Na rekord se už vyšplhal i DJIA; Cerebras při svém debutu +68 %

Americké akciové trhy dnes opět potvrdily svou výtečnou kondici, když index S&P 500 potřetí v tomto týdnu zavřel na svých historických maximech, zatímco index DJIA se dostal na nové maximum poprvé od února. Index S&P 500 posílil o 0,8 %, a tak poprvé pokořil hranici 7 500 bodů. Prezident Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem a prohlášení amerického prezidenta ohledně této schůzky vyznívají poměrně optimisticky. Oba představitelé svých zemí se dokonce domluvili na svém dalším setkání, tentokrát v USA. Toto setkání přineslo radost investorům ve společnosti a , když hlavy těchto dvou mocností domluvily odběr jejich zboží ze strany čínských firem. Maloobchodní tržby v USA v dubnu rostly solidním 0,5% tempem přesně v souladu s analytickým konsensem, a tak tato čísla nepřinesla žádnou výraznější reakci.
Suverénním vítězem v rámci indexu S&P 500 se staly akcie Systems, které po zveřejnění svých čtvrtletních výsledků rostly až o 15 %, což představuje nejsilnější růst od roku 2011. Investoři bedlivě sledovali IPO společnosti Cerebras Systems, která se specializuje na výrobu čipů pro umělou inteligenci. Akcie společnosti Cerebras při svém debutu na burze posílily o 68 %, když tato firma si na burzu došla pro 5,5 mld. USD. To z ní činí největší letošní IPO.