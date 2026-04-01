Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  
Trump má v noci říct, jak dál s Íránem. Trhy mezitím zůstávají v euforii

Trump má v noci říct, jak dál s Íránem. Trhy mezitím zůstávají v euforii

01.04.2026 11:20
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Na včerejší rally navázaly akciové trhy v Asii a opět se přidává také Evropa, kde klíčové indexy stoupají asi o 1,3-2,5 procenta. Vedle toho to zatím vypadá na pokračování růstu také odpoledne na Wall Street. Tržní euforii podtrhává pokračující pokles dluhopisových výnosů, růst eura nad 1,1600 či stoupající ceny zlata, které se obchoduje na 4725 USD. Ropa Brent spadla skoro na 98 dolarů, načež se odráží na 102. To je však stále slušný pokles od pondělka. Klíčovým tématem zůstává Írán, přičemž optimismus propukl po včerejší zprávě, že se USA do 2-3 týdnů možná stáhnou bez ohledu na zavřený Hormuzský průliv.

Reakce na prvních náznacích obratu situace bývá nejsilnější, přesto na trhy stále číhá řada nástrah. První je už samotný postoj Donalda Trumpa, který se jak známo mění velmi dynamicky. Trump má v noci na zítřek (21:00 východního času) vystoupit s důležitým prohlášením k Íránu. Bude to potvrzení, že válka se chýlí ke konci, nebo naopak další hrozba či ultimátum? Vojenské jednotky mířící do oblasti sice zdaleka nestačí na velkou invazi, ale na dílčí operace ano a jejich přítomnost může být využita k nátlaku.

Velkou otázkou je, zda Trump opravdu vycouvá z požadavku na uvolnění Hormuzského průlivu, který byl dosud v jeho prohlášeních naprosto stěžejní. Obnovení toku energií a zboží samozřejmě zůstává klíčové pro zmírnění dopadů na ceny pohonných hmot, inflaci i ekonomiku. Vůbec přitom neplatí, že se Hormuz netýká Spojených států, naopak skrze globální trhy přímo ovlivňuje americkou inflaci a potažmo Trumpovu politickou pozici. Trump by tedy musel důvěřovat asijským či evropským zemím, že se s Íránem nějak domluví.

A právě ekonomické důsledky jsou další problém. Škody už byly napáchány, a i kdyby válka měla za 2-3 týdny skončit, ještě dál narostou. Bude třeba aktualizovat k horšímu výhledy pro inflaci i ekonomický růst ve světě (což se už děje), přičemž stále nevíme, v jakém režimu vlastně doprava do a z Perského zálivu bude probíhat a kdy se vrátí k normálu.

Termínový trh s ropou velmi silně sází na budoucí propad cen, tj. trh je v silném kontangu. Ropu přitom drží relativně dole uvolňování zásob či postupné dojíždění plných tankerů do svých destinací. Tato pomoc se brzy vyčerpá, takže ve zmiňovaných 2-3 týdnech, o které se válka ještě nejspíš prodlouží, může stále dojít k otřesům na trhu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:16 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5360 -0.0688 24.5637 24.5095
CZK/USD 21.1635 -0.4094 21.2505 21.1200
HUF/EUR 382.8184 -0.5226 385.4699 381.3233
PLN/EUR 4.2861 -0.0619 4.2905 4.2818
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9712 0.0017 7.9887 7.9553
JPY/EUR 183.8140 0.2181 184.1061 183.4131
JPY/USD 158.6375 -0.0913 159.0135 158.2765
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8725 -0.1030 0.8743 0.8718
CHF/EUR 0.9203 -0.3584 0.9241 0.9190
NOK/EUR 11.2012 -0.0004 11.2356 11.1809
SEK/EUR 10.8729 -0.6565 10.9441 10.8622
USD/EUR 1.1592 0.3259 1.1612 1.1553
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4413 -0.5314 1.4499 1.4382
CAD/USD 1.3892 -0.1265 1.3921 1.3887
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

Pozn. Aktuální kurzy měn najdete v sekci Měny&Sazby - Online - Měny


Čtěte více:

Trump chce konec války do tří týdnů, futures letí nahoru. Optimismus mírní Lagardeová, která varuje před dlouhodobými dopady
01.04.2026 8:57
Trump chce konec války do tří týdnů, futures letí nahoru. Optimismus mírní Lagardeová, která varuje před dlouhodobými dopady
Americký prezident hovoří o ukončení války s Íránem během dvou až tří ...
FRESH živě: Ekonomické a tržní dopady íránské války
01.04.2026 9:50
FRESH živě: Ekonomické a tržní dopady íránské války
Válka na Blízkém východě trvá už pět týdnů, což má negativní dopad na ...
Evropské akcie posilují díky naději na deeskalaci na Blízkém východě
01.04.2026 10:55
Evropské akcie posilují díky naději na deeskalaci na Blízkém východě
Evropské akcie dnes zahájily obchodování prudkým růstem. Posilují díky...


Váš názor
  • Přidat názor
    Velikonocni masakr?
    02.04.2026 6:12

    We're going to hit the extremely hard during the next two to three weeks. We're going to bring them back to the stone ages, where they belong." - Trump
    Ai-kun
  • Přidat názor
    Ale na apríl mi to už nevadí..
    01.04.2026 16:37

    Oranžová hlava něco řekne.
    Ticino
  • Přidat názor
    Ty jeho plky vždy vše ještě zhorší...
    01.04.2026 16:07

    15:56 Írán: Hormuzský průliv se neotevře na základě "absurdního" chování Donalda Trumpa (Bloomberg)
    Ticino
  • Přidat názor
     
    01.04.2026 14:53

    Neni moc dulezity co rekne, ale co pak udela, a to jeste nevi ani on sam. Zatim to spis vypada jako hra o cas a retoricka manipulace trhu. Je jisty jen ze v oblasti dal hromadi vojaky, uz pres 50000. Zacinaji byt pochybnosti o zverejnovanych cisel ztrat. Na americke zakladny dopadaji rakety kazdy den, na dnesek Iran pry zasahl ubytovnu s 80 americkymi vojaky v Bahrajnu a vcera misto s 200 v Emiratech. byl by skoro zazrak, kdyby to bylo 2 tydny porad jen 13
    Ai-kun
    • Přidat názor
      krestanske obskurni denominace v US uz podle me uz rozhodli za trumpa
      01.04.2026 16:02

      tenhle elektorat ho vynesl do jeho uradu a rekl bych ze jejich zbozne prani je zazit skutecne krvave velikonoce - at uz tramp rekne co chce
      eple
  • Přidat názor
    tak jak je to s tím Íránem?
    01.04.2026 14:16

    www.facebook.com/reel/2147464776025150/
    Kočičák
Aktuální komentáře
05.04.2026
10:07Víkendář: Možná je načase, aby se Švédsko připojilo k euru
04.04.2026
10:04Víkendář: Pro a proti členství v eurozóně
03.04.2026
16:16Pár poznámek k chování zlata
11:33Perly týdne: Ztratily automobilky kontakt s reálnými lidmi?
10:36Přehled (ne)obchodování na trzích přes Velikonoce 2026
8:09Tržní houpačka pokračuje. Barclays radí zaměřit se na defenzivu a vybírá konkrétní tituly  
02.04.2026
22:00Trump i nadále hrozí tvrdými útoky  
17:17Jak daleko je akciový trh od skutečného pesimismu?
15:22Státy Perského zálivu zvažují nové ropovody, aby se vyhnuly Hormuzu
15:04Tvrdý pád perly maďarské burzy 4iG. Trh zpochybňuje byznys postavený na Orbánově moci
13:38Vláda zastropuje marže distributorů paliv a sníží spotřební daň u nafty
13:11Yardeni si myslí, že sazby se letos nezmění a „na paniku už je pozdě“. Slok nevěří v růst sazeb
11:56Česká spořitelna a.s.: Výroční zpráva za rok 2025
11:41ČEZ, a.s.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu
11:22Náskok Novo Nordisku je pryč. Eli Lilly dostala zelenou a na trh posílá svou první pilulku na hubnutí
9:23Rozbřesk: Nižší růst ekonomiky, nižší daňové inkaso pro státní rozpočet
8:45Trump opět eskaluje hrozby Íránu, padají naděje na brzký konec války i futures. Ropa nad 107 dolary za barel  
6:03Bloomberg Intelligence: Deset akcií, které mají v Q2 největší potenciál překvapit  
01.04.2026
22:03Akcie rostly díky naději na konec války, ropa oslabila  
17:27Největší současný mýtus o americké ekonomice?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět