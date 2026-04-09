Ředitel Mercedes-Benz: Cesta vede přes elektromobily i spalovací motory, auta se stávají životním prostorem

Ředitel automobilky Mercedes-Benz Ola Källenius v rozhovoru pro Yahoo Finance řekl, že „letos se oslavuje 140. výročí vzniku prvního automobilu“. Zakladatelé jeho společnosti pak podle ředitele od začátku kladli důraz na detail a kvalitu. Redaktorovi, který vlastní automobil této značky, pak poradil, aby jej neprodával, jednou jej budou mít jeho děti a „jeho hodnota bude jistě vyšší než nyní“.
Källenius hovořil o tom, že Mercedes používá nejnovější technologie, ale ty musí sloužit člověku, nejsou ve vozech samy pro sebe. Vždy byl přitom kladen důraz na interiér, ale spíše se uvažovalo směrem zvenku dovnitř. Dnes podle experta začíná převažovat opačný přístup, uvažuje se „od vnitřku směrem ven“. Automobil se totiž stává životním prostorem lidí a ti se v něm musí cítit jako doma. Jsou ale budoucností aut a jejich interiérů obrazovky? Källenius odpověděl, že cílem je u jeho firmy poskytnout informace spojené s jízdou a také umožnit lehký přístup k ovládání vozu a spolujezdcům nabídnout věci jako zábava. „Je to zábavní centrum, je to kancelář.“
Na dotaz týkající se elektromobility Källenius odpověděl, že jeho společnost je aktivní po celém světě, a ne každý trh a země má stejné cíle ve vztahu k dosažení nulových emisí automobilů. Zatímco rychlost pohybu tímto směrem může být rozdílná, celkový směr je jasný a tím jsou právě nulové emise. Mercedes se tím řídí a bylo by strategickou chybou odklánět se od vývoje elektromobilů kvůli tomu, že nyní dochází k určitému zpomalení posunu tímto směrem. Musí tak „dělat obě věci“. Tedy mít nabídku pro trhy, kde bude hrát stále výraznou roli spalovací motor, ale zároveň neztratit tah na elektromobilitu.
„Od pondělí do pátku, když jezdíte hlavně do práce, jezdíte elektromobilem,“ na delší cesty je lepší vůz se spalovacím motorem. Tak podle ředitele vypadá současné uvažování o elektromobilech. Pak hovořil o tom, že jedním z největších plusů jeho práce je možnost řídit prototypy vozidel. A navázal s tím, že první automobilový závod se jel v roce 1894 a vyhrál vůz vyrobený s motorem firmy . A sportovní aktivity ukazují, že „někdy vyhráváte, někdy se ženete za tím, kdo je první.“
K tématu autonomního řízení ředitel řekl, že v tuto technologii jeho firma silně věří. Zmínil v této souvislosti spolupráci mezi Mercedesem a společnostmi a Uber, která by měla ústit v nabídku služby „robotického řidiče“. Cílem přitom není vybírat si mezi autonomií a dobrým pocitem ze řízení vozidla. Podle ředitele by měl vůz nabízet obojí. Tedy tradiční řízení i možnost zmáčknout knoflík a využít toho, že vůz někoho odveze až domů. Třeba v případě, že je hodně unavený.