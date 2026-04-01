Trump má v noci říct, jak dál s Íránem. Trhy mezitím zůstávají v euforii

Na včerejší rally navázaly akciové trhy v Asii a opět se přidává také Evropa, kde klíčové indexy stoupají asi o 1,3-2,5 procenta. Vedle toho to zatím vypadá na pokračování růstu také odpoledne na Wall Street. Tržní euforii podtrhává pokračující pokles dluhopisových výnosů, růst eura nad 1,1600 či stoupající ceny zlata, které se obchoduje na 4725 USD. Ropa Brent spadla skoro na 98 dolarů, načež se odráží na 102. To je však stále slušný pokles od pondělka. Klíčovým tématem zůstává Írán, přičemž optimismus propukl po včerejší zprávě, že se USA do 2-3 týdnů možná stáhnou bez ohledu na zavřený Hormuzský průliv.
Reakce na prvních náznacích obratu situace bývá nejsilnější, přesto na trhy stále číhá řada nástrah. První je už samotný postoj Donalda Trumpa, který se jak známo mění velmi dynamicky. Trump má v noci na zítřek (21:00 východního času) vystoupit s důležitým prohlášením k Íránu. Bude to potvrzení, že válka se chýlí ke konci, nebo naopak další hrozba či ultimátum? Vojenské jednotky mířící do oblasti sice zdaleka nestačí na velkou invazi, ale na dílčí operace ano a jejich přítomnost může být využita k nátlaku.
Velkou otázkou je, zda Trump opravdu vycouvá z požadavku na uvolnění Hormuzského průlivu, který byl dosud v jeho prohlášeních naprosto stěžejní. Obnovení toku energií a zboží samozřejmě zůstává klíčové pro zmírnění dopadů na ceny pohonných hmot, inflaci i ekonomiku. Vůbec přitom neplatí, že se Hormuz netýká Spojených států, naopak skrze globální trhy přímo ovlivňuje americkou inflaci a potažmo Trumpovu politickou pozici. Trump by tedy musel důvěřovat asijským či evropským zemím, že se s Íránem nějak domluví.
A právě ekonomické důsledky jsou další problém. Škody už byly napáchány, a i kdyby válka měla za 2-3 týdny skončit, ještě dál narostou. Bude třeba aktualizovat k horšímu výhledy pro inflaci i ekonomický růst ve světě (což se už děje), přičemž stále nevíme, v jakém režimu vlastně doprava do a z Perského zálivu bude probíhat a kdy se vrátí k normálu.
Termínový trh s ropou velmi silně sází na budoucí propad cen, tj. trh je v silném kontangu. Ropu přitom drží relativně dole uvolňování zásob či postupné dojíždění plných tankerů do svých destinací. Tato pomoc se brzy vyčerpá, takže ve zmiňovaných 2-3 týdnech, o které se válka ještě nejspíš prodlouží, může stále dojít k otřesům na trhu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:16 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5360
|-0.0688
|24.5637
|24.5095
|CZK/USD
|21.1635
|-0.4094
|21.2505
|21.1200
|HUF/EUR
|382.8184
|-0.5226
|385.4699
|381.3233
|PLN/EUR
|4.2861
|-0.0619
|4.2905
|4.2818
|CNY/EUR
|7.9712
|0.0017
|7.9887
|7.9553
|JPY/EUR
|183.8140
|0.2181
|184.1061
|183.4131
|JPY/USD
|158.6375
|-0.0913
|159.0135
|158.2765
|GBP/EUR
|0.8725
|-0.1030
|0.8743
|0.8718
|CHF/EUR
|0.9203
|-0.3584
|0.9241
|0.9190
|NOK/EUR
|11.2012
|-0.0004
|11.2356
|11.1809
|SEK/EUR
|10.8729
|-0.6565
|10.9441
|10.8622
| USD/EUR
|1.1592
|0.3259
|1.1612
|1.1553
|AUD/USD
|1.4413
|-0.5314
|1.4499
|1.4382
|CAD/USD
|1.3892
|-0.1265
|1.3921
|1.3887