivita směřovala zejména do bezemisních zdrojů, modernizace a posílení distribučních sítí a přípravy strategických energetických projektů. Zahájena byla výstavba ZEVO Mělník," shrnula firma.


 

