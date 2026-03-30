SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s

Praha 27. 3. 2026
POZVÁNKA
představenstvo akciové společnosti
SAB Finance a.s.
se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 247 17 444
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka 16383
(dále jen „Společnost“)
svolává
řádnou valnou hromadu společnosti,
která se bude konat dne 30. 4. 2026 v 11:00 hodin
v sídle Společnosti, na adrese Na Příkopě 969/33, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, vchod A
A. POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Rozhodnutí o schválení individuální účetní závěrky za rok 2025
4. Rozhodnutí o schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
5. Rozhodnutí o změně dividendové politiky
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
7. Rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování
8. Schválení významné transakce se spřízněnou stranou
9. Výběr auditora pro účely ověření individuální a konsolidované účetní závěrky
10. Závěr
B. NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ
2. Volba osob do orgánů valné hromady
Zdůvodnění: Z organizačních důvodů valná hromada zvolí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Jiřího Vodu, LL.M., zapisovatelem Mgr. Petru Látalovou, ověřovateli zápisu Michaelu Mikelovou, DiS. a Vendulu Hirkovou, skrutátory Ing. Jana Bezslezinu, Mgr. Václava Vaňuru a Ing. Dominika Rejzka.
3. Schválení individuální účetní závěrky za rok 2025
Zdůvodnění: Valná hromada rozhodne o schválení individuální účetní závěrky, která je tvořena individuálním výkazem o finanční pozici k 31. 12. 2025, individuálním výkazem o úplném výsledku za období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025, individuálním výkazem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2025, individuálním výkazem o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2025 a přílohou k individuální účetní závěrce.
Individuální účetní závěrka za uvedené období byla schválena představenstvem Společnosti a uveřejněna společně s touto pozvánkou na www.sab.cz. Individuální účetní závěrka byla ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje individuální účetní závěrku za období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.
4. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025
Zdůvodnění: Valná hromada rozhodne o schválení konsolidované účetní závěrky, která je tvořena konsolidovaným výkazem o finanční pozici k 31. 12. 2025, konsolidovaným výkazem o úplném výsledku za období od 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025, konsolidovaným výkazem o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2025, konsolidovaným výkazem o změnách vlastního kapitálu za rok končící 31. 12. 2025 a přílohou ke konsolidované účetní závěrce.
Konsolidovaná účetní závěrka za uvedené období byla schválena představenstvem Společnosti a uveřejněna společně s touto pozvánkou na www.sab.cz. Konsolidovaná účetní závěrka bude k datu konání valné hromady ověřena nezávislým auditorem KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za období 1. 1. 2025 – 31. 12. 2025 tak, jak byla předložena představenstvem Společnosti a publikována na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.
5. Rozhodnutí o změně dividendové politiky
Zdůvodnění: Představenstvo Společnosti navrhuje úpravu dividendové politiky spočívající ve změně frekvence výplaty dividendy z dosavadních dvou výplat ročně na jednu výplatu ročně.
Navrhovaná změna znamená, že v případě schválení distribuce zisku valnou hromadou bude akcionářům rozdělen celý zisk za předchozí rok v jedné dividendě místo rozdělení do dvou částí v průběhu roku. Zároveň tímto dojde ke snížení administrativní a transakční náročnosti spojené s realizací dvou samostatných dividendových výplat během roku a dvou valných hromad, což přinese úsporu nákladů a zjednodušení procesů jak na straně společnosti, tak na straně akcionářů.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje změnu dividendové politiky Společnosti, spočívající ve změně frekvence výplaty dividendy z dosavadních dvou výplat ročně na jednu výplatu ročně.
6. Rozhodnutí o rozdělení zisku
Zdůvodnění: Rozdělení zisku Společnosti podle příslušných ustanovení stanov a zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) náleží do působnosti valné hromady. Návrh na rozdělení zisku předkládá podle příslušných ustanovení stanov a ZOK představenstvo.
Na podkladě hospodářských výsledků Společnosti za rok 2025, sestavené účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2025, navrhuje představenstvo rozdělit zisk po zdanění za rok 2025 ve výši 291.410.505,90 Kč následujícím způsobem:
1) částka ve výši 291.394.745,83 Kč ve prospěch akcionářů.
2) částka ve výši 15.760,07 Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku.
Rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu Společnosti je dle bodu 11.6 stanov Společnosti čtvrtý pracovní den následující po dni konání valné hromady, která rozhodla o rozdělení zisku (dále jen „Rozhodný den“).
V případě schválení rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti budou dále uvedeny podrobné informace o výplatě dividendy na internetových stránkách www.sab.cz v sekci „Pro investory“, a to nejpozději 2 pracovní dny před Rozhodným dnem pro nárok na ni.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje rozdělení zisku Společnosti v celkové výši 291.410.505,90 Kč takto:
1) částka ve výši 291.394.745,83 Kč ve prospěch akcionářů.
2) částka ve výši 15.760,07 Kč ve prospěch účtu nerozděleného zisku.
Dividenda v přepočtu na jednu akcii činí 95,57 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 7. 5. 2026 (čtvrtek). Právo na dividendu tak bude mít pouze osoba, která bude jako akcionář uvedena ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti (ISIN: CZ0009009940) k uvedenému Rozhodnému dni. Dividenda bude splatná k datu 14. 5. 2026. Dividenda bude vyplacena Společností prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., jakožto zprostředkovatele plateb na účet akcionáře uvedený v evidenci zaknihovaných akcií Společnosti.
7. Rozhodnutí o schválení zprávy o odměňování
Zdůvodnění: Za účelem naplnění požadavku právních předpisů valná hromada rozhodne o schválení zprávy o odměňování členů představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti za rok 2025. Auditor KPMG Česká republika Audit, s.r.o., ověřil zprávu o odměňování a závěrem je, že nebyly zjištěny skutečnosti svědčící o tom, že zpráva o odměňování neobsahuje ve všech významných ohledech informace požadované v § 121p odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Zároveň auditor konstatoval, že informace uvedené ve zprávě o odměňování nejsou v rozporu s poznatky, které auditor získal během auditu účetní závěrky.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu o odměňování za rok 2025.
8. Schválení významné transakce se spřízněnou stranou
Zdůvodnění: Společnost zamýšlí v průběhu následujících 8 let uzavírat s mateřskou společností TRINITY Banking Group a.s., IČO: 036 71 518, se sídlem Na Příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20342 (dále také jako „Upisovatel“), jednu nebo více smluv o úpisu dluhopisů (dále jen „Smlouvy o úpisu“), na jejichž základě bude Upisovatel oprávněn upsat dluhopisy ve formě cenného papíru na jméno v listinné podobě.
Účelem realizace úpisu dluhopisů je zajištění dodatečných finančních zdrojů pro další rozvoj podnikatelských aktivit Společnosti. Získané prostředky budou využity zejména k financování obchodních aktivit Společnosti, posílení její likvidní pozice a podpoře dalšího růstu objemu poskytovaných služeb. Emise dluhopisů tak umožní Společnosti flexibilně reagovat na rostoucí poptávku po jejích produktech a současně optimalizovat strukturu financování.
Z pohledu Společnosti uzavírání Smluv o úpisu může nabýt podobu významné transakce/í ve smyslu ustanovení § 121s zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), neboť na základě Smluv o úpisu dojde u Společnosti ke zvýšení dluhů, přičemž souhrnná výše takto vzniklých dluhů vůči Upisovateli uzavřenými v témže účetním období, může v budoucnu přesáhnout 10 % aktiv Společnosti dle její řádné individuální účetní závěrky za předcházející účetní období; proto Společnost předkládá valné hromadě tyto transakce k vyjádření souhlasu.
V rámci Smluv o úpisu budou dohodnuty mimo jiné následující základní parametry:
(i) Smlouvy o úpisu nebudou obsahovat pro Upisovatele podmínky výhodnější, než jaké vyplývají z emisních podmínek.
(ii) Maximální kumulovaná výše emitovaných dluhopisů činí 2 000 000 000 Kč.
(iii) Nastavení úrokové sazby bude reflektovat aktuální tržní podmínky a charakter dlouhodobého financování. Dluhopisy budou úročeny pohyblivou úrokovou sazbou ve výši PRIBOR navýšenou o marži ve výši 2,59 % p.a. Splatnost dluhopisů je stanovena na 8 let od data emise s možností předčasného splacení bez poplatku.
(iv) Součástí dohodnutého ekonomického rámce transakce bude existovat závazek Společnosti nést jednorázový poplatek ve výši 0,3 % za schválení úvěru a vypracování smluvní dokumentace; a průběžný poplatek za připravenost peněžních prostředků ve výši 0,85 % p. a. vyplývající ze smlouvy o úvěru uzavřené Upisovatelem za účelem financování úpisu dluhopisů.
Představenstvo Společnosti má za to, že uzavírání Smluv o úpisu za podmínek uvedených výše a v emisních podmínkách je spravedlivé a přiměřené z pohledu Společnosti a akcionářů, kteří nejsou spřízněnou stranou, zejména proto, že:
(i) prostředky získané z úpisu dluhopisů budou využity k růstu podnikatelských aktivit Společnosti, k podpoře dalšího rozvoje Společnosti a k optimalizaci její bilanční a finanční struktury;
(ii) Společnost získá prostřednictvím úpisu dluhopisů dlouhodobý a předvídatelný zdroj financování, který umožní lépe plánovat peněžní toky a financovat podnikatelské aktivity společnosti v delším časovém horizontu;
(iii) možnost vydávání dluhopisů v tranších po dobu trvání emisních podmínek poskytuje Společnosti flexibilitu při řízení likvidity, kdy Společnost může čerpat financování postupně podle svých aktuálních potřeb a vývoje tržních podmínek;
(iv) sjednání rámce pro uzavírání Smluv o úpisu po dobu 8 let zvyšuje transakční efektivitu a umožňuje Společnosti pružně reagovat na své finanční potřeby, aniž by bylo nutné opakovaně svolávat valnou hromadu pro každou jednotlivou tranši;
(v) ekonomické a právní podmínky dluhopisů jsou předem transparentně vymezeny v emisních podmínkách.
Představenstvo Společnosti předpokládá, že jednotlivé Smlouvy o úpisu bude možné uzavírat průběžně po celou lhůtu k upisování dle emisních podmínek.
Představenstvo Společnosti informovalo dozorčí radu Společnosti o záměru vydat dluhopis a uzavírat Smlouvy o úpisu a o jejich základních podmínkách uvedených výše. Dozorčí rada Společnosti s uzavíráním Smluv o úpisu v uvedeném rámci souhlasí a o tomto výsledku bude valná hromada informována.
Návrh usnesení: Valná hromada uděluje dle ustanovení § 121t zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby Společnost uzavřela jako emitent se společností TRINITY Banking Group a.s., IČO: 036 71 518, se sídlem Na příkopě 969/33, Staré Město, 110 00 Praha jako upisovatelem smlouvy o úpisu dluhopisů až do výše celkové jmenovité hodnoty emise 2.000.000.000 CZK. Tento souhlas se uděluje na dobu lhůty pro upisování dle emisních podmínek dluhopisů SAB Finance, a to až do maximální celkové výše závazků Společnosti odpovídající souhrnu jmenovité hodnoty dluhopisů dle emisních podmínek, úroků z nich plynoucích dle emisních podmínek ve výši PRIBOR + 2,59 % p.a., jednorázového poplatku ve výši 0,3 % za schválení úvěru a vypracování smluvní dokumentace a průběžného poplatku za připravenost peněžních prostředků ve výši 0,85 % p.a., hrazených Společností za upisovatele podle smluv o úpisu. Valná hromada současně pověřuje představenstvo společnosti SAB Finance a.s. provedením všech právních a faktických kroků nezbytných k realizaci emise dluhopisů a uzavření související dokumentace.
9. Výběr auditora pro účely ověření individuální a konsolidované účetní závěrky
Zdůvodnění: Za účelem naplnění požadavku právních předpisů na ověření účetní závěrky Společnosti za rok 2026 auditorem navrhuje dozorčí rada na základě doporučení výboru pro audit, aby provedením ověření individuální a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2026 byla pověřena auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Jedná se o společnost z tzv. „velké čtyřky“ auditorských společností, jejíž ověření bude představovat vysokou míru záruky ohledně věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace Společnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jako auditora k ověření individuální a konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2026 auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
C. DŮLEŽITÉ INFORMACE K ÚČASTI NA VALNÉ HROMADĚ
1. Rozhodný den pro účast na valné hromadě
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě Společnosti je 23. 4. 2026, tzn., že pouze ti akcionáři, kteří jsou zapsáni v seznamu akcionářů – ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií Společnosti vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. k tomuto dni, se mohou účastnit valné hromady.
2. Registrace
• Registrace akcionářů začíná v místě konání valné hromady v 10:00 hodin a bude ukončena v 10:45 hodin.
• Při registraci jsou akcionáři povinni prokázat svou totožnost platným průkazem totožnosti, tj. občanským průkazem či cestovním pasem.
• Osoba oprávněná jednat za právnickou osobu je povinna předložit originál či úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku osvědčujícího existenci právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu ne staršího 3 měsíců.
o Pokud jde o akcionáře z České republiky, bude tímto výpis z obchodního rejstříku.
o Pokud jde o akcionáře ze států EU, bude tímto registrace společnosti vydaná příslušným úřadem, např. soudem.
o Pokud jde o akcionáře z USA, Velké Británie či jiných států, bude tímto příslušný dokument opatřený doložkou – apostilou, jako např. Good Standing Certificate či Incumbency Certificate.
• Zmocněnci předloží originál či úředně ověřenou písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem zapsaného akcionáře.
• Všichni účastníci jsou povinni podepsat seznam přítomných.
• Všechny dokumenty předložené v jiném než českém, slovenském či anglickém jazyce musí být opatřeny úředně ověřeným překladem těchto dokumentů do češtiny.
3. Hlasování
• Hlasování na této valné hromadě je možné pouze formou prezenčního hlasování, a to buď osobně, nebo na základě plné moci.
• Hlasování bude provedeno prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení, které obdrží akcionáři při registraci po podpisu do seznamu přítomných.
4. Plné moci
Zmocněnec musí při registraci doložit plnou moc, která bude písemná, podepsaná oprávněnou osobou a opatřena úředně ověřeným podpisem. Z plné moci musí být zřejmé, zda je udělena jen pro tuto jedinou či pro více valných hromad.
Akcionář může oznámit Společnosti udělení nebo odvolání plné moci také elektronickou formou na adresu valnehromady@sab.cz, přičemž oznámení o zvolení zástupce musí obsahovat originál či úředně ověřenou kopii plné moci převedenou do elektronické podoby formou autorizované konverze (z důvodu formálních požadavků na úřední ověření podpisu zmocnitele) či opatřenou kvalifikovaným elektronickým podpisem zmocnitele.
Vzor plné moci je uveřejněn na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz v sekci pro investory a v podsekci valná hromada 30. 4. 2026 a v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem – kontaktní adresou pro tyto účely je valnehromady@sab.cz.
5. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění
Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu Společnosti, tj. 354.905.812 Kč.
a. Právo hlasovat
• Základní kapitál Společnosti činí 1.183.019.372 Kč a je rozvržen na 3 049 019 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 388 Kč.
• Akcie Společnosti byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s. na trhu Standard Market, ISIN: CZ0009009940.
• S každou akcií Společnosti je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů všech akcionářů Společnosti je tedy 3 049 019.
b. Právo na vysvětlení
• Každý akcionář má právo požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon práv akcionáře na valné hromadě.
• Jakýkoli požadavek akcionáře na vysvětlení na valné hromadě musí být učiněn písemně korespondenčně na adresu sídla Společnosti či e-mailem na: valnehromady@sab.cz nebo ústně po vyzvání předsedou valné hromady.
• Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu.
• Pokud požadované vysvětlení nemůže být poskytnuto z důvodu jeho složitosti přímo na valné hromadě, musí být akcionářům Společnosti poskytnuto do 15 dnů ode dne konání valné hromady. Znění vysvětlení bude dostupné pro akcionáře Společnosti na internetových stránkách Společnosti www.sab.cz.
c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy
• Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady.
• Valná hromada vždy nejprve projedná a rozhodne o návrhu předloženém představenstvem, resp. příslušným orgánem Společnosti (dozorčí radou apod.). Následně valná hromada projedná a rozhodne o návrzích předložených akcionáři, a to v pořadí, jak byly předloženy.
• Pokud je návrh schválen, valná hromada o zbývajících návrzích nehlasuje.
d. Právo podávat protesty
e. Právo kvalifikovaných akcionářů žádat zařazení určité záležitosti na pořad valné hromady
• Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 1 % základního kapitálu) a doručí tuto žádost nejpozději 10 dní před rozhodným dnem pro konání valné hromady, zařadí představenstvo na pořad valné hromady jimi určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.
• V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře bude doručena po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, avšak nejpozději 10 dní před rozhodným dnem, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dní před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, a to v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti.
f. Právo na získání dokumentů vztahujících se k valné hromadě
• Veškeré dokumenty vztahující se k valné hromadě jsou uveřejněny na internetových stánkách Společnosti na adrese: www.sab.cz v sekci „Pro investory“ v podsekci valné hromady, a to po dobu začínající nejméně 30 dnů před a končící 30 dnů po konání valné hromady. Ve stejné době jsou tyto dokumenty zdarma k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech od 9:00 do 17:00 hodin.
6. Dotazy
Jakékoli dotazy týkající se účasti na valné hromadě mohou akcionáři zasílat e-mailem na adresu valnehromady@sab.cz.
(komerční sdělení)