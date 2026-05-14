Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %

14.05.2026 22:01
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy dnes opět potvrdily svou výtečnou kondici, když index S&P 500 potřetí v tomto týdnu zavřel na svých historických maximech, zatímco index DJIA se dostal na nové maximum poprvé od února. Index S&P 500 posílil o 0,8 %, a tak poprvé pokořil hranici 7 500 bodů. Prezident Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem a prohlášení amerického prezidenta ohledně této schůzky vyznívají poměrně optimisticky. Oba představitelé svých zemí se dokonce domluvili na svém dalším setkání, tentokrát v USA. Toto setkání přineslo radost investorům ve společnosti Nvidia a Boeing, když hlavy těchto dvou mocností domluvily odběr jejich zboží ze strany čínských firem. Maloobchodní tržby v USA v dubnu rostly solidním 0,5% tempem přesně v souladu s analytickým konsensem, a tak tato čísla nepřinesla žádnou výraznější reakci. 

Suverénním vítězem v rámci indexu S&P 500 se staly akcie Cisco Systems, které po zveřejnění svých čtvrtletních výsledků rostly až o 15 %, což představuje nejsilnější růst od roku 2011. Investoři bedlivě sledovali IPO společnosti Cerebras Systems, která se specializuje na výrobu čipů pro umělou inteligenci. Akcie společnosti Cerebras při svém debutu na burze posílily o 68 %, když tato firma si na burzu došla pro 5,5 mld. USD. To z ní činí největší letošní IPO. 




Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
14.05.2026
22:01Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %  
15:45Vrací se protiinflační dluhopisy, stát si plánuje půjčit 20 miliard
14:00Strnad: Investoři CSG podhodnocují, pochybnosti o výrobních kapacitách jsou nesmysl
13:40První malý modulární reaktor v Česku může být v Moravskoslezském kraji, prohlásil Havlíček
12:24Karman: Příliš mnoho elektromobilů, příliš málo zákazníků. Evropské automobilky to může stát miliardy
12:20Unikátní korunové ETFko na světové akcie už zítra poprvé zamíří do Pravidelných investic. Co nabízí další dvě desítky nováčků?
11:54Primoco UAV SE: Pozvánka na valnou hromadu společnosti
11:31Trhům pomáhá vzhůru IPO Cerebrasu, výhled Cisca i naděje na dobré zprávy z Číny  
10:42ČEZ má za sebou silný start roku, klíčovým tématem zůstává restrukturalizace  
10:03UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o čtvrté výplatě úrokového výnosu, ISIN CZ0003561904
9:38Japonská automobilka Honda vykázala první celoroční ztrátu za téměř 70 let
9:35Novým šéfem centrální banky USA bude Kevin Warsh, potvrdil ho Senát
9:14Největší letošní burzovní debut v USA: výrobce AI čipů Cerebras Systems získal 5,55 miliardy dolarů
8:54ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky hospodaření za I. čtvrtletí 2026
8:44Rozbřesk: Vláda si otevírá dveře k dluhovému eldorádu
8:29Čína varovala ohledně Tchaj-wanu, Warsh potvrzen Senátem, Evropa otevře růstem  
7:29ČEZ zvyšuje celoroční výhled na krizi v Zálivu a růstu tržních cen. Zisk podpořil konec windfall daně
13.05.2026
22:00Americké akciové indexy dosahují historických maxim  
17:12Co přinese nový šéf Fedu akciovému trhu?
16:09Ministři energetiky EU jednali o dani z mimořádných zisků energetických firem

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - Empire State Manufacturing index
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět