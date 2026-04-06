Detail - články  

S&P 500 rostl čtvrtým dnem v řadě; čeká se na Trumpovo ultimátum

06.04.2026 22:00
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy během Velikonočního pondělí mírně rostly, a tak si index S&P 500 připsal již čtvrtý růst v řadě. Současným trhem hýbou především dvě emoce v podobě naděje a strachu, když v posledních dnech převládly naděje na blízké ukončení konfliktu v Iránu. Žádné dnešní indicie k optimismu ale investory nevedly, když poslední návrh na dočasné složení zbraní Irán odmítl s tím, že dává přednost permanentnímu ukončení této války. Trump na druhé straně uvedl, že jakákoliv dohoda o složení zbraní musí zahrnovat záruku na volný průjezd lodí Hormuzským průlivem. Trump zároveň potvrdil své ultimátum, že pokud Irán neodblokuje Hormuzský průliv do úterního večera, hrozí mu ze strany USA mohutný útok na jeho klíčovou infrastrukturu. 

Vzhledem ke geopolitické nejistotě dnes poněkud zapadla zajímavá čísla z americké ekonomiky, kde byl zveřejněný index aktivity ISM ve službách za březen. Tento index minulý měsíc poklesl z 56,1 bodu na 54 b., zatímco analytický konsensus činil 54,9 b. Z pohledu korporátních zpráv byl dnešní den velice klidný. Za zmínku stojí doporučení analytiků Morgan Stanley, kteří potvrdili své nákupní doporučení pro akcie Western Digital a Seagate. Akcie Seagate Technology posílily dokonce o více než 5 %.




