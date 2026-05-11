ČEB, a.s.: Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 27. dubna 2026
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 12. května 2026 půlroční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných 12. listopadu 2024 v zahraničí:
- Úrokový výnos EUR 923.150,28 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 70.000.000,00, splatné v roce 2030,
- ISIN XS2937301997
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 27. 04. 2026.
Informace o výplatě výnosu s rozhodným dnem 30. dubna 2026
Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 15. května 2026 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. a 16. listopadu 2023 v zahraničí:
Tranše 1
- Úrokový výnos EUR 549.797,50 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 45.000.000,00, splatné v roce 2028,
- ISIN XS2721063555
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 30. 04. 2026.
Tranše 2
- Úrokový výnos EUR 61.088,61 (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 5.000.000,00, splatné v roce 2028,
- ISIN XS272106355
Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 30. 04. 2026.
(komerční sdělení)