Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru

31.03.2026 11:17
Autor: Tomáš Vlk, Patria Finance

Vysoká nejistota kolem války v Íránu zůstává, nové zprávy chodí skoro každý den, ovšem stále je otázkou, nakolik se na ně můžeme spolehnout. Ještě včera americký prezident Trump hrozil, že nechá vybombardovat íránské elektrárny a možná i odsolovací stanice, pokud nebude otevřen Hormuzský průliv. Dnes podle WSJ naopak zvažuje, že se z války stáhne i se zavřeným Hormuzem...

Těžko říct, jestli je to jen další z chvilkových nápadů, a zítra bude zase vše jinak. Podle nás ale protahování íránské krize musí Trumpovi výrazně vadit a cestu ven začal hledat už záhy po začátku vojenské kampaně. Na druhou stranu, vadí mu to opravdu tolik, že je ochoten přiznat faktickou porážku? A přineslo by stažení USA něco trhům, pokud zůstane zablokovaná cesta do Perského zálivu?

Z tržního pohledu by bylo jakékoli omezení bombardování a ostřelování podle nás pozitivní. Pokud se USA stáhnou, Írán si ponechá kontrolu nad Hormuzem, možná by začal vybírat poplatky za průjezd, ale je tu šance na odblokování. Navíc by ukončení náletů otevřelo cestu k vyjednávání. Ekonomické škody sice už byly napáchány, mířili bychom ale k jejich omezení. To jsou momentálně určitě lepší vyhlídky než gradující energetická krize při protahování konfliktu, pozemní operaci, nebo dokonce vzájemných útocích na energetickou infrastrukturu.

Inflace v eurozóně podle předběžných dat v březnu poskočila na 2,5 z 1,9 procenta. Na vině jsou hlavně energie. Jádrová inflace ale mírně klesla na 2,3 pct. Data jsou desetinku pod konsensem, takže efekt Íránu zatím není tak velký, jak se čekalo. A nedochází ani k promítání dražších energií do dalších oblastí, což je ovšem otázka času. Data lze hodnotit mírně pozitivně.

Růst evropských akcií se během dopoledne zvýrazňuje. Index DAX je o procento výš, FTSE100 stoupá o 0,7 pct, CAC40 roste o 0,5 procenta a AEX přidává zatím jen 0,3 pct. Futures v zámoří jsou v zeleném asi o 0,9 pct. Dluhopisy na tom nejsou špatně, ale po včerejším výrazném poklesu jejich výnosy už míří dolů jen drobně. Eurodolar je zhruba na svém, když se obchoduje u 1,1470. Zlato mírně navyšuje zisky, výraznější růst pak sledujeme na stříbře.

Odpoledne je na programu index aktivity z Chicaga, otevřené pracovní pozice v rámci americké zprávy JOLTS a večer vystoupí několik bankéřů z Fedu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:15 SEČ:
Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CZK/EUR 24.5224 -0.1255 24.5660 24.5190
CZK/USD 21.3835 -0.1541 21.4440 21.3595
HUF/EUR 385.9175 -0.6797 388.8425 385.4735
PLN/EUR 4.2884 -0.0408 4.2925 4.2821
Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
CNY/EUR 7.9203 -0.0582 7.9436 7.9136
JPY/EUR 182.9260 -0.1248 183.5903 182.8611
JPY/USD 159.5140 -0.1249 159.9715 159.4865
USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
GBP/EUR 0.8680 -0.1709 0.8702 0.8678
CHF/EUR 0.9175 0.0982 0.9181 0.9156
NOK/EUR 11.2220 0.4912 11.2619 11.1504
SEK/EUR 10.9494 0.0178 10.9780 10.9370
USD/EUR 1.1468 0.0065 1.1492 1.1448
Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum
AUD/USD 1.4573 -0.1610 1.4632 1.4547
CAD/USD 1.3940 0.1304 1.3943 1.3917
* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

* vůči závěru evropského obchodování z předchozího dne

 
 
 

Čtěte více:

Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený
10.03.2026 12:11
Konflikt s Íránem může podle Trumpa brzy skončit. Hormuz ale zůstává uzavřený
Konflikt na Blízkém východě by mohl podle amerického prezidenta Donald...
Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
16.03.2026 11:03
Ropa dál zdražuje, Trump vyzývá ostatní země k ochraně Hormuzského průlivu
Krize na Blízkém východě pokračuje už třetím týdnem a s ní dál trvá i ...
Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
23.03.2026 12:38
Trump chválí jednání s Íránem a odkládá útoky na energetiku
Donald Trump oznámil, že nařídil ministerstvu obrany odložit útok na í...
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
23.03.2026 16:14
PODCAST Týdenní výhled: Trump vystrašil trhy ultimátem Íránu, ale znovu otočil
Donald Trump opět předvádí svou typickou hru - nejprve vystrašit a pot...


Váš názor
    31.03.2026 11:48

    Potřebuje ukolébat ajatoláhy. A pak zničeho nic udeří. Tak jako vždycky...
    qwer
    Trump je už hrozně čitelný,
    31.03.2026 11:28

    prostě potřebuje doprodat zbytek portfolia před pozemní invazí
    Ticino
Aktuální komentáře
31.03.2026
13:08CSG koupila 49procentní podíl v rakouské firmě HDS
12:53Goldman Sachs: Rekordní shorty otevírají prostor pro prudký odraz akcií, ale rizika se obrací směrem vzhůru  
12:30Inflace v eurozóně vzrostla na 2,5 procenta
11:36ČSÚ potvrdil loňský růst HDP o 2,6 %. Česká ekonomika má za sebou nejrychlejší rok od 2022
11:17Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru  
11:02Wilson: Korekce na S&P 500 se blíží svému konci, ale zůstávají tu rizika na straně sazeb  
9:35Michal Strnad z CSG posílil kontrolu nad Tatrou. Jelínkův podíl koupil za více než 600 milionů korun
9:29Ifo: Íránský konflikt dopadá na německý průmysl. Největší hrozbou jsou ceny energií a logistika
9:22Rozbřesk: Íránský konflikt zvyšuje tlak na evropský automotive, sektor čelí zdražení vstupů i slabší poptávce
8:52Dnes vyjde zpřesněné HDP, Trump údajně uvažuje o ukončení války i bez volného Hormuzu a Fed má prostor jen pozorovat  
6:03Proč zlato i akcie obranných společností po propuknutí války oslabily?  
30.03.2026
22:02Wall Street zůstává pod tlakem: Energie nestačí, technologie táhly trh níže  
18:25Další (ne)recese a signály trhu práce
16:56PODCAST Týdenní výhled: Pozornost se přesouvá od inflace k reálné ekonomice  
15:59Íránské útoky na blízkovýchodní hutě způsobily šok na trhu s hliníkem
15:34SAB Finance a.s.: Pozvánka na valnou hromadu SAB Finance a.s
14:45MakroMixér s Liborem Jelenem o eskalaci konfliktu v Íránu, dražších energiích i dopadech na českou ekonomiku
14:40Primoco dodalo drony za 100 milionů Kč španělské Guardia Civil. Plánuje navýšit produkci až na 300 dronů ročně
11:48Dluhopisy se odrážejí ode dna. Investoři zaceňují rizika recese, výnosy klesají  
11:28Sázky na vyšší sazby ustupují, což svědčí akciím i dluhopisům  

Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
