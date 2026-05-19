Detail - články  
Wall Street zpomalila: technologie se ocitly pod tlakem, trh řeší sazby a valuace společností

19.05.2026 22:02
Autor: Jaromír Strnad, Patria Finance

Americké akcie vstoupily do dnešního obchodování v opatrném režimu a držely se spíše zkrátka. Po předchozích silnější rally se investoři opět začaly více soustředit na rostoucí výnosy dluhopisů, přetrvávající inflační tlaky a otázku, zda jsou současné valuace technologických firem stále udržitelné.

Největší tlak dnes dopadal především na růstové a technologické akcie, zatímco defenzivnější část trhu zůstala relativně stabilní.

Hlavním tématem posledních dní by „strašák“ jménem výnos dluhopisů, tedy bezpečnější aktivum, než jsou například akcie technologického indexu. Výnos 10letého státního dluhopisu USA se dnes posunul výše o cirka 1,74 % na 4,67 % a Výnos 30letého státního dluhopisu USA vzrostl cca. o 1 % a posunul se již nad psychologickou hranici 5 %.

Indexy velké trojky se po většinu dne držely kolem červených čísel, kdy průmyslový Dow Jones Industrial Average oslabil přibližně o 0,8 %, průměr S&P 500 si vedl obdobně a nejslabší výkon v průběhu seance prokázal technologický Nasdaq Composite, který umazal okolo 1,0 %.

Dnešní obchodování naznačilo důležitý posun, a to že AI téma ještě zdaleka nekončí, ale trh začal řešit zásluhy dosavadního růstu. Tedy že, investoři přestávají hledět pouze na tempo expanze, ale stále více se hlavními tématy stávají valuace, cash flow či udržitelnost růstu v prostředí vyšších sazeb.

Předchozí řádky jdou taktéž shrnout do jedné věty, a to že investoři začali více rozlišovat mezi fundamentálně silnými firmami a příběhy „čistě momentum“.



