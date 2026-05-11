ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

11.05.2026 13:36
Autor: Redakce, Patria.cz

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 27. dubna 2026

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 12. května 2026 půlroční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 12. listopadu 2024 v zahraničí:

- Úrokový výnos EUR 923.150,28 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 70.000.000,00, splatné v roce 2030,

- ISIN XS2937301997

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 27. 04. 2026.

Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 30. dubna 2026

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. května 2026 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. a 16. listopadu 2023 v zahraničí:

Tranše 1

- Úrokový výnos EUR 549.797,50 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 45.000.000,00, splatné v roce 2028,

- ISIN XS2721063555

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 30. 04. 2026.

Tranše 2

- Úrokový výnos EUR 61.088,61 (float rate)

z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange

v celkové nominální hodnotě EUR 5.000.000,00, splatné v roce 2028,

- ISIN XS272106355

Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 30. 04. 2026.


