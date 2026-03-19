Colt CZ a Explosia prohlubují spolupráci. Poptávka po zbrojní produkci je trojnásobná, kapacity nestačí

Celosvětová poptávka po zbrojním materiálu je od začátku války na Ukrajině přibližně trojnásobná oproti předchozím letům, přičemž výrobní kapacity ji nestíhají pokrývat. Uvedl to ředitel společnosti Colt CZ Defence Solutions Petr Vávra při podpisu memoranda o spolupráci se státní firmou Explosia, která vyrábí trhaviny a munici. Cílem memoranda je posílení spolupráce v oblasti dodávek pro obranu a bezpečnost Česka, sdílení know-how i zajištění nových zdrojů surovin, které jsou na globálních trzích stále hůře dostupné.
„Konflikt mění skladbu poptávky. Zatímco v počátku byl důraz na munici ráže 155 mm, dnes vidíme posun k dronovým systémům,“ uvedl Vávra. Drony obsahují menší množství trhavin, ale vyžadují vysokou efektivitu i v malém objemu.
Skupina Colt dodává zbrojní prostředky do 96 zemí. Mezi zákazníky je i česká armáda. Je to pro ni důležitý referenční zákazník, ale v množství produkce není největší. Pro Explosii, která patří státu, je naopak Armáda ČR ve zbrojní produkci hlavním cílovým odběratelem a k tomu také státy Severoatlantické aliance.
"Snažíme se urychlit náš vývoj produktů tak, abychom je mohli dodávat pro Armádu České republiky. Abychom podpořili český obranný průmysl," řekl předseda představenstva a generální ředitel Explosie Tomáš Rubáček.
Colt CZ Defence Solutions z Uherského Hradiště spolupracuje intenzivněji s Explosií od roku 2017. Colt tehdy hledal náhradu za trhavinu pro ruční granáty. Ještě na výrobě spolupracuje s německou firmou Waffe Munition ARGES.
"Propojily se tři společnosti, našli jsme optimální řešení pro granáty, aby byly efektivní, účinné a dobře zpracovatelné. Oproti trhavinám na bázi TNT, které tam byly předtím, jsou bezpečnější. Při špatné manipulaci jsou méně senzitivní na to, aby mohlo dojít k neštěstí," řekl Vávra.
Díky memorandu si firmy chtějí víc sdílet informace nebo mít nové zdroje potřebných materiálů, které jsou dnes problematicky dostupné. Kvůli válce jsou například nepřístupné dopravní vodní cesty nebo naopak jde poptávka po zbrojařské produkci nahoru, řekl Vávra. "To pak nejsme schopni akceptovat cenu, která je na trhu, a chceme ji mít s naším partnerem dlouhodobě zafixovanou. Uzavíráme proto dlouhodobé rámcové smlouvy s výhledem pěti let, abychom si garantovali vzájemné odběry a umožnilo to určitou stabilitu," řekl Vávra.
Předmětem memoranda je snaha rozvíjet spolupráci v dodávkách a službách pro zabezpečení obrany a bezpečnosti České republiky. Společnosti, které dnes podepsaly memorandum, mají mnoho společných výzkumných a vývojových projektů. Explosia například pracuje na náhradě trhaviny TNT, která je levná a dostupná, ale ekologicky zatěžující, řekl Rubáček. "Pracujeme na variantě, která je stabilnější a ekologičtější. Jde o náš vlastní vývoj, cílem je toto řešení představit a dodat i za tržních podmínek v odpovídající ceně. Nový výrobek se jmenuje NATO," řekl Rubáček.
Hospodaření Coltu CZ dosahuje rekordních čísel. Předloni holding vykázal výnosy 22,38 miliardy korun, meziročně o polovinu vyšší, a čistý zisk 1,93 miliardy korun. Růst pokračoval i loni. Skupina sídlí v ČR, výrobní závody má také ve Spojených státech, v Kanadě, ve Švédsku, Švýcarsku a v Maďarsku, celkem zaměstnává přibližně 4500 lidí. Od roku 2020 se s akciemi skupiny obchoduje na pražské burze, majoritním akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE. Ten podle médií ovládá René Holeček, řazený mezi nejbohatší Čechy.
Explosia předloni zvýšila zisk po zdanění na rekordních 442 milionů korun, dvojnásobek ve srovnání s rokem 2023. Tržby za prodej výrobků vzrostly o 30 procent na 1,822 miliardy korun. Z hlediska obratu společnost nejvyšších hodnot dosáhla ve velkorážové munici, důležitým byl také segment bezdýmého prachu, průmyslových a plastických trhavin. Kromě vojenské oblasti, které se dařilo zvláště vlivem války na Ukrajině, přispěla k dobrým výsledkům i výroba pro civilní sektor. Rubáček v lednu uvedl, že i loňský hospodářský výsledek bude rekordní. Podnik aktuálně zaměstnává přes 700 lidí. Od roku 2002 firmu stoprocentně vlastní stát, akcie drží ministerstvo průmyslu a obchodu.