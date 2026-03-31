Trump možná couvá z války, akcie díky tomu míří nahoru

Vysoká nejistota kolem války v Íránu zůstává, nové zprávy chodí skoro každý den, ovšem stále je otázkou, nakolik se na ně můžeme spolehnout. Ještě včera americký prezident Trump hrozil, že nechá vybombardovat íránské elektrárny a možná i odsolovací stanice, pokud nebude otevřen Hormuzský průliv. Dnes podle WSJ naopak zvažuje, že se z války stáhne i se zavřeným Hormuzem...
Těžko říct, jestli je to jen další z chvilkových nápadů, a zítra bude zase vše jinak. Podle nás ale protahování íránské krize musí Trumpovi výrazně vadit a cestu ven začal hledat už záhy po začátku vojenské kampaně. Na druhou stranu, vadí mu to opravdu tolik, že je ochoten přiznat faktickou porážku? A přineslo by stažení USA něco trhům, pokud zůstane zablokovaná cesta do Perského zálivu?
Z tržního pohledu by bylo jakékoli omezení bombardování a ostřelování podle nás pozitivní. Pokud se USA stáhnou, Írán si ponechá kontrolu nad Hormuzem, možná by začal vybírat poplatky za průjezd, ale je tu šance na odblokování. Navíc by ukončení náletů otevřelo cestu k vyjednávání. Ekonomické škody sice už byly napáchány, mířili bychom ale k jejich omezení. To jsou momentálně určitě lepší vyhlídky než gradující energetická krize při protahování konfliktu, pozemní operaci, nebo dokonce vzájemných útocích na energetickou infrastrukturu.
Inflace v eurozóně podle předběžných dat v březnu poskočila na 2,5 z 1,9 procenta. Na vině jsou hlavně energie. Jádrová inflace ale mírně klesla na 2,3 pct. Data jsou desetinku pod konsensem, takže efekt Íránu zatím není tak velký, jak se čekalo. A nedochází ani k promítání dražších energií do dalších oblastí, což je ovšem otázka času. Data lze hodnotit mírně pozitivně.
Růst evropských akcií se během dopoledne zvýrazňuje. Index DAX je o procento výš, FTSE100 stoupá o 0,7 pct, CAC40 roste o 0,5 procenta a AEX přidává zatím jen 0,3 pct. Futures v zámoří jsou v zeleném asi o 0,9 pct. Dluhopisy na tom nejsou špatně, ale po včerejším výrazném poklesu jejich výnosy už míří dolů jen drobně. Eurodolar je zhruba na svém, když se obchoduje u 1,1470. Zlato mírně navyšuje zisky, výraznější růst pak sledujeme na stříbře.
Odpoledne je na programu index aktivity z Chicaga, otevřené pracovní pozice v rámci americké zprávy JOLTS a večer vystoupí několik bankéřů z Fedu.
Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:15 SEČ:
|CZK/EUR
|24.5224
|-0.1255
|24.5660
|24.5190
|CZK/USD
|21.3835
|-0.1541
|21.4440
|21.3595
|HUF/EUR
|385.9175
|-0.6797
|388.8425
|385.4735
|PLN/EUR
|4.2884
|-0.0408
|4.2925
|4.2821
|CNY/EUR
|7.9203
|-0.0582
|7.9436
|7.9136
|JPY/EUR
|182.9260
|-0.1248
|183.5903
|182.8611
|JPY/USD
|159.5140
|-0.1249
|159.9715
|159.4865
|GBP/EUR
|0.8680
|-0.1709
|0.8702
|0.8678
|CHF/EUR
|0.9175
|0.0982
|0.9181
|0.9156
|NOK/EUR
|11.2220
|0.4912
|11.2619
|11.1504
|SEK/EUR
|10.9494
|0.0178
|10.9780
|10.9370
| USD/EUR
|1.1468
|0.0065
|1.1492
|1.1448
|AUD/USD
|1.4573
|-0.1610
|1.4632
|1.4547
|CAD/USD
|1.3940
|0.1304
|1.3943
|1.3917