Zlato vhodné na nákup, akcie ještě nejsou dost levné?

31.03.2026 14:31
Autor: Redakce, Patria.cz

Proč za současného dění zlato neposiluje? Bhaskar Laxminarayan z Julius Baer si myslí, že jde o odraz několika faktorů včetně snahy získat likviditu a toho, že prodeje zlata k tomu mohou sloužit velmi dobře. K tomu si zaspekuloval, že nabídku může v současné době zvedat Rusko. Každopádně stratég doporučuje klientům, aby za současných cen zlato nakupovali, na stříbro má jeho banka doporučení neutrální.

Laxminarayan tíhne k nákupu fyzického zlata u jeho „papírových alternativ“, je pak vhodné využívat volatilitu. Hlavním důvodem pro atraktivitu zlata by měl být posun k multipolárnímu světu. Tedy světu, kde si „každý buduje své vztahy“, což znamená, že zlato bude hrát mnohem vyšší roli než v minulosti. Tuto roli měl teoreticky plnit bitcoin, ale podle experta se naopak přesouvá „na zadní sedadlo“.

Hlavním argumentem pro zlato tedy pro stratéga není inflace, ale změny ve struktuře světové ekonomiky. Zlato považuje za zajímavé i Jeffrey Gundlach z DoubleLine Capital. Ten na CNBC poukázal na růst rizikových spreadů na korporátních dluhopisech v USA i v zahraničí. Nejlépe si od počátku roku vedou komodity. Ty jsou podle investora zajímavé i do budoucna včetně zlata. Současné ceny dokonce představují dobrou příležitost ke koupi, k akciím naopak investor řekl, že „ještě nejsou dost levné“.

 

Eddie Ghabour z Key Advisors Wealth Management na Bloombergu uvedl, že na počátku roku měl velmi pozitivní pohled na akcie, ale od útoku na Írán doporučuje prodávat. Příčinou je očekávané globální stagflační prostředí, v němž se akciím nebude dařit nejlépe. Investoři přitom tento scénář stále podceňují. Ghabour si tedy myslí, že nejlepší je nyní držet hotovost a „bez stresu“ sledovat další vývoj. Akcie totiž bude možné koupit za nižší ceny, než jsou ty současné.

Na nákup je podle experta čas až ve chvíli, kdy bude otevřen Hormuzský průliv, protože jde o dominantní faktor. V akciích by tak měli investoři aktuálně držet maximálně 20 % svého celkového portfolia, je třeba jednat takticky, není namístě kupovat a držet. I kdyby přitom došlo k dohodě mezi USA a Íránem, „škody již byly napáchány,“ inflační tlaky budou vyšší a ekonomický růst nižší. Tyto stagflační tendence se mohou podle experta začít ukazovat poměrně brzy, přinesou tlaky na pokles cen akcií a vyšší výnosy dluhopisů.

Pozice na zlatu expert podle svých slov v posledních dnech snižoval, protože preferoval likviditu. U této komodity čeká na nějaký čas negativní tlaky, budou trvat do té doby, „než se stabilizují sazby a dolar.“ Někdy v květnu ale čeká, že bude opět kupovat. Celkově platí, že „v tomto stagflačním prostředí je zlato vítězem“.

 

Čtěte více:

Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
28.03.2026 8:08
Víkendář: Přehnané predikce dalšího růstu cen ropy?
Hostem Paula Krugmana na jeho Youtube kanálu byl Robin J. Brooks. Ten ...
Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
29.03.2026 8:31
Víkendář: Je řešením embargo na Írán?
Hostem Paula Krugmana na jeho Youtube kanálu byl Robin J. Brooks, kter...


Kalendář událostí
ČasUdálost
3:30Čína - PMI v průmyslu
9:00CZ - HDP, q/q
11:00EMU - Inflace, předběžný odhad, y/y
15:45USA - Index aktivity ISM Chicago
16:00USA - Index spotř. důvěry Conference Board
16:00USA - Nově otevřená prac. místa
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět